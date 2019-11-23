«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?

Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ ответил на запрос «НГ», лично пояснив свою позицию относительно скандального флешмоба #Утратилдовериерудничан. Пост с этим хештегом и призывом к главе города подать в отставку появился в паблике «Типичный Рудный» утром 15 ноября, а уже вечером его удалили.

Фото из архива "НГ"

- На основании голословных комментариев неизвестных лиц в социальных сетях, подавать в отставку не собираюсь, - написал Гаязов. – Если у вышеназванных лиц, есть вопросы к моей деятельности на посту акима города Рудного, то я готов к конструктивному диалогу. Приглашаю их прийти ко мне и обсудить поднимаемые ими вопросы, мы готовы ответить на здоровую критику.

Также «НГ» предложила Гаязову прокомментировать коррупционное дело, связанное со строительством в рудненском парке «Достык» аттракциона «Колесо обозрения», которое по официальным данным обошлось городскому бюджету в 334 млн тенге.

- По поводу установки колеса обозрения хочу сказать, что уполномоченным органом по противодействию коррупции ведётся досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Рудненский городской отдел строительства» и должностных лиц ТОО «АлатауГорСтрой», как-либо комментировать я не могу, думаю, что во всём разберётся следствие и суд.

Вопрос о фактах продажи билетов на аттракцион, которое, как выяснилось в суде, так и не было передано на момент открытия, 1 мая 2019 года, с баланса заказчика – рудненского отдела строительства, журналисты задавали на брифинге в акимате 18 ноября. Тогда «НГ» ответила заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА.

- Давайте так, этот вопрос мы полностью изучим и дадим вам позже полный ответ, - пообещала тогда Скаредина.

Сейчас в судах представители акимата Рудного утверждают, что колесо работало в тестовом режиме, а билеты не продавались. Ответ Гаязова по-прежнему не внес ясности в вопрос.

- Касательно продажи билетов во время тестовых испытаний колеса обозрения, сообщаю, что как-либо комментировать (эти факты, - прим. «НГ») пока не могу, - написал в запросе Бахытжан Гаязов. – Мы проведём тщательный анализ данной ситуации, разберёмся и примем необходимые меры. Виновные лица, если такие имеются, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Также Бахытжан Гаязов еще раз остановился на том, что он, исполняя должность акима Рудного, живёт в Костанае.

- Обязательное проживание в вверенном мне городе не регламентировано нормативно-правовыми актами, - пишет он в своем ответе "НГ". – Да, я действительно проживаю в городе Костанай, но это не мешает мне работать. Ежедневно с 9:00 до 18:30 часов нахожусь на рабочем месте в городе Рудном, если требует того обстановка, приезжаю пораньше или задерживаюсь, иногда остаюсь до следующего рабочего дня в своём кабинете.

Судя по реакции, акима задевает негативная оценка его деятельности со стороны общественности. Он считает, что его «терроризируют блогеры». Так он выразился на общественном приёме граждан 21 ноября в городском акимате, когда рудничанка поблагодарила акима за прием и разъяснение по ее вопросу:

- Неужели больше нет проблем? - приводит цитату акима журналистка Ирина СТАРИКОВА на портале iagorod.kz. - А где поругаться? Меня каждый день ругают, вон блогеры терроризируют. Так что вы честно скажите, все у вас хорошо, или же плохо?