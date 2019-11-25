Полицейские проверят школы на предмет безопасности в Костанайской области
Такое решение принято на оперативном совещании с сотрудниками ювенальной полиции области, сообщает пресс-служба ДП. Проверка связана с участившимися в стране случаями преступлений против несовершеннолетних. В частности, с износилованием школьницы в Таразе.
Начальник департамента полиции генерал-майор Бекет АЙМАГАМБЕТОВ сообщил, что с 25 ноября в регионе начинается широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность в школе», в котором принимают участие ювенальные полицейские и сотрудники местной полицейской службы.
Полицейские проверят наличие камер видеонаблюдения и то, как осуществляется охрана в учебных заведениях. Кроме этого, будет осуществлена проверка неблагополучных семей и лиц, когда-либо совершавших преступления против несовершеннолетних.
По данным первого заместителя начальника ДП области Негмета ИСМАГУЛОВА в области с начала года поставлено на учет 923 неблагополучных семьи и 1 914 несовершеннолетних. К административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей привлечено 263 родителя.В развлекательных заведениях в ночное время задержано 50 подростков.
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