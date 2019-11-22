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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980: А к чему он призывает? Что-то мне не попадалось ничего, только опрос, но это ведь совсем не призыв.
22.11.19 21:58
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Аргументов нет?) Что ваш референдум сохранил союз?) Да усы вот и хвост. И досадно, что референдум не "прошёл". abaika95: как вы тут говорите любителей союза робко...
22.11.19 21:57
alex_60
Шесть видов продукции компании «ДЕП» получили золотые медали на 22-й Центральноазиатской международной выставке FoodExpo Qazaqstan
По молочной продукции у нас конкуренция дай бог. Местных, известных фирм много. Не знаешь кого предпочесть. Всё уже почти и сгущёнку и мороженое делают, кроме молока, йогуртов и прочее. Молоко...
22.11.19 21:54
kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Vit: Чел столько дел наворатил в рудном. Каких? Мышиная возня с опросом. Народ даже там не активен на его призыв. Ну писарь... маляв на форуме длинных-мнение моё.
22.11.19 21:51
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Дык это и невозможно в принципе. Ну хоть кто то объяснил доходчиво. А то у нас всё как то не получалось. ;-)
22.11.19 21:47
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Умеренно морозно и со снежком: какой будет погода ближайших трех дней в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

22 ноября 2019, 16:36 |  Общество

По прогнозам синоптиков 23-25 ноября в Костанае и на большей части территории области ожидается небольшой снег, местами метель. В субботу, 23 ноября, к тому же возможен туман и слабый гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу ночью в области термометры покажут 10-15, местами 20 градусов мороза, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В областном центре значения ночной температуры в этом же коридоре - 11-13 градусов ниже нуля. Днем по области ожидается -5...-10, местами 13 градусов мороза, в Костанае -6...-8 °С. В ночь на воскресенье усиления мороза не ожидается: по области -7...-12, местами -15, в Костанае 8-10 градусов ниже нуля. В понедельник, 25 ноября, ночью по области -10...-15, местами 18 градусов мороза, в Костанае -12...-14. Днем по области прогнозируем температуру воздуха -7...-12, местами -15 °С, в областном центре 7-9 градусов ниже нуля.

Ветер в ближайшие три дня ожидается преимущественно северо-западного, временами западного направления, 9-14 м/с. 24 ноября возможны порывы до 15-20 м/с.


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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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