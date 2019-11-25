Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе

Авария произошла сегодня, 25 ноября, около 11.00, на 75-м километре трассы - неподалеку от села Новонеженка.

Иллюстративное фото saratov24.tv

23-летний житель Нур-Султана, управлявший машиной "Датсун", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хондой", за рулем которой находился 36-летний житель поселка Аулиеколь. От удара "Датсун" вернулся на свою полосу, где в него тут же въехала грузовая ГАЗель. За рулем ГАЗели находился 26-летний костанаец.

- В результате ДТП погибли двое пассажиров автомобиля "Датсун": девушка 1999 г. р. и мужчина 1973 г. р., - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.- Водитель "Датсуна", а также еще двое его пассажиров - юноша 2001 г. р. и мужчина 1972 г. р. - доставлены в Аулиекольскую больницу.

Водители "Хонды" и ГАЗели не пострадали.

Как сообщили в полиции, начато досудебное расследование по признакам ч. 4 ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).