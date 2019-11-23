Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе

Сегодня, 23 ноября, работа в этом районе правительственной делегации во главе с Бердыбеком Сапарбаевым началась с посещения Камышного сельского округа. В нем хозяйствует крупнейший налогоплательщик района - ТОО "Турар".

Вице-премьер провел короткую встречу с работниками ТОО. Спрашивал о зарплате на предприятии. По словам директора ТОО Кайрата ОСПАНОВА, средний её размер по хозяйству - 163 000 тенге, кто-то получает меньше, а кто-то значительно больше. Один из механизаторов рассказал Сапарбаеву, что за уборочную, работая на комбайне "Клаас", смог получить 1 600 000 тенге.

Вице-премьер интересовался, держат ли сельчане хозяйство, есть ли возможность разводить скот. На все вопросы получил утвердительные ответы.

- Живя в селе, люди должны обеспечивать себя овощами, молоком, мясом, - сказал Сапарбаеа.

Ранее ему показали в посёлке Чистый Чандак ФАП, который с недавних пор размещается в новом здании. Оно построено на условиях государственно-частного партнерства. Основным инвестором стало ТОО "Турар".

- Смысл партнерства в том, что деньги единовременно уже вложены, ФАП работает. Но в течение 3-х лет бюджет предпринимателю большую часть вложенных средств - 63 млн тенге - вернёт, - пояснил на встрече с населением Бердыбек Сапарбаев.

В том же сельском округе правительственная делегация посетила дом, в котором живёт семья молодых специалистов, работающих в ТОО "Турар".

- Дом арендный, сдаётся меблированным. Аренда бессрочная - живи, пока работаешь, - рассказал об условиях Кайрат Оспанов. - Арендная плата - 10 000 в месяц, коммунальные расходы платят сами.

Таких домов хозяйство построило уже 17.