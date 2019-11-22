БК "Тобол" обыграл "Актобе" и находится сейчас на втором месте турнирной таблицы чемпионата РК по баскетболу
Георгий ГОВОРОВ
Преимущество "Тобола" стало заметно уже к середине первого матча, когда у костанайцев образовался стабильный отрыв на 8-10 очков. "Актобе" отчаянно пытался сократить отставание, провёл несколько активных контратак, которые сократили разрыв до 3 очков, но сравнять счёт им не удалось.
Игра 20 ноября завершилась со счётом 81:75 в пользу костанайцев.
Сергей Борматенков, в черной форме
- Нужно подтягивать результативность атак и командную игру, - считает защитник "Актобе" Сергей БОРМАТЕНКОВ. - У нас ребята все молодые, 22-23 года, уступаем в опыте. Но ничего, наберем. Первый год в национальной лиге, думаю всё будет хорошо. Стоит отметить, что это одна из лучших наших игр. Противник достойный, хорошая игра.
Антон Быков в белой форме №11
Борматенков принёс своей команде 23 очка. Центровой "Тобола" Антон БЫКОВ отстал от него всего на 2 очка. Но свои результатом он недоволен.
- Мы сыграли не в свою игру конечно. Плохо в защите отработали, много не попали, что дальних, что из-под кольца - много моментов было, - рассказал "НГ" Быков. - У каждой команды бывают дни, когда немножко не получается игра. Но мы маленько поборолись и смогли игру вытащить.
После матча игру прокомментировал главный тренер БК "Тобол" Александр ДЕРБУШ.
- "Актобе" это такая команда, которая уже показала себя в играх с другими соперниками, - отметил Дербуш. - Ни одна игра против "Актобе" не была простой, они везде бъются до конца. Нам стоило немножко расслабиться и это сразу дало о себе знать. Хорошая, молодая команда.
- А как вы оцениваете игроков "Тобола"?
- Вышли с хорошим настроем, не всё в нападении получалось. Видно, что желания много было, но где-то не попали, какие-то броски свои не реализовали. В конце почувствовали победу и немножко расслабились.
Гл. тренер БК "Актобе" Алмат Кенжегулов
Главный тренер БК "Актобе" Алмат КЕНЖЕГУЛОВ отметил, что его команда существует всего 2 года. Он сам её организовал.
- Игра хорошая, зрелищная. С костанайским "Тоболом" другого ожидать не могли, - сказал он. - Команда опытная, давно хотели себе соперника такого уровня. Мы ещё не успели сыграться, не было товарещеских игр. Клуб только образовался, были проблемы с залом, даже тренировок мало было. Мы на чемпионате получаем опыт, но команда показывает хороший уровень.
- БК "Актобе" по ходу игры сравнивал счёт с помощью быстрых контр-атак. Это добавляло очки, но "Тобол" успевал восстановить преимущество. Почему именно такая тактика?
- Опыта мало. Вроде идёт темп атакующий, вроде всё хорошо. Но вскоре начинаем терять очки. Может начинают понимать с кем они играют, теряются. Уверенность придёт с опытом.
В четверг, 21 ноября, у БК "Тобол" состоялась вторая встреча с "Актобе". Матч завершился со счётом 98:73, также в пользу костанайцев. В этот раз игроки "Тобола" активно атаковали и в последней четверти матча.
У костанайцев на чемпионате РК 5 соперников: БК "Актобе", БК "Синегорье" из Кокшетау, БК "Барсы Атырау", БК "Каспий" из Актау и столичный БК "Астана". Последний - главный претендент на чемпионский титул. В 2018 году именно они стали чемпионами, тогда как "Тобол" занял четвертое место. Как отметил Александр Дербуш, в этом сезоне "в призах должны быть".
Пока же "Тобол" остаётся на второй строчке и всё ещё уступает столичному клубу. Но у "Тобола" есть преимущество: костанайцы сыграли только 8 матчей, а столичного клуба уже 10 игр позади. Измениться ситуация может уже на следующей неделе, когда "Тобол" сыграет против "Каспия" из Атырау. Матчи пройдут 25 и 26 ноября в 19:00 в СРК "Костанай".
Турнирная таблица чемпионата по баскетболу
|
Команда
|
Количество игр
|
Выиграли
|
Проиграли
|
Очки
|
%
|
«Астана» г. Нур-Султан
|
10
|
10
|
0
|
20
|
100%
|
«Тобол» г. Костанай
|
8
|
6
|
2
|
14
|
75%
|
«Барсы Атырау» г. Атырау
|
12
|
7
|
5
|
19
|
58.33%
|
«Синегорье» г. Кокшетау
|
6
|
3
|
3
|
9
|
50%
|
«Актобе» г. Актобе
|
12
|
2
|
10
|
14
|
16.67%
|
«Каспий» г. Актау
|
8
|
0
|
8
|
8
|
0%
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