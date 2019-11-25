Снег и метель по области, но в Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 26 ноября, синоптики ожидают на территории Костанайской области местами снег и низовую метель, туман. Ветер северо-западный и западный 9-14 м/с. Температура ночью -12...-17, местами -20 градусов, днём 7...12 градусов мороза.
Зато в Костанае без существенных осадков. Ночью предположительно -18...-20, днём -10...-12 градусов.
Местами снег и туман по области обещают и в среду, 27 ноября. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -13...-18, местами -21 градус, днём 0...-5, местами -8 градусов.
В Костанае в среду также осадки маловероятны, ночью -14...-16, днём -6..-8 градусов.
- В четверг, 28 ноябряя, по Костанайской области местами снег и туман и туман при западном ветре 9-14 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Если по области температура воздуха ночью -7..-12, днём 0...-5 градусов, то в Костанае -13...-15, днём -6...-8 градусов. И четверг тоже пройдет без осадков в областном центре.
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