Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в Костанае

Родителей детей, посещающих ясли-сад № 6 в Костанае, шокировала новость о восстановлении на работе воспитателя, замеченного ранее в недозволительном обращении с их детьми, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Полтора месяца назад педагога уволили за грубое обращение с детьми. Маленькие воспитанники стали жаловаться, что "тетя" их бьет, тогда родители запросили видео с камер наблюдения в саду. На этих кадрах заменяющая основного педагога воспитатель шлепала детей по попе, грубо хватала за руки и зачем-то уводила их в спальню, где нет камеры.

Зоя Карпова с супругом сразу же после инцидента обратилась в прокуратуру и СМИ, но была удивлена тем, что состава преступления так и не нашли и, более того, воспитатель снова вернулась работать в детский сад.

"Мы писали заявление в прокуратуру, наше дело передали в полицию, там нам дали ответ, что заявление приняли, дело осталось без рассмотрения у них, так как у ребенка не было ни синяков, ни ссадин, ни ушибов, поэтому они не могут завести уголовное дело", - сообщила Зоя Карпова.

Сейчас супруг Зои Карповой написал повторное заявление в прокуратуру, и на этот раз, уже не веря обещаниям руководства детского сада и отдела образования, родители также написали коллективную жалобу.

"Мы живем в цивилизованном мире, и меня шокирует до сих пор, что люди обратились в прокуратуру, полицию, есть видео, сама директор сидела и поддакивала нам, говорила, что она в шоке, что это нарушение, она будет уволена, понесет наказание. А тут ее восстанавливают, значит такое поведение - это норма, когда поднимают руку, жестоко обращаются с детьми. Мой ребенок после этого бился в истерике по ночам. Правоохранительные органы сказали, что побоев нет. Какие побои еще должны быть, значит наших детей должны были избить до крови, до синяков, для того чтобы воспитателя уволили?! (...)" - рассказала родительница Асия Амренова.

Родители заявляют, что в саду постоянно не хватает сотрудников, и в этот день воспитатель работала одна. Своей вины педагог не признала и стала обращаться во все инстанции, чтобы восстановиться на работе. Женщина предпенсионного возраста. Когда к директору обратились родители, заведующая поспешила их успокоить.

"Директор сказала, что с нашими детьми этот воспитатель работать не будет. Но там такие же детки, как так?!" - возмущена родительница Олеся Вольф.

В отделе образования были удивлены такой новостью и сообщили, что разберутся.

"Воспитатель однозначно не будет работать в этом саду, она просто не имеет права работать. Сейчас поехали проверять документы, если директор вернула ее в детский сад, то заведующая будет привлечена к административной ответственности", - сообщила руководитель городского отдела образования Айман Ибраева.



Родители просят обнародовать видео с камер наблюдения и даже письменно с этой просьбой обратились в прокуратуру, чтобы общественность и правозащитники смогли достоверно убедиться, что факты грубого обращения с детьми все же были. Им непонятно, почему контролирующие органы посчитали эти доказательства несостоятельными.