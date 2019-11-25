Корпорация Toshiba создала технологию, позволяющую с точностью до 99% выявлять 13 видов рака по одной капле крови.
Использование метода диагностики, разработанного компанией совместно с НИИ Национального онкологического центра и Токийским медицинским университетом, будет способствовать выявлению и лечению рака на ранней стадии. Метод предназначен для изучения типов и концентрации молекул микроРНК, выделяемых в кровь из раковых клеток. Похожие технологии ранее представляли Toray Industries Inc. и другие компании.
"По сравнению с методами других компаний у нас есть преимущество по степени точности обнаружения рака, по времени и стоимости процедуры", – сказал главный исследователь лаборатории Toshiba Коджи Хасимото.
Тест будет использоваться для выявления рака желудка, пищевода, лёгких, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря и молочной железы, а также саркомы и глиомы.
Компания Toshiba представила чип и небольшое устройство, с помощью которых можно провести диагностику стоимостью 180 долларов менее чем за два часа. Корпорация планирует протестировать методику в следующем году, а через несколько лет уже использовать её в коммерческих целях.
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