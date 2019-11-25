Приговор по делу о фальшивомонетчиках вынесли в суде Костаная

Приговор в отношении Аскара Баймурзина и Валихана Жалтенова, обвиняемых в том, что они сдавали в обменные пункты поддельные купюры, огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 25 ноября. Общая сумма фальшивок, которая фигурировала в деле, - более $10 000.

- Баймурзин и Жалтенов признаны виновными в том, что обменивали в ТОО «Триумф-1» Карабалыкского и Федоровского районов фальшивые деньги, - зачитал приговор судья Еримхан КАДЫРБАЕВ. - Оба признаны виновными по ст. 190 (мошенничество) и ст. 231 (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РК. Баймурзину назначить 5 лет и 5 дней лишения свободы с учетом неотбытого наказания по приговору Рудненского суда в колонии средней безопасности, Жалтенову - 5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

С обоих также взыскали по 50 500 тенге в фонд потерпевших.

После приговора судья объяснил, что деньги, изъятые у подсудимых, были признаны экспертом фальшивыми. Деньги были разных видов валют: $5200, 1,6 млн тенге и около 500 000 российских рублей.

В ходе процесса подсудимые дали признательные показания, в связи с чем суд счел возможным назначить обоим минимальные сроки наказания в рамках двух уголовных статей.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.