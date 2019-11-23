Общественность Федоровского района не задала правительственным чиновникам и пяти вопросов

Встреча с нею сегодня, 23 ноября, была завершающим мероприятием визита в район делегации во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым. Задавать вопросы можно было ему самому, министру соцзащиты, двум вице-министрам – образования и здравоохранения.

Но тем, кто пришел в зал ДК «Жастар» как федоровская общественность, спрашивать их было почти не о чем. В итоге основным содержанием встречи стали выступления гостей. Министр социальной защиты населения Биржан НУРЫМБЕТОВ рассказал о принципиальных изменениях в механизме адресной социальной помощи.

- По стране с начала года почти 448 000 семей получают адресную социальную помощь или 2 300 000 человек. По Костанайской области 12 700 семей, или 56 000 человек. До конца года из республиканского бюджета в виде АСП мы выплатим гражданам 223 млрд тенге, - привел данные Биржан Нурымбетов. – Что я хотел бы сказать по этому поводу? С одной стороны – это очень хорошо, что у нас малообеспеченные получили такую поддержку от государства. С другой стороны – так как суммы АСП были большие, появились и негативные факты. По стране 74 000 семей скрыли свои официальные доходы. В Костанайской области такие тоже были – 2 400 семей. Это стало возможным из-за упрощения оформления АСП, о котором граждане просили. В итоге в одной из областей глава семьи подал заявление и получал АСП, имея 852 головы скота. Другой человек заявил себя как ИП с доходом в квартал 220 000 тенге. Назначили АСП, но при проверке оказалось, что официальный его доход за квартал 12,5 млн тенге. Я к чему это говорю… АСП – это не пособие, не пенсия. Это целевая выплата именно малообеспеченным. И она выплачивается в пределах бюджетных возможностей. То есть те, кто получил незаконно, забрали деньги у тех, кто реально нуждается.

Сейчас, по словам министра, подходы к АСП пересмотрены. 2 300 000 человек получают эту помощь, из них 1 500 000 дети, причем 62% их - из многодетных семей. При этом есть многодетные семьи, которые не получают АСП потому, что их доходы чуть-чуть выше черты бедности. Поэтому планируется, что многодетные семьи станут получать отдельное государственное пособие, которое будет назначаться независимо от доходов семьи.

- Да, до 2018 года был порядок, когда таким семьям платили специальное пособие - 10 с половиной тысяч - независимо от того 5 или 6 детей в них. Мы хотим сделать это пособие дифференцированным, чтобы зависело от числа детей, - уточнил министр. – Планируем, что на каждого будет выплачиваться 10 650 тенге.

Изменится, по словам Биржана Нурымбетова, периодичность выплат АСП. Сейчас она назначается на полгода, на год, но выплачивается ежемесячно. И нужно отчитываться постоянно об изменениях дохода – папе премию выдали, он должен в течение 10 дней об этом заявить…

Предложена поквартальная схема выплат.

- Мы намерены выплачивать АСП, как прежде, как разницу между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности, - сказал министр. – Например сегодня черта бедности – это 20 789 тенге. Если доход на каждого члена семьи будет 10 000 тенге, то государство в виде АСП доплатит 10 789 тенге, если 5 000, то 15 789 тенге. Понятно, да? А то сегодня АСП стала такой, что люди от работы отказываются. Предлагают отцу семейства трудоустройство, а он не хочет. Ему говорят : не будем тебе платить АСП. Он посчитал все, что на детей, жену семья получает, и говорит, ну и не надо. Был факт в Туркестанской области, когда человек за 150 000 тенге на стройке работать не пожелал, сказал, что жена на 200 000 АСП получает... Знаете, с одной стороны у тех же многодетных семей свои трудности, а с другой выступает глава крестьянского хозяйства и говорит, что доярок найти не может, готов 80 000 платить, молоком сколько-то добавлять, продуктами. Нет желающих. АСП надежнее. Поэтому мы хотим внести изменения, исходя из того, что трудоспособный глава семьи должен нести ответственность за содержание детей. Если трудоспособному члену семьи предлагают работу, а он отказывается, то не будет получать АСП вся семья. Нам это кажется справедливым.

Кроме того, по словам министра, будет вводиться гарантированный социальный пакет. Малообеспеченная семья получает АСП, а детям в ней еще положены бесплатно товары и услуги. Дошкольникам – детское питание и гигиенические средства, школьникам - бесплатное горячее питание в школах, проезд до школы и обратно, школьная форма и принадлежности, медицинское обслуживание. Но деньгами на руки этот пакет отдавать не планируют, именно – в виде товаров и услуг, возможно, будут какие-то сертификаты.

- Таким образом, мы намерены АСП сделать действительно адресной, - заключил министр и предложил задавать вопросы.

По теме их не последовало. Возможно, потому, что в Федоровском районе только 30 семей являются получателями АСП.

Министру поступил вопрос о пособии для родителей, которые ухаживают за инвалидами с детства, если они старше 18 лет.

- Если они инвалиды 1 группы, то пособие родители получают. Вы ставите вопрос о том, чтобы оно было и в том случае, если группа инвалидности 2-я, 3-я, - уточнил Нурымбетов. – Такой вопрос задают часто. Решение его зависит от бюджетных возможностей. Мы его в министерстве держим в поле зрения. Возможно, в будущем будут какие-то дополнительные пособия.

Прозвучал также вопрос от молодого врача о том, что в деньгах даст медработникам внедрение ОСМС.

- Финансирование здравоохранения в вашей области составляет около 40 млрд тенге, актуальные расчеты показывают, что внедрение системы медстрахования увеличит финансирование до 57 млрд тенге. Будут заложены деньги и на увеличение зарплаты медработников, - ответил вице-министр здравоохранения Камалжан НАДЫРОВ.

После этого пробудить активность зала пытался аким области, сказавший, что не каждый же день в район приезжают правительственные делегации.

- Спрашивать можно об экономике, образовании, инфраструктурном развитии, - обратился к залу и вице-премьер, - чтобы потом обид не было, мол, хотели задать вопрос, а нам не дали. Не стесняйтесь, никто за это ругать не будет. Мы же знаем, на кухне, во дворе много разных разговоров ведете, что проблемы не решаются, что правительство такие-то моменты не учитывает… Мы же специально приехали в ваш район узнать, какие проблемы у сельского населения.

Зал, однако, молчал. Тогда Бердибек Сапарбаев поделился положительными впечатлениями от поездки в Камышный сельский округ. Констатировал, что в Казахстане и, в частности, в Костанайской области нет никаких проблем с выплатой зарплат, пенсий, пособий. С обеспеченностью населенных пунктов учреждениями социальной сферы проблем в области тоже нет. Но необходимо серьезно работать над улучшением материальной базы, оснащением учреждений здравоохранения, в том числе на уровне районов.

Вице-премьер сказал также о том, что правительство продолжит курс на повышение зарплат бюджетникам. В следующем году они поднимутся на 30%, деньги на это в казне предусмотрены.