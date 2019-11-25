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сайлау курманов
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
Это было при Денинге, он доводится святому Толи шурином или свояком, точно не знаю. А этот вообще не потопляем. Помню нормальные тротуар и бордюр сначало сносил и другой клали, затем красили в разные...
25.11.19 12:04
maxsaf
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
На Евровидении в Польше победила девочка из Польши? :-x Максим - это казахская фамилия? Что за хитрое слово Алга, не переводится? :-x
25.11.19 11:05
Тот самый
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
У парня есть всё для успешной карьеры: голос, харизма, необычное имя.
25.11.19 11:05
maxsaf
"Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства
От давления почем? А то тут на мои каменты кое у кого давление подскакивает, а если цена неподьемная - лучше не буду коментировать, от греха подальше. :lol:
25.11.19 10:34
Дантист
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
Интересно, а как с ответственностью человеков, незаконно передавших коммунальную собственность в частные руки? Дотянутся до них или у них крыша непротекаемая?
25.11.19 10:32
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Приговор по делу о фальшивомонетчиках вынесли в суде Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

25 ноября 2019, 11:38 |  Криминал

Приговор в отношении Аскара Баймурзина и Валихана Жалтенова, обвиняемых в том, что они сдавали в обменные пункты поддельные купюры, огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 25 ноября. Общая сумма фальшивок, которая фигурировала в деле, - более $10 000.

- Баймурзин и Жалтенов признаны виновными в том, что обменивали в ТОО «Триумф-1» Карабалыкского и Федоровского районов фальшивые деньги, - зачитал приговор судья Еримхан КАДЫРБАЕВ. - Оба признаны виновными по ст. 190 (мошенничество) и ст. 231 (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РК. Баймурзину назначить 5 лет и 5 дней лишения свободы с учетом неотбытого наказания по приговору Рудненского суда в колонии средней безопасности, Жалтенову - 5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

С обоих также взыскали по 50 500 тенге в фонд потерпевших.

После приговора судья объяснил, что деньги, изъятые у подсудимых, были признаны экспертом фальшивыми. Деньги были разных видов валют: $5200, 1,6 млн тенге и около 500 000 российских рублей.

В ходе процесса подсудимые дали признательные показания, в связи с чем суд счел возможным назначить обоим минимальные сроки наказания в рамках двух уголовных статей.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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