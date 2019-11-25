«5:0 в пользу нашего джаза», - гала-концерт «Jazz Bomond-2019» прошел в Костанае

Гала-концерт традиционного джазового фестиваля прошел в костанайском Jastar Saraiy сегодня, 24 ноября. Но джазовая вечеринка еще не окончена. В этом году «Jazz Bomond» впервые продлится четыре дня, поэтому завтра зрителей ждет встреча с гостем из США Джейми Дэвисом. Ну а сегодня присутствующие наслаждались музыкой пяти коллективов.

Первую скрипку, конечно же, играли хозяева фестиваля, костанайский муниципальный биг-бэнд, которому в этом году стукнуло 50 лет. Их в очередной раз поздравили с большой сцены, одарив грамотами и цветами, получили подарки и другие участники «Jazz Bomond».

- Вот этого я не люблю, - как всегда скромно реагировал на похвалы руководитель костанайского биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ. – Хочу поблагодарить всех участников фестиваля, которые многое делают для того, чтобы джаз в Казахстане процветал. И процветает он благодаря энтузиазму музыкантов, которые каждый год к нам приезжают. Спасибо зрителям, которые ценят джаз и приходят его послушать.

- Это одно из немногих мероприятий, на которое мы не приглашаем по спискам, - призналась заместитель руководителя управления культуры Сауле АЗИМЖАНОВА. – Все сюда приходят по собственному желанию, что особенно ценно. У нас много узнаваемых брендов, но костанайский биг-бэнд, пожалуй, самый узнаваемый.

Гала-концерт открыли не именинники, как бывало обычно, а их большие друзья – биг-бэнд из Петропавловска. После энергичного «Блюза трубы» последовала одна из новинок – песня из кинофильма «Спайдермен» в джазовой обработке.

- Мы всегда приезжаем в Костанай с новой программой, - поделился с «НГ» руководитель оркестра эстрадной и джазовой музыки Северо-Казахстанской области Геннадий БРЮХАНОВ. – Приезжаем, чтобы увидеться с коллегами, пообщаться со зрителями. Ведь, к сожалению, любителей настоящей живой музыки сегодня не так много. Это, конечно, расстраивает, поэтому я считаю, что за пение под фонограмму пора, как в Китае, вводить уголовную ответственность, это обман зрителей. Мы никого не обманываем, поэтому делаем свою работу качественно. Сегодня, к примеру, вы услышите новую джазовую аранжировку песни из «Человека-паука».

Спайдерменом оказался уже знакомый костанайским зрителям Алексей Мишаченко, который покорил многих своими брутальными выступлениями. Брюки и жилетка в светло-серую клетку, гладко причесанные волосы – на этот раз стильный петропавловский солист смотрелся как супер-герой из 50-х. И в очередной раз сорвал овации, благодаря особому бархатистому исполнению «Спайдермена».

Контраста добавил биг-бэнд из Караганды, который зашел с противоположной стороны. После джазового стандарта 40-х «Love for sale» («Любовь на продажу») биг-бэнд исполнил композицию Курта Вайля «Баллада о Мэкки-Ноже». Голос солистки Ксении Николаевой с пикантной хрипотцой и потрясающий джаз – зрители на «ура» оценили гангстерскую романтику.

- Мы приезжаем в Костанай второй раз, - рассказал «НГ» руководитель карагандинского биг-бэнда Игорь АНДРЕЙЧЕНКО. – Поэтому здесь нас можно назвать новичками, хотя играем мы уже больше 30-ти лет. Приехали из уважения к вашему замечательному биг-бэнду и в честь его 50-летия. Приятно, что вы сохраняете интерес к живой музыке.

Со сцены Игорь Андрейченко пожелал костанайцам и дальше сохранять статус столицы казахстанского джаза и передал «большой карагандинский рахмет» зрителям.

Карагандинцы торопились на поезд, а их девиантную тему с удовольствием подхватила молодая группа из Магнитогорска, которую ведущий так и представил: группа «Ненормальных». Российский «Девиант» не первый раз приезжает в Костанай и давно привык к местным шуткам, а костанайцы, в свою очередь, к нестандартному поведению музыкантов.

Две трубы и саксофон заявили композицию молодого тромбониста Тромбона Шорти и дали понять зрителям: их ждет хард и драйв. Так и играли – тяжело, но интересно, что подтверждали крики «браво!». Почти такой же хардовой оказалась «Майлз» - композиция, которую «самый трубачный трубач», как представили его залу, руководитель «Девианта» Занбек КУЛЬБАТЫРОВ написал в честь любимого им Дэвиса Майлза. Получился микс из симфоний Баха, фанка и джаза.

- Вот такое сочетание, вот так я слышу Майлза, - делился с «НГ» за кулисами Занбек Кульбатыров. – Так я подобрал ноты. Как-то неудобно называть себя композитором. Я же не Моцарт, не Чайковский…

Заканчивался «Майлз» тихим саксофонным соло, а когда зрители уже щедро дарили аплодисменты, бас-гитары и барабаны снова выдавали хард.

Завершали первое отделение костанайские юбиляры с несколькими джазовыми стандартами и особенно пронзительной «Ее песней» в исполнении саксофониста Павла Латышева.

- Вы завершили этот день, вы сделали этот фестиваль, вы закончили свой юбилейный год, - скандировал ведущий фестиваля Вячеслав АВДЕЕВ, пока в зале не смолкали аплодисменты. – 50 лет! 5:0 в пользу костанайского джаза!

Как оказалось, 5:0 в этом году было и в пользу уральского джаза, потому что свой юбилей уже в начале декабре отметит «Уральский диксиленд».

Особо любимый многими костанайцами коллектив приехал на джазовый фестиваль в сопровождении челябинского квартета DV-Show с абсолютно новой программой.

Несколько композиций и вовсе были премьерными - их диксиленд покажет российской публике лишь в марте 2020 года. Звучали бродвейские мюзиклы, Луи Армстронг, стандарты золотого века джаза. И – впервые! – песни «Битлз» в джазовой обработке.

«I fill fine» начал гитарист, художественный руководитель группы Валерий СУНДАРЕВ, а дополняли DV-Show. Получилась потрясающая импровизация.

- Это из нашей новой программы «From Duke to Beatles» («От Дюка до «Битлз»), - пояснила ведущая диксиленда Наталья РИККЕР. – Костанайцы стали первыми слушателями этой композиции.

Еще одна «фишка» диксиленда – интересно обыгрывать подачу даже самого стандартного репертуара. В прошлом году, например, уральцы передавали творческий привет Путину песней «Puttin’ On the Ritz». В этом году дошли до творческих приветов самому Армстронгу и «Битлз».

- Нам очень нравится приезжать в Костанай, для меня все фестивали равноценны, - рассказал «НГ» Валерий Сундарев. – Я не считаю, что есть джаз для небожителей, а есть для простых людей. Все, кто любит джаз, приходят за живой музыкой. Меня, например, не пугает малое количество зрителей в зале. Спад интереса к джазу – мировая тенденция последних 10-15 лет. Сейчас во всем мире любителей джаза осталось около 1%. Мы играем для тех, кому он нужен, и потому что не можем его не играть.

Кстати, зрителей на костанайском гала-концерте было намного больше, чем в день открытия фестиваля. И, если ориентироваться на мировую тенденцию, то любителей джаза в нашем городе, учитывая общее количество жителей, гораздо больше, чем 1%.

Выступление американского джазмена Джейми Дэвиса пройдет в Jastar Saraiy 25 ноября в 18.30. Стоимость билетов – 2 000 тенге.