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сайлау курманов
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
Это было при Денинге, он доводится святому Толи шурином или свояком, точно не знаю. А этот вообще не потопляем. Помню нормальные тротуар и бордюр сначало сносил и другой клали, затем красили в разные...
25.11.19 12:04
maxsaf
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
На Евровидении в Польше победила девочка из Польши? :-x Максим - это казахская фамилия? Что за хитрое слово Алга, не переводится? :-x
25.11.19 11:05
Тот самый
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
У парня есть всё для успешной карьеры: голос, харизма, необычное имя.
25.11.19 11:05
maxsaf
"Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства
От давления почем? А то тут на мои каменты кое у кого давление подскакивает, а если цена неподьемная - лучше не буду коментировать, от греха подальше. :lol:
25.11.19 10:34
Дантист
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
Интересно, а как с ответственностью человеков, незаконно передавших коммунальную собственность в частные руки? Дотянутся до них или у них крыша непротекаемая?
25.11.19 10:32
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Рудненский «Аят» завершил элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу на последнем месте в группе

Prosports.kz

25 ноября 2019, 09:16 |  Спорт

Хорватский «Ново-Вриеме» 24 ноября обыграл рудненский «Аят» в матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА – 2019/20, сообщает Prosports.kz.

Фото с сайта prosports.kz

Счет в игре открыл игрок «Аята» Агапов, забив уже на 1-й минуте. Мусинов смог сравнять счет через 10 минут. Матеус Преа вновь вывел казахстанский клуб вперед. Однако два гола в конце матча, один в исполнении Фидершека, а другой в исполнении Пулиньо, решили исход игры.

В итоге «Аят» завершает Элитный раунд на последнем месте в группе В.

Лига чемпионов УЕФА – 2019/20. Элитный раунд. Группа В. 

«Ново-Вриеме» – «Аят» 3:2

Голы: Мусинов 17, Фидершек 35, Пулиньо 38 – Агапов 1, Матеус Преа 30.

Ранее, 22 ноября, «Аят» сыграл против «Спортинга» из Португалии. Матч прошел в Тюмени и завершился со счетом 5:2 в пользу команды из Португалии. 

«Аят» – «Спортинг» 2:5. 

Голы:  Лопатюк 4, Кавинато 17, Алекс Мерлим 15,  Алекс 20, Кардинал 7 , Матеус Преа 14, Кардинал 7.

«Аят»:  Смолин (В), Лопатюк (К), Турегазин, Матеус Преа, Луан Марсело Гуров (В), Умирзахов (В), Валиуллин, Сагындыков, Хебберт Болт, Качер, Булдин, Рындин, Агапов.

«Спортинг»:  Гонсалу, Кадинал, Эрик, Жоау Матуш (К), Алекс, Гитта (В), Бернард Пасу (В), Тайнан, Паулета, Винисиус Роша, Алекс Мерлим, Кавинато, Пани Варела.

В матче первого тура "Аят" уступил «Тюмени» со счетом 0:3.

В группе С алматинский "Кайрат" проиграл в последнем матче "Бенфике",  тоже занял последнее место и лишился «Финала четырех».
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"Нужные деньги"
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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