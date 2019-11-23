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alex_60
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
Сталкер: одни сплетники, провокаторы и злопыхатели))) Не позавидуешь вам. Жить в постоянном стрессе среди людей, не хороших таких. [Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:13]
23.11.19 16:12
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: я думаю он все осознал и впредь будет сдержаней. Да Гога? Тоже замолвлю словечко за Гогу. В конце концов, здесь же не институт благородных девиц, которых учили говорить о разбившемся...
23.11.19 16:05
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией// Согласен перегнули палку мы с вами) Извиняюсь!
23.11.19 16:02
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму.// Согласен, Я/Мы Гога)
23.11.19 16:01
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму. Стал мне на васап скидывать мои ошибки в комментариях))) :lol: я думаю он все осознал и впредь будет...
23.11.19 15:57
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Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе

Галина ПЕТРЕНКО

23 ноября 2019, 14:36 |  Государство

Сегодня, 23 ноября, работа в этом районе правительственной делегации во главе с Бердыбеком Сапарбаевым началась с посещения Камышного сельского округа. В нем хозяйствует крупнейший налогоплательщик района - ТОО "Турар".

Вице-премьер провел короткую встречу с работниками ТОО.  Спрашивал о зарплате на предприятии. По словам директора ТОО Кайрата ОСПАНОВА, средний её размер по хозяйству - 163 000 тенге, кто-то получает меньше, а кто-то значительно больше. Один из механизаторов рассказал Сапарбаеву, что за уборочную, работая на комбайне "Клаас",  смог получить 1 600 000 тенге.

Вице-премьер интересовался, держат ли сельчане хозяйство, есть ли возможность разводить скот. На все вопросы получил утвердительные ответы.

- Живя в селе, люди должны обеспечивать себя овощами, молоком,  мясом, - сказал Сапарбаеа.

Ранее ему показали в посёлке Чистый Чандак ФАП, который с недавних пор размещается в новом здании. Оно построено на условиях государственно-частного  партнерства. Основным инвестором стало ТОО "Турар".

- Смысл партнерства в том, что деньги единовременно уже вложены, ФАП работает. Но в течение 3-х лет бюджет предпринимателю большую часть вложенных средств - 63 млн тенге - вернёт,  - пояснил на встрече с населением Бердыбек Сапарбаев.

В том же сельском округе правительственная делегация посетила дом, в котором живёт семья молодых специалистов, работающих в ТОО "Турар".

- Дом арендный,  сдаётся меблированным. Аренда бессрочная  - живи, пока работаешь, - рассказал об условиях Кайрат Оспанов. - Арендная плата -  10 000 в месяц, коммунальные  расходы платят сами.
Таких домов хозяйство построило уже 17.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца,...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8587
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вполне реально. Я работал в кх. Посевная лям. Уборка лям. Химпрополка за все лето 4 ляма.
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§ alex_60
Re: Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

А в остальное время года?
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§ elektron
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я бы спросил, а дальше как? когда лафа пройдёт.
Старость и прочее наступит 8-)
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§ Vit
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8587
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Идёт оклад. Везде по разному. От 50 000 до 100 000 в некоторых кх. Хватает всю зиму сидеть на печи.) большенство детям купили квартиры в городе. Если ты нормальный трудяга. Все живут в шоколаде
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§ alex_60
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Идёт оклад. Везде по разному. От 50 000 до 100 000

Не понял, не работают и им платят по сто тысяч? Просто так?

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 15:52]
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§ kbkz1980
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.11.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Посевная лям. Уборка лям. Химпрополка за все лето 4 ляма.

И почему я зимой в прощайках хожу :lol:
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* drakon
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17897
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по сто тысяч? Просто так?

Да, пособие. А работающие получают,
500 000, не знал чтоли?... :lol:
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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