"Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства

В Казахстане утвердили предельные цены на лекарства. Таким образом аптекам запретили продавать медикаменты выше цены, установленной Минздравом.

С июля в Казахстане действуют предельные цены на лекарства. Их установили, чтобы разница между оптовой и розничной ценой не достигала 150%, как случалось до этого.

За три месяца действия предельных цен некоторые аптеки закрылись. Фармацевты говорят, что стало невыгодно продавать дешёвые препараты. Например, розничная цена на мукалтин и аспирин оказалась наравне с оптовой.

Informburo.kz разбирался в системе ценообразования на лекарства, выслушав мнения всех сторон.

Позиция Минздрава: "Потребителю невыгодно, когда лекарство продаётся на 150-200% дороже"

Казахстан перенял опыт Германии: чем дешевле препарат, тем выше на него наценка. Предельные цены установили для потребителей, чтобы они не переплачивали за услуги перекупщиков втридорога.

"Предельные цены на лекарства будут утверждаться два раза в год: до 10 июля и до 10 января. Предельная цена – это цена, выше которой нельзя продавать то или иное лекарство", – сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава на запрос Informburo.kz.

По задумке Минздрава, теперь анальгин должен стоить во всех аптеках страны не выше 48 тенге, независимо от того, где находится покупатель: в Нур-Султане или Актобе. На его цену ближайшие полгода не повлияют ни курс тенге, ни сезонность продаж.

В мобильном приложении можно посмотреть цены на лекарства / Скриншот с мобильного приложения DariKz

Предельные цены устанавливает Минздрав совместно с Комитетом госдоходов. В расчёт берут стоимость лекарства, по которой его завезли на границу Казахстана.

"Есть цена, по которой ввозят, и есть цена отпускная, – объясняет вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев. – Когда лекарство ввозится по одной цене, а продаётся на 150-200% дороже в аптеке за счёт того, что много посредников, потребителю это невыгодно. Система работает так: берётся цена ввоза плюс 10-15% от той прибыли, которую компания зарабатывает. Это и есть потолочная цена, выше которой вы продавать не сможете".

Узнать предельные цены на лекарства можно в мобильном приложении DariKz, которое нужно скачать в AppStore или PlayMarket. В видео подробно о том, как оно работает.

От этого новшества в выигрыше конечные покупатели, которые могут проверить цены в мобильном приложении и требовать продать лекарство по стоимости, не выше предельной.

Правда, пока ещё цены на какие-то лекарства в разных аптеках могут разниться по нескольким причинам:

одни покупают дешёвые аналоги;

другие заказывают крупные партии со скидкой:

третьи распродают остатки закупленных ранее лекарств по высокой цене.

Поэтому где-то можно увидеть обезболивающее по 120 тенге, а где-то по 100. Стоимость также может зависеть от компонентов, производителя и других факторов.

Из чего складывается цена на лекарства

В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг рассказали, из чего складывается цена на лекарства. В качестве примера взяли два препарата: капли для носа "Нафтизин" и порошок против гриппа "Тайлолфен хот".

"Нафтизин" производит казахстанская компания DosFarm. Комитет одобрил цену на уровне производителя в 85,67 тенге. В стоимость входят затраты на:

производство;

сырьё;

оценку безопасности качества;

маркетинг;

транспортные расходы.

Наценка оптовика 21%: 85,67 + 17,9 = 103,5 тенге. Сюда входит:

доставка товара до аптек;

аренда складов;

зарплата водителям, грузчикам и менеджерам по продажам;

прибыль.

Аптеки добавляют 55%: 103,5 + 56 = 159,5 тенге. Это максимально допустимая розничная надбавка. Предельная цена в аптеках не должна превышать 160 тенге, но в среднем "Нафтизин" продают за 150 тенге.

Здесь надо пояснить, что надбавка аптек высока только на дешёвые препараты. На дорогие – маржа ниже.

"Тайлолфен хот" производит в Турции компания "Нобел Илач". Производитель указал стоимость за этот препарат в 1801,98 тенге. Сюда входят затраты на:

сырьё;

оценку безопасности качества;

маркетинг;

транспортные расходы;

таможенную очистку.

Наценка оптовика 19,5%: 1801,98 + 351,3 = 2 153,28 тенге. Сюда входит:

доставка товара до аптек;

страховка груза;

наём транспорта;

зарплата работников;

аренда офиса;

прибыль.

Аптеки добавляют 35%: 2 153,28 + 753,6 = 2 906,88 тенге. Аптеки объясняют надбавки расходами на содержание помещения, зарплаты работников, налоги, хранение и учёт товара. В Нур-Султане этот препарат продают от 2 400 до 2 700 тенге за упаковку.

За продажу лекарств по ценам, выше предельных, аптеки могут лишиться лицензии

Если покупатель видит, что лекарство продают по цене выше предельной, то можно подать жалобу в филиалы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Адреса и контакты можно найти на сайте комитета во вкладке "территориальные департаменты".

Сотрудники комитета задокументируют факт и передадут дело в правоохранительные органы по статье 426 Кодекса РК об административных правонарушениях – "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств".

Штрафы в случае нарушений:

на физических лиц – 70 МРП (176 750 тенге);

на должностных лиц – 100 МРП (252 500 тенге);

на субъектов малого предпринимательства – 130 МРП (328 250 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП (505 000 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП (2,5 млн тенге).

Если владелец аптеки повторно нарушит правила в течение года, то его ждёт приостановление лицензии на полгода.

Позиция владельцев аптек: "Предельные цены на лекарства разоряют бизнес"

От введения предельных цен на лекарства страдают производители, поставщики, владельцы аптек и даже сами потребители. Во-первых, система оказалась несовершенной: в реестре Минздрава больше половины препаратов нет. Во-вторых, оптовые цены на некоторые таблетки сравнялись с розничными. Поэтому продавать их стало не рентабельно. В конечном счёте теряют покупатели, потому что с прилавков пропадают дешёвые обезболивающие, говорит Лидия Шевченко из Алматы, которая после нововведений закрыла свою аптеку.

"Закупочная цена анальгина 46 тенге, а продажная – 48. Людям необходимо это лекарство, чтобы снять боль, оно в аптеках как воздух. Но его сейчас нет в оптовых фирмах, он исчез – стало невыгодно. И речь идёт не только об анальгине, а ещё и цитрамон не поставляли, аспирина долго не было по той же причине. Предельные цены на лекарства разоряют аптеки", – рассказывает собеседница.

Оптовикам стало невыгодно везти препараты по фиксированной цене, а фармацевтам – перепродавать, надбавляя всего лишь несколько тенге. В некоторых случаях даже невозможно что-то сверху добавить. Например:

цена на мукалтин и в оптовой, и розничной сети 201 тенге;

закупочная цена на метипред – 3 263 тенге, розничная – 2 688,4 тенге.

Как пояснили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, такая цена на метипред сложилась, потому что производитель утвердил стоимость оптовой продажи (3 263 тенге) до внедрения предельных цен. Почему сложилась розничная цена ниже утверждённой оптовой, не пояснили, сообщив, что производитель при перерегистрации может утвердить другую стоимость.

Крупные сети аптек, в отличие от мелких, продолжают покупать некоторые препараты в убыток себе, чтобы удерживать ассортимент на прежнем уровне.

"Это проявление социальной активности. С этого мы не имеем никакой прибыли, так как оптовая цена равна рознице. Это: анальгин, эритромицин, бифидобактерин, кальция глюконат, циклоферон. Ещё и поставщики начали сокращать программы лояльности: раньше они предоставляли скидки, а теперь не могут, потому что берут у производителей по фиксированным ценам. Эти препараты, что не пользуются спросом, залёживаются на складах, поэтому дистрибьюторы тоже терпят убытки", – добавляет владелица сети аптек Шолпан Касымбаева.

Фармацевты обратились в Национальную палату предпринимателей "Атамекен" с просьбой внести поправки в новые правила.

"Нужно доработать приказ Минздрава с учётом всех зарегистрированных в Казахстане лекарств, изменить предельные цены для розничной реализации. Отдельное нарекание – по отнесению аптек к объектам высокой степени риска. Эти изменения приводят к угрозе постоянных проверок с начислением губительных штрафов, которые предпринимателя приводят к банкротству", – добавляет фармацевт Кабира Тулеуова.

Позиция поставщиков: "Товар залёживается на складах, отсюда потери"

В Казахстане несколько десятков крупных поставщиков лекарств.19 из них входят в Ассоциацию дистрибьюторов фармацевтической продукции Казахстана.

"Поставщики говорят, что аптеки перестали покупать препараты, на которые оптовая цена равна розничной. Аптекам проще отказаться от них. Товар залёживается на складах, отсюда и потери денежные. Объёмы однозначно не такие, как раньше", – утверждает исполнительный директор ассоциации Науан Жангабылов.

Ассоциация предлагает провести референтный анализ и наладить систему с учётом маркетинговой маржи, чтобы никто не работал в минус.

"Если система будет работать так же без изменений, то в скором времени встанет вопрос с деятельностью мелких дистрибьюторов. В Казахстане рынок устроен так, что больше 10% поставщики не накручивают. А после вычета всех затрат, зарплаты сотрудникам, у них руках остаётся 2-2,5%. Мелкие компании попросту могут не получать прибыль из-за снизившегося спроса на те или иные лекарства. Не сложно предугадать их судьбу", – заключил собеседник.

Позиция производителей: "Предельные цены не покрывают расходы фармзаводов"

Abdi Ibrahim Global Pharm – крупнейший производитель фармацевтических средств в Казахстане. У компании есть собственный завод, головной офис расположен в Алматы. По словам директора завода Зиятхана Гасанова, предельные цены оказались нерентабельными и для производителей.

"Сокращение ассортимента для рынка Казахстана составляет от 10 до 35%. Предполагаем, что тенденция сохранится, так как предельные цены не покрывают текущие расходы производителей и становятся нерентабельными. Ещё дистрибьюторы потребовали компенсации за товар, который был продан им до утверждения предельных цен, что привело к дополнительным расходам. Бизнес вынужден сокращать рабочие места, что приведёт к увеличению безработных и социальной напряжённости", – поясняет глава фармзавода.

Он объяснил, как формируется цена у производителей лекарств. Завод указывает стоимость субстанций, маркетинга и других расходов. К каждому наименованию указывают желаемую надбавку. Перечень отправляют в Комитет контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава. Там проверяют, насколько цена референтная, сравнивают с другими странами. Затем дают добро или нет. По утверждённой комитетом цене лекарства продают поставщикам, а те – аптекам.

"Фармацевты, действительно, честны: невыгодно продавать дешёвые лекарства. Ведь выгоднее получить прибыль от препарата стоимостью 10 тысяч тенге, нежели от препарата стоимостью 100 тенге. Фармацевты несут одинаковые расходы за хранение и продажу препаратов, но при реализации дорогого они окупят эти расходы, а при продаже дешёвого – нет", – объясняет Зиятхан Гасанов.

Лекарства, которые были поставлены до введения в действие предельных цен, должны продаваться по старым ценам. Ведь закон обратной силы не имеет. Отсюда и разброс цен, который пока ещё можно наблюдать в разных аптеках на одни и те же препараты.

"Второе, существуют "сроковые" препараты: срок действия которых заканчивается, поэтому на них делают скидки. Третье, существуют акции, направленные на временное понижение цен. Одна из аптек принимает решение об утверждении акции, другая нет. Поэтому вы видите различные цены на прилавках. Каждый ведёт бизнес в сложившихся условиях по-своему", – заключил собеседник.

Бюрабекова: "Массового закрытия аптек не происходит"

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова в интервью Informburo.kz прокомментировала закрытие аптек.

"Массового закрытия аптек не происходит, всё в пределах того же количества, что было и в 2017-м, и в 2018 годах. А выдаётся лицензий в 3-5 раз больше, чем закрывается аптек. В период внедрения предельных цен было выдано 492, а прекращена 141 лицензия. Если говорить о годовых цифрах, то в 2018 году было выдано 939, а отозвано 230 лицензий. По итогам 2019 года посмотрим, но о массовом закрытии говорить не приходится", – говорит Людмила Бюрабекова.

Людмила Бюрабекова / Фото informburo.kz

По её словам, некоторые аптеки до сих пор нарушают правила: продают лекарства без рецепта, завышают цены, допускают несоблюдение установленных стандартов. Но такая ситуация в каждой стране, чей опыт Казахстан изучал, прежде чем внедрить предельные цены.

Что касается штрафов, на размер которых жалуются фармацевты, то здесь всё зависит от тяжести проступка. К примеру, нарушение условий хранения лекарств считается серьёзным, ведь в таком случае потребитель получает просроченный или непригодный к употреблению товар.

"Просто так зайти в любую аптеку мы не можем, у нас только профилактический контроль. Прокуратура предоставляет перечень объектов, список публикуется на сайте. Мы за три дня уведомляем аптеки о визите. Проверяющие действуют строго по критериям оценки, утверждённым Минздравом и Миннацэкономики. За пределы этих критериев мы выйти не можем. Поэтому аптеки, ссылаясь на штрафы, мягко говоря, лукавят", – считает Людмила Бюрабекова.

Она признаёт, что в системе действительно есть шероховатости. Сейчас разрабатывают поправки.

"Регрессивная шкала наценки в Казахстане достаточно высокая, мы будем её менять (регрессивная шкала включает расходы и прибыль, связанные с оптовой реализацией лекарств, в том числе расходы на транспортировку и таможенные платежи. – Авт.) Будем упрощать саму процедуру подачи документов, сейчас работаем над этим, документы будут в обращении преимущественно в электронном виде", – заверила Людмила Бюрабекова.

Для изменения установленных предельных цен на лекарства производитель должен подать заявку на перерегистрацию с подтверждающими документами. После рассмотрения и изучения этих документов предельная цена может быть пересмотрена.

По данным Минздрава, в Казахстане работает около восьми тысяч объектов фармацевтической деятельности.