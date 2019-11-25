Рудненский «Аят» завершил элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу на последнем месте в группе
Prosports.kz
Хорватский «Ново-Вриеме» 24 ноября обыграл рудненский «Аят» в матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА – 2019/20, сообщает Prosports.kz.
Фото с сайта prosports.kz
Счет в игре открыл игрок «Аята» Агапов, забив уже на 1-й минуте. Мусинов смог сравнять счет через 10 минут. Матеус Преа вновь вывел казахстанский клуб вперед. Однако два гола в конце матча, один в исполнении Фидершека, а другой в исполнении Пулиньо, решили исход игры.
В итоге «Аят» завершает Элитный раунд на последнем месте в группе В.
Лига чемпионов УЕФА – 2019/20. Элитный раунд. Группа В.
«Ново-Вриеме» – «Аят» 3:2
Голы: Мусинов 17, Фидершек 35, Пулиньо 38 – Агапов 1, Матеус Преа 30.
Ранее, 22 ноября, «Аят» сыграл против «Спортинга» из Португалии. Матч прошел в Тюмени и завершился со счетом 5:2 в пользу команды из Португалии.
«Аят» – «Спортинг» 2:5.
Голы: Лопатюк 4, Кавинато 17, Алекс Мерлим 15, Алекс 20, Кардинал 7 , Матеус Преа 14, Кардинал 7.
«Аят»: Смолин (В), Лопатюк (К), Турегазин, Матеус Преа, Луан Марсело Гуров (В), Умирзахов (В), Валиуллин, Сагындыков, Хебберт Болт, Качер, Булдин, Рындин, Агапов.
«Спортинг»: Гонсалу, Кадинал, Эрик, Жоау Матуш (К), Алекс, Гитта (В), Бернард Пасу (В), Тайнан, Паулета, Винисиус Роша, Алекс Мерлим, Кавинато, Пани Варела.
В матче первого тура "Аят" уступил «Тюмени» со счетом 0:3.
В группе С алматинский "Кайрат" проиграл в последнем матче "Бенфике", тоже занял последнее место и лишился «Финала четырех».
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