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Кушмурунец23
Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области подписали меморандум о сотрудничестве
maxsaf: Проверять же все равно не станут Достаточно было Архимеду это ляпнуть и все! Теперь как то все им сказанное мне подозрительно
23.11.19 01:01
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Прижал он тебя конкретно. Ну а то! :lol: c.radikal.ru
22.11.19 23:54
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Где союз?) Где то государство?) не зачёт! Кто не вышел и кто не поддержал? Где ответ?
22.11.19 23:42
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Ты уже свёл к этому о чем я говорил.Делаешь вид что не замечаешь.Ваш, вы.повторюсь, это любимые фразы были...// Поясню... К союзу говорил уже Отношусь сугубо положительно Как и к...
22.11.19 23:41
elektron
"Это какой-то ужас!" - как люди пользуются маршрутом №18
В принципе, общественный транспорт, должен ходить регулярно и удобно для жителей так считаю. Нет возможности, так разрешить маршруткам эти недоработки компенсировать. Наверняка найдутся желающие....
22.11.19 23:39
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Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области подписали меморандум о сотрудничестве

Евгений ШИБАРШИН

22 ноября 2019, 22:38 |  Государство

22 ноября председатель Федерации профсоюзов РК Ералы ТУГЖАНОВ и аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ встретились с профсоюзными лидерами области. 

По мнению Тугжанова, первоочередной задачей для Федерации сейчас является увеличение первичных профсоюзных организаций. В Костанайской области их сейчас 1 462, с охватом более 120 000 человек. Это всего лишь 14% от общего количества предприятий в регионе.

- Тут есть над чем поработать, - обратился Тугжанов к участникам встречи.

Лучше дела обстоят с заключением коллективных договоров. Они подписаны в 65% предприятий. По этому показателю область находится в числе лидеров.

Еще одно важное направление – снижение производственного травматизма. За 10 месяцев 2019 года в Костанайской области по этой причине пострадало 77 человек, среди которых есть погибшие.

Проверка по республике показала, что общественные комиссии, призванные контролировать условия труда и соблюдение техники безопасности, существуют лишь на бумаге.

- Самое главное – у нас в области нет трудовых конфликтов, - сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. - Нет и задолженности по зарплате. Есть только на двух предприятиях, где сейчас проходит процедура банкротства. Этот вопрос под моим личным контролем.

После этого Ералы Тугжанов привел пример конфликта по поводу создания первичной профсоюзной организации в одной из областей.

- Я туда приехал и поговорил с собственником этого объекта. Там работает 1 000 человек. Он говорит: это все мое, я фирму создавал, и причем тут профсоюзная организация, причем тут эти люди… Я ему сказал: да, это все ваше, но люди – это не частная собственность, поэтому профсоюзные организации нужны и мы будем защищать их интересы. Лидерам профсоюзов я говорю, что они не должны идти и только требования выставлять. Они должны быть медиаторами, посредниками, у них должен быть взаимный интерес.

По этому поводу Мухамбетов заметил, что «благодаря профсоюзам в области сохраняется стабильность», а «частник, когда ему помощь нужна, он ищет профсоюзы».

В заключение встречи глава региона и председатель Федерации подписали меморандум о сотрудничестве.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.11.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самое главное – у нас в области нет трудовых конфликтов, - сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. - Нет и задолженности по зарплате.

Ну да, ну да...продолжаем вешать...
А как же задолженность рабочим по арке в сквер, заказчиком которой является акимат города?
Читаем:
Цитата:
заместитель директора ТОО «Сервис КСТ» Малик БУТАБАЕВ. - Сейчас сезон для строителей мертвый, а наши рабочие, которых почти 30 человек, до сих пор остаются без зарплаты.



А как же затяжной конфликт работников КТЭК с их директором - дружбаном акима? Помню там и собрания с акимом города были и жалобы в прокуратуру.

Пыс.Пыс. А ты говори, что нету... ;-)
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§ maxsaf
Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области подписали меморандум о сотрудничестве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А ты говори, что нету.

Проверять же все равно не станут :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 328
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 23.11.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Проверять же все равно не станут

Достаточно было Архимеду это ляпнуть и все! Теперь как то все им сказанное мне подозрительно
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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