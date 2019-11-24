Первые письма Деду Морозу пришли в редакцию "НГ"

В редакцию «НГ» начали приходить письма, адресованные Деду Морозу. По традиции самые интересные из них мы публикуем на сайте и наших страницах в соцсетях, чтобы потенциальные помощники Деда Мороза могли выбрать, какая мечта, с их точки зрения, достойна того, чтобы сбыться.

По опыту прошлых лет не все письма будут опубликованы, поэтому помощники Деда Мороза могут приходить в редакцию и лично выбирать свое письмо. Все вопросы - по телефону 53 51 51.

Итак, начнем знакомство с письмами. Первое написал шестилетний Максат. Он старательно выводил печатные буквы собственной рукой, для него было очень важно лично написать Деду Морозу о своей простой мальчишеской мечте.

Именно такие простые и понятные желания исполняются чаще всего.

Когда ребенок по каким-либо причинам не может написать сам, за перо берутся его родители. Так были написаны и следующие два письма.

Жание 4 года, письмо написано рукой ее мамы. Дед Мороз дарил девочке два года назад термоковрик, а теперь желанным и очень полезным подарком для Жании стали бы санки-коляска.

Жания будет очень ждать подарка, благодаря которому сможет чаще гулять зимой.

А Вите всего два года, конечно, писать в этом возрасте еще никто не может, поэтому за мальчика пишет его мама. Вите тоже нужен транспорт, только летний. Не санки-коляска, а коляска-велосипед с ручкой.

Мы еще не раз будем публиковать письма с детскими желаниями. Ждем помощников Деда Мороза, вместе мы сделаем праздник немного более волшебным.