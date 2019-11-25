Hello, mister Davis! - «Jazz Bomond-2019» завершился в Костанае

Традиционный международный фестиваль «Jazz Bomond-2019» завершился сегодня, 25 ноября, вечером в новом здании Jastar Saraiy. Закрытие прошло под песни вокалиста из США Джейми ДЭВИСА, которому аккомпанировал костанайский джаз-бэнд.

Зрителей в зале было больше, чем на гала-концерте, несмотря на то, что билет стоил в два раза дороже.

Брутальный афроамериканец в костюме и стилизованном под клавиши рояля галстуке сорвал аплодисменты сразу, как только сказал по-русски: «Привет!»

Ну и, конечно, зрители оценили силу голоса в композициях Фрэнка Синатры, «Битлз» и других. И еще - особое общение с залом.

Дэвис то и дело перемигивался со зрительницами, иногда добавляя: «Oh e, baby!», сам начинал хлопать, чтобы публика реагировала живее.

Американский джазмен отработал на сцене около 40 минут. Некоторым зрителям этого показалось мало, некоторым не хватило огня.

- Конечно, чувствуется сильный голос, но раскрыться во всю мощь ему не удалось, - поделилась с «НГ» любительница джаза Ангелина ФЕДУЛОВА. – Видно, что запал уже не тот. Даже «Бессамо мучо» прозвучала как-то не зажигательно.

Корреспондентам «НГ» Джейми Дэвис признался, что расцвет его карьеры был в 2000-х, когда он солировал в знаменитом на весь мир оркестре Каунта Бэйси.

- Я до сих пор считаю, что это мое самое большое достижение, - рассказал он. – Я проработал в оркестре 3 года в качестве ведущего солиста. Сейчас тоже иногда с ним работаю, но уже не главным солистом. Поэтому в основном гастролирую.

Американскому певцу в этом году исполнится 70 лет, он живет в Калифорнии, у Дэвиса двое детей, которые, по его словам, «совсем не любят джаз». В Казахстане он в первый раз. Сегодня утром приехал в Костанай из Нур-Султана и сразу после концерта снова отправился в столицу. Так что даже не успел посмотреть ни город, ни страну.

После выступления Дэвису подарили небольшой букет цветов и позвали фотографироваться, облепив со всех сторон.

Можно сказать, что американец честно отработал свой неполный час, но без особых открытий. В целом весь фестиваль зрители оценили на «ура».

- Я постоянно хожу на джазовые фестивали, в этом году - уже пятый раз подряд, - сообщила «НГ» зрительница Светлана МОРОЗОВА. – Считаю, что они проходят великолепно. Хорошо, что Костанай остается городом, где можно послушать живую музыку.

В этом году ««Jazz Bomond» впервые проходил в течение четырех дней – с 22-го по 25 ноября - и был посвящен 50-летию костанайского биг-бэнда.

Фото Ксении РЕБИК