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"Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся международный джазовый фестиваль в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

22 ноября 2019, 22:10 |  Культура

Открытие международного фестиваля Jazz-Bomond-2019 состоялось в Костанае  в концертном зале Jastar Saraiy. 21-ый фестиваль впервые будет проходить в течение четырех дней. Его финальным аккордом станет выступление специального гостя из США Джейми Дэвиса. Но главное событие фестиваля - 50-летие костанайского биг-бэнда.

Наш оркестр по традиции открыл фестиваль и весь вечер получал поздравления.

- Сегодня джазовый фестиваль проходит у нас в 21-ый раз, а под эгидой акимата области - в 15-ый, - сообщил зрителям заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. - В 2004-ом году акимат поддержал проведение джазовых фестивалей. Нашему биг-бэнду исполнилось 50 лет, с чем его лично хотел поздравить аким области Архимед Мухамбетов, но он встречает правительственную делегацию, поэтому я зачитаю его поздравление.

Жундубаев сказал также, что подарком юбилярам стал новый комплект инструментов за 20 млн тенге. С этими инструментами коллектив и выступал сегодня.

- В 1969 году молодой Евсюков, вот с такими длинными волосами собрал коллектив и начал играть джаз, - шутил бессменный ведущий фестиваля Вячеслав АВДЕЕВ. - Как на Евсюковские именины...

Александр Сергеевич скромно отшучивался и продолжал дирижировать биг-бэндом, который исполнял композиции, в которых то грустили саксофоны, то требовал чего-то тромбон. Звучали Чарли Барнет, Гордон Гудвин и другие.

- Happy birthday, биг-бэнд Костанай, - спела солистка филармонии Айсулу ТУТКУШЕВА. И в качестве подарка исполнила "Любимый, возвращайся ко мне!"

Эта песня стала своеобразным призывом к выступлению полюбившейся костанайцами молодежной группы из Магнитогорска "Девиант". Эти российские хулиганы  запомнились нашему зрителю прекрасным джазом и нестандартным поведением на сцене.

- В этом году Егора Мосулева, который любит у нас выступать босиком, не будет, - поделился с "НГ" руководитель "Девианта" Занбек КУЛЬБАТЫРОВ. - И у нас слегка изменился состав - появились новый клавишник и гитарист. И сегодня я представлю композицию "Дэвис", которую сам впервые написал в честь любимого мною Майлза Дэвиса.

"Девиант" выдал на костанайской сцене по-майлзовски холодный джаз, который был по-девиантовски "вери кул".

Через два часа после начала концерта и на середине выступления "Девианта" появился "рояль в кустах", как выразился ведущий.

Молодых исполнителей из Магнитогорска попросили освободить места для костанайского биг-бэнда и объявили, что в зале находится глава региона Архимед Мухамбетов и вице-премьер Бердибек Сапарбаев. В честь них биг-бэнд исполнил несколько композиций в тандеме с камерным оркестром под управлением Тараса Мызина.

Музыканты камерного эффектно поднялись из оркестровой ямы на глазах зрителей. В общем открытие фестиваля прошло по законам джаза - с импровизаций и шутками.

Завтра ожидаются выступления коллективов из Караганды, Петропавловска и "Уральского диксиленда" из Челябинска.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: "Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8581
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда :lol: . Смотрю, международный фестиваль был организован по адресу. Костанайцы большие ценители джаза.
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§ Vit
Re: "Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8581
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непойму. Чёт аж как то неудобно стало. :oops: . Че не могли студентов, учителей, врачей собрать? На переименование улиц могут а тут не могли.
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§ КГСПС
Re: "Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Может так задумано было? Старший же вице-премьера привёл.
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§ Ольга Колоколова
"Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся международный джазовый фестиваль в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2372
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 22.11.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это только вокруг начальства пусто). Гость и аким на 10-м ряду, зрители на первых девяти. Но вообще полные аншлаги бывают на гала-концерте. Открытие в этом смысле всегда наименее людное

[Исправлено: Ольга Колоколова, 22.11.2019 - 22:54]
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