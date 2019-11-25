Рудненский «Аят» завершил элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу на последнем месте в группе

Хорватский «Ново-Вриеме» 24 ноября обыграл рудненский «Аят» в матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА – 2019/20, сообщает Prosports.kz.

Фото с сайта prosports.kz

Счет в игре открыл игрок «Аята» Агапов, забив уже на 1-й минуте. Мусинов смог сравнять счет через 10 минут. Матеус Преа вновь вывел казахстанский клуб вперед. Однако два гола в конце матча, один в исполнении Фидершека, а другой в исполнении Пулиньо, решили исход игры.

В итоге «Аят» завершает Элитный раунд на последнем месте в группе В.

Лига чемпионов УЕФА – 2019/20. Элитный раунд. Группа В.

«Ново-Вриеме» – «Аят» 3:2

Голы: Мусинов 17, Фидершек 35, Пулиньо 38 – Агапов 1, Матеус Преа 30.

Ранее, 22 ноября, «Аят» сыграл против «Спортинга» из Португалии. Матч прошел в Тюмени и завершился со счетом 5:2 в пользу команды из Португалии.