Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
Стоимость нефти будет выше, чем в текущем году, но курс доллара поднимется до 400 тенге, считает экономист Арман Байганов, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Средняя цена нефти в 2020 году будет выше, чем в текущем году и ожидается в пределах 65-75 долларов за баррель Brent", - рассказал Байганов на странице в Instagram.
Эксперт назвал четыре фактора, которые будут способствовать росту нефтяных котировок.
По его словам, в 2020 году объемы добычи нефти в США будут снижаться, так как при текущих ценах сланцевая нефтяная отрасль не способна привлекать инвестиции на дальнейшее развитие, что уже повлекло к ухудшению финансового положения большинства нефтяных компаний.
Экономист заметил, что себестоимость добычи нефти ежегодно повышается из-за снижения покупательской способности доллара на 3 процента ежегодно из-за инфляции. Кроме того, меры, принимаемые странами соглашения ОПЕК+ и санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, по его словам, также будут способствовать снижению предложения нефти на мировом рынке.
По словам Байганова, учитывая предстоящие выборы президента США, Дональд Трамп в целях переизбрания и поддержания экономики будет оказывать давление на руководство ФРС США (Федеральная резервная система) по проведению мягкой монетарной политики, что будет способствовать росту рисковых активов, в том числе нефти.
"Предполагаемый рост нефтяных котировок окажет существенную поддержку нацвалюте. Тем не менее в 2020 году за счет естественных инфляционных процессов - 5-10 процентов - ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов.
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Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов. Так Марик ещё года 3 назад, заключид... :lol: [Исправлено: drakon, 25.11.2019 - 17:58]
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