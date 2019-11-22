Умеренно морозно и со снежком: какой будет погода ближайших трех дней в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков 23-25 ноября в Костанае и на большей части территории области ожидается небольшой снег, местами метель. В субботу, 23 ноября, к тому же возможен туман и слабый гололед.
Фото Ксении РЕБИК
- В субботу ночью в области термометры покажут 10-15, местами 20 градусов мороза, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В областном центре значения ночной температуры в этом же коридоре - 11-13 градусов ниже нуля. Днем по области ожидается -5...-10, местами 13 градусов мороза, в Костанае -6...-8 °С. В ночь на воскресенье усиления мороза не ожидается: по области -7...-12, местами -15, в Костанае 8-10 градусов ниже нуля. В понедельник, 25 ноября, ночью по области -10...-15, местами 18 градусов мороза, в Костанае -12...-14. Днем по области прогнозируем температуру воздуха -7...-12, местами -15 °С, в областном центре 7-9 градусов ниже нуля.
Ветер в ближайшие три дня ожидается преимущественно северо-западного, временами западного направления, 9-14 м/с. 24 ноября возможны порывы до 15-20 м/с.
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