Второй пилот рейса Москва-Анапа умер из-за инсульта сразу после экстренного приземления

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Анапа, приземлился в аэропорту в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось.

Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Речь идет о втором пилоте, а не о командире воздушного судна, уточнили собеседники агентства.

Умерший пилот "Аэрофлота" перед полетом прошел медосмотр, проблем со здоровьем врачи не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.