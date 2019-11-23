Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области подписали меморандум о сотрудничестве

22 ноября председатель Федерации профсоюзов РК Ералы ТУГЖАНОВ и аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ встретились с профсоюзными лидерами области.

По мнению Тугжанова, первоочередной задачей для Федерации сейчас является увеличение первичных профсоюзных организаций. В Костанайской области их сейчас 1 462, с охватом более 120 000 человек. Это всего лишь 14% от общего количества предприятий в регионе.

- Тут есть над чем поработать, - обратился Тугжанов к участникам встречи.

Лучше дела обстоят с заключением коллективных договоров. Они подписаны в 65% предприятий. По этому показателю область находится в числе лидеров.

Еще одно важное направление – снижение производственного травматизма. За 10 месяцев 2019 года в Костанайской области по этой причине пострадало 77 человек, среди которых есть погибшие.

Проверка по республике показала, что общественные комиссии, призванные контролировать условия труда и соблюдение техники безопасности, существуют лишь на бумаге.

- Самое главное – у нас в области нет трудовых конфликтов, - сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. - Нет и задолженности по зарплате. Есть только на двух предприятиях, где сейчас проходит процедура банкротства. Этот вопрос под моим личным контролем.

После этого Ералы Тугжанов привел пример конфликта по поводу создания первичной профсоюзной организации в одной из областей.

- Я туда приехал и поговорил с собственником этого объекта. Там работает 1 000 человек. Он говорит: это все мое, я фирму создавал, и причем тут профсоюзная организация, причем тут эти люди… Я ему сказал: да, это все ваше, но люди – это не частная собственность, поэтому профсоюзные организации нужны и мы будем защищать их интересы. Лидерам профсоюзов я говорю, что они не должны идти и только требования выставлять. Они должны быть медиаторами, посредниками, у них должен быть взаимный интерес.

По этому поводу Мухамбетов заметил, что «благодаря профсоюзам в области сохраняется стабильность», а «частник, когда ему помощь нужна, он ищет профсоюзы».

В заключение встречи глава региона и председатель Федерации подписали меморандум о сотрудничестве.