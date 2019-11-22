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22.11.19 21:58
elektron
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22.11.19 21:57
alex_60
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По молочной продукции у нас конкуренция дай бог. Местных, известных фирм много. Не знаешь кого предпочесть. Всё уже почти и сгущёнку и мороженое делают, кроме молока, йогуртов и прочее. Молоко...
22.11.19 21:54
kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Vit: Чел столько дел наворатил в рудном. Каких? Мышиная возня с опросом. Народ даже там не активен на его призыв. Ну писарь... маляв на форуме длинных-мнение моё.
22.11.19 21:51
elektron
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maxsaf: Дык это и невозможно в принципе. Ну хоть кто то объяснил доходчиво. А то у нас всё как то не получалось. ;-)
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В Житикаре восстанавливают 80-квартирный дом, опустевший во времена оптимизации

Галина КАТКОВА

22 ноября 2019, 15:25 |  Государство

Этот проект аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ назвал очень важным для города. О начале работ по реанимации законсервированного жилья в райцентре он рассказал сегодня, 22 ноября, на брифинге в областном пресс-клубе.

Речь идет о 80-квартирном доме №33 в 4-м микрорайоне Житикары. Как и многие другие в этом городе, он опустел во время жилищной оптимизации начала «нулевых».

- С 2011-го года местной исполнительной властью велась работа, чтобы перевести брошенные квартиры в коммунальную собственность. Владельцев оставленного жилья находили в России, Германии, Израиле... Эта очень длительная работа завершилась - все 80 квартир дома №33 перешли в коммунальную собственность, - сказал аким Житикаринского района. - Мы уже разработали проектно-сметную документацию, прошел конкурс, определен подрядчик и выделены деньги. Стоимость проекта 463,5 млн тенге.

 

По словам акима, до конца ноября подрядная организация приступит к демонтажу тех частей здания, которые невозможно восстановить. Уже в следующем году местная власть рассчитывает ввести дом в эксплуатацию.

- По такой схемы мы готовы работать и дальше, - сказал Ибраев, - сдерживает только длительность процедур по переоформлению собственности. На одной из правительственных встреч я ставил вопрос о необходимости внести изменения в законодательство об упрощении перевода в коммунальную собственность брошенного и разрушающегося жилого фонда.

Аким сообщил, что сейчас в очереди на жилье стоит около 900 житикаринских семей, в том числе 26 многодетных, которые имеют право на первоочередное получение квартир.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: В Житикаре восстанавливают 80-квартирный дом, опустевший во...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3267
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.11.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ау, финпол! Вам не кажется странным , четыреста ляма за восемьдесят квартир? Когда на вторичном рынке хорошую квартиру в этой дыре можно купить за один лям!!!
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* maxsaf
В Житикаре восстанавливают 80-квартирный дом, опустевший во времена оптимизации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Ау, финпол! Вам не кажется

Ваше заклинание больше не работает. Нужно говорить "АУ, Сталкер!: :lol:
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* КГСПС
Re: В Житикаре восстанавливают 80-квартирный дом, опустевший во...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 934
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

У него всё расписано на много дней вперед, очередь.
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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