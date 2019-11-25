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drakon
Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов. Так Марик ещё года 3 назад, заключид... :lol: [Исправлено: drakon, 25.11.2019 - 17:58]
25.11.19 17:57
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Удручает один вопрос зачем взрослый человек сидит на гей пабликах?) Причем ищет геев именно из Костаная хотя сам живёт далеко от него... Странно это все очень странно
25.11.19 17:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут немного, про житьё-бытьё, в Костанае. a.radikal.ru Кто - заентересовался, в ГУГЛЕ, может-забить и посмотреть... :lol: :-P
25.11.19 17:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ан нет и тут препоны от общественности возникли не смогли наши засланный депутаты без обсуждения переименовать старинную улицу,предеться обсуждать все таки) ну Алекс расскажет как демократично это...
25.11.19 17:42
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Вот наши ономасты дают жару а) Историю возвращают или изврщ... старинному Московскому переулку Настасьинсокому решено дать "историческое" название в честь Марка Захарова) история...
25.11.19 17:37
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Снег и метель по области, но в Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни

Георгий ГОВОРОВ

25 ноября 2019, 17:07 |  Общество

Во вторник, 26 ноября, синоптики ожидают на территории Костанайской области местами снег и низовую метель, туман. Ветер северо-западный и западный 9-14 м/с. Температура ночью -12...-17, местами -20 градусов, днём 7...12 градусов мороза.

Зато в Костанае без существенных осадков. Ночью предположительно -18...-20, днём -10...-12 градусов.

Местами снег и туман по области обещают и в среду, 27 ноября. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -13...-18, местами -21 градус, днём 0...-5, местами -8 градусов.

В Костанае в среду также осадки маловероятны, ночью -14...-16, днём -6..-8 градусов.

- В четверг, 28 ноябряя, по Костанайской области местами снег и туман и туман при западном ветре 9-14 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Если по области температура воздуха ночью -7..-12, днём 0...-5 градусов, то в Костанае -13...-15, днём -6...-8 градусов. И четверг тоже пройдет без осадков в областном центре.
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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