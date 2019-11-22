Шесть видов продукции компании «ДЕП» получили золотые медали на 22-й Центральноазиатской международной выставке FoodExpo Qazaqstan
Крупнейшая в Центральной Азии международная выставка пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan начиная с 1998 года регулярно собирает на своей площадке компании Азии и Европы. В этом году в масштабнейшей выставке, которая проходила в начале ноября в Алматы, приняли участие 456 компаний из 36 стран мира.
Внушительный кластер в общем количестве участников составили компании, которые производят пищевую продукцию. Продукт, производимый участниками из разных стран, тщательно оценивали эксперты мирового уровня.
В первую очередь учитывалось качество изделий, а также составляющие: тара, дизайн, ареал распространения продукции, эффективность способов взаимодействия с покупателями.
У костанайской компании «ДЕП» лучшими признаны шесть видов продукции. В номинации «Лучший продукт-2019» золотые медали получили молоко ДЕПовское пастеризованное, (2,5%, PURE-PACK — коробка из картона с полиэтиленовым покрытием), молоко ДЕПовское ультрапастеризованное топленое (6%, 500 мл), молоко цельное сгущеное с сахаром (8,5%, 600 г).
В категории «Кисломолочные изделия» победил кефир ДЕПовский (2,5%, 500 г, PURE-PACK), «Снежок» (2,5%, 500 г).
В номинации «Масложировые изделия» лучшим признали масло «Крестьянское» сладко-сливочное, несоленое, ДЕПовское (72,5%, фольга).
Больше информации о компании ДЕП здесь https://www.instagram.com/dep_company/
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980: А к чему он призывает? Что-то мне не попадалось ничего, только опрос, но это ведь совсем не призыв.
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Аргументов нет?) Что ваш референдум сохранил союз?) Да усы вот и хвост. И досадно, что референдум не "прошёл". abaika95: как вы тут говорите любителей союза робко...
Шесть видов продукции компании «ДЕП» получили золотые медали на 22-й Центральноазиатской международной выставке FoodExpo Qazaqstan
По молочной продукции у нас конкуренция дай бог. Местных, известных фирм много. Не знаешь кого предпочесть. Всё уже почти и сгущёнку и мороженое делают, кроме молока, йогуртов и прочее. Молоко...
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Vit: Чел столько дел наворатил в рудном. Каких? Мышиная возня с опросом. Народ даже там не активен на его призыв. Ну писарь... маляв на форуме длинных-мнение моё.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Дык это и невозможно в принципе. Ну хоть кто то объяснил доходчиво. А то у нас всё как то не получалось. ;-)