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drakon
Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов. Так Марик ещё года 3 назад, заключид... :lol: [Исправлено: drakon, 25.11.2019 - 17:58]
25.11.19 17:57
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Удручает один вопрос зачем взрослый человек сидит на гей пабликах?) Причем ищет геев именно из Костаная хотя сам живёт далеко от него... Странно это все очень странно
25.11.19 17:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут немного, про житьё-бытьё, в Костанае. a.radikal.ru Кто - заентересовался, в ГУГЛЕ, может-забить и посмотреть... :lol: :-P
25.11.19 17:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ан нет и тут препоны от общественности возникли не смогли наши засланный депутаты без обсуждения переименовать старинную улицу,предеться обсуждать все таки) ну Алекс расскажет как демократично это...
25.11.19 17:42
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Вот наши ономасты дают жару а) Историю возвращают или изврщ... старинному Московскому переулку Настасьинсокому решено дать "историческое" название в честь Марка Захарова) история...
25.11.19 17:37
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Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт

25 ноября 2019, 15:12 |  Общество

Стоимость нефти будет выше, чем в текущем году, но курс доллара поднимется до 400 тенге, считает экономист Арман Байганов, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Средняя цена нефти в 2020 году будет выше, чем в текущем году и ожидается в пределах 65-75 долларов за баррель Brent", - рассказал Байганов на странице в Instagram.

Эксперт назвал четыре фактора, которые будут способствовать росту нефтяных котировок.

 

По его словам, в 2020 году объемы добычи нефти в США будут снижаться, так как при текущих ценах сланцевая нефтяная отрасль не способна привлекать инвестиции на дальнейшее развитие, что уже повлекло к ухудшению финансового положения большинства нефтяных компаний.

Экономист заметил, что себестоимость добычи нефти ежегодно повышается из-за снижения покупательской способности доллара на 3 процента ежегодно из-за инфляции. Кроме того, меры, принимаемые странами соглашения ОПЕК+ и санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, по его словам, также будут способствовать снижению предложения нефти на мировом рынке.

По словам Байганова, учитывая предстоящие выборы президента США, Дональд Трамп в целях переизбрания и поддержания экономики будет оказывать давление на руководство ФРС США (Федеральная резервная система) по проведению мягкой монетарной политики, что будет способствовать росту рисковых активов, в том числе нефти.

"Предполагаемый рост нефтяных котировок окажет существенную поддержку нацвалюте. Тем не менее в 2020 году за счет естественных инфляционных процессов - 5-10 процентов - ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все знает.
местный нострадамус в экономике.
а где ТА,где графики,
где про саппорты,коррекции,даунтренды,
точки разворота?
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§ Тот самый
Re: Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а где ТА

ТА и тенге - вещи из разных вселенных
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* drakon
Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17914
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]
ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов.

Так Марик ещё года 3 назад, заключид... :lol:

[Исправлено: drakon, 25.11.2019 - 17:58]
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