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drakon
Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов. Так Марик ещё года 3 назад, заключид... :lol: [Исправлено: drakon, 25.11.2019 - 17:58]
25.11.19 17:57
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Удручает один вопрос зачем взрослый человек сидит на гей пабликах?) Причем ищет геев именно из Костаная хотя сам живёт далеко от него... Странно это все очень странно
25.11.19 17:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут немного, про житьё-бытьё, в Костанае. a.radikal.ru Кто - заентересовался, в ГУГЛЕ, может-забить и посмотреть... :lol: :-P
25.11.19 17:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ан нет и тут препоны от общественности возникли не смогли наши засланный депутаты без обсуждения переименовать старинную улицу,предеться обсуждать все таки) ну Алекс расскажет как демократично это...
25.11.19 17:42
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Вот наши ономасты дают жару а) Историю возвращают или изврщ... старинному Московскому переулку Настасьинсокому решено дать "историческое" название в честь Марка Захарова) история...
25.11.19 17:37
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Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год

Ксения РЕБИК

25 ноября 2019, 14:35 |  Государство

Двенадцать дней отдохнут жители Казахстана в декабре при пятидневной рабочей неделе. Такое количество выходных дней появилось в результате двух праздников в первом зимнем месяце.

Отмечаемый 1 декабря День Первого Президента РК в этом году выпал на воскресенье, поэтому постановлением Правительства РК выходной день перенесен на понедельник, 2 декабря.

День независимости отмечается в Казахстане 16 и 17 декабря. В 2019 году праздничные дни совпали с понедельником и вторником соответственно, поэтому казахстанцы будут отдыхать 4 дня подряд: с 14 по 17 декабря.

Прямо перед Новым годом казахстанцам придется потрудиться, так как 31 декабря - вторник, рабочий день. Зато потом жителей страны ожидает 4 выходных дня подряд при пятидневной рабочей неделе. 1 и 2 января - официальные праздничные дни, а вот на пятницу 3 января был перенесен выходной день с воскресенья, 5 января. Поэтому отдыхать казахстанцы будут 1-го, 2-го, 3-го и 4 января. Затем в воскресенье, 5 января, и понедельник, 6 января, рабочие дни, после которых следует еще один выходной день - 7 января в Казахстане отмечают Рождество.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1976
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Резко возрастет колличество колото-резанных...
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§ alex_60
Re: Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
колличество


ну пока возросло только количество букв Л в слове.
с одной до двух.
причина неясна.
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§ abaika95
Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1976
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//причина неясна.//



Причина ясна) двойка по Русссскому языку была) и слепенький к тому же)
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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