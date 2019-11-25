Второй пилот рейса Москва-Анапа умер из-за инсульта сразу после экстренного приземления
Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Анапа, приземлился в аэропорту в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось.
Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Речь идет о втором пилоте, а не о командире воздушного судна, уточнили собеседники агентства.
Умерший пилот "Аэрофлота" перед полетом прошел медосмотр, проблем со здоровьем врачи не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Во время рейса из Москвы в Анапу на месте второго пилота находился 39-летий Дамир Ахметов. Мужчина – уроженец Челябинской области.
По информации источника DonDay, у члена экипажа Airbus 320 случился инсульт.
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