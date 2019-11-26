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Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Местные начинают "биться" за пожизненный ПП без модерации )) Вот мне ПП совершенно не нужно! И местным мне не долго осталось быть. alex_60: нет, такая справка ,также как и...
26.11.19 09:58
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Местные начинают "биться" за пожизненный ПП без модерации ))
26.11.19 09:53
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: кто зарегистрирован в конкретной квартире. нет, такая справка ,также как и адресная справка, из перечня предлагаемых услуг исключена. с 1 ноября. зайди,посмотри. готовятся еще...
26.11.19 09:35
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: с 1 ноября такие справки больше не выдаются. ни в цоне , ни на егов. Не выдаются адресные справки, т.е. где зарегистрирован человек. А справки на квартиру выдаются - там указано кто...
26.11.19 09:31
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Только теперь с обязательным приложением скана паспорта (всех заполненных страниц для местных отпадает.. местным паспорт не нужен. только для выезда за границу. удостоверение...
26.11.19 08:56
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Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в Костанае

26 ноября 2019, 09:15 |  Государство

Родителей детей, посещающих ясли-сад № 6 в Костанае, шокировала новость о восстановлении на работе воспитателя,  замеченного ранее в недозволительном обращении с их детьми, сообщает корреспондент Tengrinews.kz

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Полтора месяца назад педагога уволили за грубое обращение с детьми. Маленькие воспитанники  стали жаловаться, что "тетя" их бьет, тогда родители запросили видео с камер наблюдения в саду. На этих кадрах заменяющая основного педагога воспитатель шлепала детей по попе, грубо хватала за руки и зачем-то уводила их в спальню, где нет камеры.

Зоя Карпова с супругом сразу же после инцидента обратилась в прокуратуру и СМИ, но была удивлена тем, что состава преступления так и не нашли и, более того, воспитатель снова вернулась работать в детский сад.

"Мы писали заявление в прокуратуру, наше дело передали в полицию, там нам дали ответ, что заявление приняли, дело осталось без рассмотрения у них, так как  у ребенка не было ни синяков, ни ссадин, ни ушибов, поэтому они не могут завести уголовное дело", - сообщила Зоя Карпова.

 

Сейчас супруг Зои Карповой написал повторное заявление в прокуратуру, и на этот раз, уже не веря обещаниям руководства детского сада и отдела образования, родители также написали коллективную жалобу.

"Мы живем в цивилизованном мире, и меня шокирует до сих пор, что люди обратились в прокуратуру, полицию, есть видео, сама директор сидела и поддакивала нам, говорила, что она в шоке, что это нарушение, она будет уволена, понесет наказание. А тут ее восстанавливают, значит такое поведение - это норма, когда поднимают руку, жестоко обращаются с детьми. Мой ребенок после этого бился в истерике по ночам. Правоохранительные органы сказали, что побоев нет. Какие побои еще должны быть, значит наших детей должны были избить до крови, до синяков, для того чтобы воспитателя уволили?! (...)" - рассказала родительница Асия Амренова.

Родители заявляют, что в саду постоянно не хватает сотрудников, и в этот день воспитатель работала одна. Своей вины педагог не признала и стала обращаться во все инстанции, чтобы восстановиться на работе. Женщина предпенсионного возраста. Когда к директору обратились родители, заведующая поспешила их успокоить.

 "Директор сказала, что с нашими детьми этот воспитатель работать не будет. Но там такие же детки, как так?!" - возмущена родительница Олеся Вольф.

В отделе образования  были удивлены такой новостью и сообщили, что разберутся.

"Воспитатель однозначно не будет работать в этом саду, она просто не имеет права работать. Сейчас поехали проверять документы, если директор вернула ее в детский сад, то заведующая будет привлечена к административной ответственности", - сообщила руководитель городского отдела образования Айман Ибраева.

Родители просят обнародовать видео с камер наблюдения и даже письменно с этой просьбой обратились в прокуратуру, чтобы общественность и правозащитники смогли достоверно убедиться, что факты грубого обращения с детьми все же были. Им непонятно, почему контролирующие органы посчитали эти доказательства несостоятельными.
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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