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alex_60
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
Сталкер: одни сплетники, провокаторы и злопыхатели))) Не позавидуешь вам. Жить в постоянном стрессе среди людей, не хороших таких. [Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:13]
23.11.19 16:12
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: я думаю он все осознал и впредь будет сдержаней. Да Гога? Тоже замолвлю словечко за Гогу. В конце концов, здесь же не институт благородных девиц, которых учили говорить о разбившемся...
23.11.19 16:05
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией// Согласен перегнули палку мы с вами) Извиняюсь!
23.11.19 16:02
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму.// Согласен, Я/Мы Гога)
23.11.19 16:01
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму. Стал мне на васап скидывать мои ошибки в комментариях))) :lol: я думаю он все осознал и впредь будет...
23.11.19 15:57
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«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?

Георгий ГОВОРОВ

23 ноября 2019, 11:51 |  Государство

Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ ответил на запрос «НГ», лично пояснив свою позицию относительно скандального флешмоба #Утратилдовериерудничан. Пост с этим хештегом и призывом к главе города подать в отставку появился в паблике «Типичный Рудный» утром 15 ноября, а уже вечером его удалили.

Фото из архива "НГ"

- На основании голословных комментариев неизвестных лиц в социальных сетях, подавать в отставку не собираюсь, - написал Гаязов. – Если у вышеназванных лиц, есть вопросы к моей деятельности на посту акима города Рудного, то я готов к конструктивному диалогу. Приглашаю их прийти ко мне и обсудить поднимаемые ими вопросы, мы готовы ответить на здоровую критику.

Также «НГ» предложила Гаязову прокомментировать коррупционное дело, связанное со строительством в рудненском парке «Достык» аттракциона «Колесо обозрения», которое по официальным данным обошлось городскому бюджету в 334 млн тенге.

- По поводу установки колеса обозрения хочу сказать, что уполномоченным органом по противодействию коррупции ведётся досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Рудненский городской отдел строительства» и должностных лиц ТОО «АлатауГорСтрой», как-либо комментировать я не могу, думаю, что во всём разберётся следствие и суд.

Вопрос о фактах продажи билетов на аттракцион, которое, как выяснилось в суде, так и не было передано на момент открытия, 1 мая 2019 года, с баланса заказчика – рудненского отдела строительства, журналисты задавали на брифинге в акимате 18 ноября. Тогда «НГ» ответила заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА.

- Давайте так, этот вопрос мы полностью изучим и дадим вам позже полный ответ, - пообещала тогда Скаредина.

Сейчас в судах представители акимата Рудного утверждают, что колесо работало в тестовом режиме, а билеты не продавались. Ответ Гаязова по-прежнему не внес ясности в вопрос.

- Касательно продажи билетов во время тестовых испытаний колеса обозрения, сообщаю, что как-либо комментировать (эти факты, - прим. «НГ») пока не могу, - написал в запросе Бахытжан Гаязов. – Мы проведём тщательный анализ данной ситуации, разберёмся и примем необходимые меры. Виновные лица, если такие имеются, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Также Бахытжан Гаязов еще раз остановился на том, что он, исполняя должность акима Рудного, живёт в Костанае.

- Обязательное проживание в вверенном мне городе не регламентировано нормативно-правовыми актами, - пишет он в своем ответе "НГ". – Да, я действительно проживаю в городе Костанай, но это не мешает мне работать. Ежедневно с 9:00 до 18:30 часов нахожусь на рабочем месте в городе Рудном, если требует того обстановка, приезжаю пораньше или задерживаюсь, иногда остаюсь до следующего рабочего дня в своём кабинете.

Судя по реакции, акима задевает негативная оценка его деятельности со стороны общественности. Он считает, что его «терроризируют блогеры». Так он выразился на общественном приёме граждан 21 ноября в городском акимате, когда рудничанка поблагодарила акима за прием и разъяснение по ее вопросу:

- Неужели больше нет проблем? - приводит цитату акима журналистка Ирина СТАРИКОВА на портале iagorod.kz. - А где поругаться? Меня каждый день ругают, вон блогеры терроризируют. Так что вы честно скажите, все у вас хорошо, или же плохо?
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Комментарии к новости
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай как нехорошо. В отставку не собирается, а такие дичайшие коррупционные скандалы сотрясают акимат вверенного ему города (вверенного!!!) один за одним. Виноваты то все вокруг, нижестоящие чиновники, это же они "гадят в малину"...

Хоть и не собирается, а всё же надо... Как говорится в известном фильме - "Надо, Федя, надо..."

Так прокрутили миллионы на чёртовом колесе, что поразило воображение, и это же колесо незаконно у него под самым носом крутилось, и деньги с горожан за покатушки брали две недели, ни копейки не оприходовали и неизвестно куда они ушли, а он и тут ни с ном ни духом был... Сказки прям...

Да и как оно вообще вращалось без эксплуатирующей организации? Кто за его работу отвечал? НИКТО! И этого аким не знал оказывается... На то ведь он и аким, чтобы не знать...

Так, в итоге, что же он там делает в акимате ежедневно с 09-нуль нуль до 18-тридцати?! Вот в чём вопрос!

Когда колесо планировали, убеждали в его необходимости, один из аргументов был в пользу "за" - доходы от его работы будут пополнять местный бюджет!

Так планировалось пополнять бюджет: методом испарения денежных знаков, получаемых от реализации билетов?
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§ elektron
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Обязательное проживание в вверенном мне городе не регламентировано нормативно-правовыми актами,
А совесть лучший контролёр. Сегодня из Костаная, завтра из Греции или Канар так руководить будем 8-)
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* abaika95
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//завтра из Греции или Канар//



Если будут успевать к 9 утра на работу и в случае чего,приехать вечером на какое-нибудь ЧП то почему бы и нет )
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* abaika95
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ай как нехорошо.//



Сталкер вы бы хоть немного по другому написали) а то это коммент и здесь и у себя в группе слово в слово используете) ленитесь уже?)видать заранее готовились,ждали ответа по запросу)
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видать заранее готовились,ждали ответа по запросу)


Кончено))) Всё же известно и предсказуемо. Уже заготовок наделал с два десятка и на остальные их ответы, и на мои запросы тоже. Так сказать, для продолжения моей "террористической" деятельности нужно иметь точной план, как минимум, на пять шагов вперёд...)))

И вообще чего напрягаться то - у них конвейер заготовок - у меня. Они же особо не заморачиваются, когда отвечают.

А если серьёзно, зачем одну и ту же мысль и комментарий к одной и той же новости писать по-разному?!
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же шрифт тут поменял. Мало?))))
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§ kbkz1980
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.11.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если у вышеназванных лиц, есть вопросы к моей деятельности на посту акима города Рудного, то я готов к конструктивному диалогу. Приглашаю их прийти ко мне и обсудить

Решайте там свои вопросы.
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§ таноми52
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Ежедневно с 9:00 до 18:30 часов нахожусь на рабочем месте в городе Рудном, если требует того обстановка, приезжаю пораньше или задерживаюсь, иногда остаюсь до следующего рабочего дня в своём кабинете."

Эх, вы, люди! ничего вы не понимаете! Это же самый эффективный менеджер у госслужбы! Посмотрите, сколько чего наворотилось за годы его деятельности!

Цитата:"мы готовы ответить на здоровую критику..."

Ещё бы уточнил. что он считает "здоровой критикой"

На Западе негативный отзыв является уже поводом для самоухода с поста. Здесь скандал за скандалом, но, видимо, нужен пинок для ускорения... :-)
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Если у вышеназванных лиц, есть вопросы к моей деятельности на посту акима города Рудного, то я готов к конструктивному диалогу. Приглашаю их прийти ко мне и обсудить Решайте там свои вопросы.


Это его мнение, как надо "решать" эти вопросы. Его "сценарий". У других мнение может быть совершенно иным. Вот я бы лчино, например, никогда с ним не встретился, чтобы что-то там обсуждать. Ряд вопросов задан - ответы не получены. Выводы сделаны. Ну опять таки - это моё мнение и моя позиция, может кто-то из тех, у кого есть претензии к его деятельности на посту акима, и захочет решать претензии и обсуждать их в том формате, который предлагается им.

А по мне всё просто: обсуждать то тут именно с ним, по идее, и нечего...
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§ maxsaf
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4219
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А по мне всё просто: обсуждать то тут именно с ним, по идее, и нечего...

Какой дальнейший план действий? Ждать пока они там все вопросы изучат и ответ дадут?
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* abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А по мне всё просто: обсуждать то тут именно с ним, по идее, и нечего...//




Вообщем классная демократия по Сталкерски)
Буду сидеть писать комменты но с оппонентом разговаривать не буду) нафиг надо да?) Вдруг ответит ещё на все мои вопросы?) А я его обматерю случайно как того председателя КСК) неее Сталкер такой себе из вас революционер,товарищ ЧЕ не взял бы вас с собой в поход)
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* abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//На Западе негативный отзыв является уже поводом для самоухода с поста.//




Вы серьезно??) И что Трамп не ушел?)
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§ kbkz1980
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Какой дальнейший план действий?

Мышиную возню продолжит.
Опросы,лай из за кустов.
Сходить на приём же сдрефит.
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§ elektron
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вдруг ответит ещё на все мои вопросы?)

На твои то вряд ли. А вот Где деньги от нефти и газа, где дороги (не те что каждую весну смывает) и где газификация страны? Ну а дальше пойдёт ещё медицина и образование. За 30-ть лет не то что бы что то создать, то что имелось не сохранили...
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§ elektron
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы серьезно??) И что Трамп не ушел?)

Он президент США и там и проживает, нормально вроде. А каждый бюргермайстер в городе своём тоже живёт.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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