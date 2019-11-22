В Житикаре восстанавливают 80-квартирный дом, опустевший во времена оптимизации

Этот проект аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ назвал очень важным для города. О начале работ по реанимации законсервированного жилья в райцентре он рассказал сегодня, 22 ноября, на брифинге в областном пресс-клубе.

Речь идет о 80-квартирном доме №33 в 4-м микрорайоне Житикары. Как и многие другие в этом городе, он опустел во время жилищной оптимизации начала «нулевых».

- С 2011-го года местной исполнительной властью велась работа, чтобы перевести брошенные квартиры в коммунальную собственность. Владельцев оставленного жилья находили в России, Германии, Израиле... Эта очень длительная работа завершилась - все 80 квартир дома №33 перешли в коммунальную собственность, - сказал аким Житикаринского района. - Мы уже разработали проектно-сметную документацию, прошел конкурс, определен подрядчик и выделены деньги. Стоимость проекта 463,5 млн тенге.

По словам акима, до конца ноября подрядная организация приступит к демонтажу тех частей здания, которые невозможно восстановить. Уже в следующем году местная власть рассчитывает ввести дом в эксплуатацию.

- По такой схемы мы готовы работать и дальше, - сказал Ибраев, - сдерживает только длительность процедур по переоформлению собственности. На одной из правительственных встреч я ставил вопрос о необходимости внести изменения в законодательство об упрощении перевода в коммунальную собственность брошенного и разрушающегося жилого фонда.

Аким сообщил, что сейчас в очереди на жилье стоит около 900 житикаринских семей, в том числе 26 многодетных, которые имеют право на первоочередное получение квартир.