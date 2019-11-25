Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год
Ксения РЕБИК
Двенадцать дней отдохнут жители Казахстана в декабре при пятидневной рабочей неделе. Такое количество выходных дней появилось в результате двух праздников в первом зимнем месяце.
Отмечаемый 1 декабря День Первого Президента РК в этом году выпал на воскресенье, поэтому постановлением Правительства РК выходной день перенесен на понедельник, 2 декабря.
День независимости отмечается в Казахстане 16 и 17 декабря. В 2019 году праздничные дни совпали с понедельником и вторником соответственно, поэтому казахстанцы будут отдыхать 4 дня подряд: с 14 по 17 декабря.
Прямо перед Новым годом казахстанцам придется потрудиться, так как 31 декабря - вторник, рабочий день. Зато потом жителей страны ожидает 4 выходных дня подряд при пятидневной рабочей неделе. 1 и 2 января - официальные праздничные дни, а вот на пятницу 3 января был перенесен выходной день с воскресенья, 5 января. Поэтому отдыхать казахстанцы будут 1-го, 2-го, 3-го и 4 января. Затем в воскресенье, 5 января, и понедельник, 6 января, рабочие дни, после которых следует еще один выходной день - 7 января в Казахстане отмечают Рождество.
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