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Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Так Рено или нет?) В программном обеспечении тоже не шарю) и канашках если следующий вопрос о них будет) Итого имеем. 3-0, в мою пользу. Ваш ход! 8-) abaika95: Ну это не...
25.11.19 00:06
abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Цитата-//Я бы вам посоветовал все таки что нибудь почитать, кроме комментариев// Вам советую того же) Если вы не отличаете две нации от одного общего названия племен принятых к названию в...
25.11.19 00:06
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//чтобы я вас трогал - я только за// Супруга в курсе чем вы на форуме занимаетесь?) А то весь день впереди а вы в сети)
25.11.19 00:03
Coopidon
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95: Да это нормально и голова Кенесары у Украинцев в Киеве лежит наверно?) Кыргыз-кайсаки. Так, понятнее? Рс Я бы вам посоветовал все таки что нибудь почитать, кроме комментариев. :-o
25.11.19 00:03
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Поиск и выбор базы для ХЗ.Направление ПО.// Так Рено или нет?) В программном обеспечении тоже не шарю) и канашках если следующий вопрос о них будет) Цитата-//Понял.Жду.// Ну это...
25.11.19 00:01
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Второй пилот рейса Москва-Анапа умер из-за инсульта сразу после экстренного приземления

24 ноября 2019, 18:40 |  Происшествия

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Анапа, приземлился в аэропорту в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось.

Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Речь идет о втором пилоте, а не о командире воздушного судна, уточнили собеседники агентства.

Умерший пилот "Аэрофлота" перед полетом прошел медосмотр, проблем со здоровьем врачи не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Во время рейса из Москвы в Анапу на месте второго пилота находился 39-летий Дамир Ахметов. Мужчина – уроженец Челябинской области. 

По информации источника DonDay, у члена экипажа Airbus 320 случился инсульт.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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