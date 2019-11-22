Шесть видов продукции компании «ДЕП» получили золотые медали на 22-й Центральноазиатской международной выставке FoodExpo Qazaqstan

Крупнейшая в Центральной Азии международная выставка пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan начиная с 1998 года регулярно собирает на своей площадке компании Азии и Европы. В этом году в масштабнейшей выставке, которая проходила в начале ноября в Алматы, приняли участие 456 компаний из 36 стран мира.

Внушительный кластер в общем количестве участников составили компании, которые производят пищевую продукцию. Продукт, производимый участниками из разных стран, тщательно оценивали эксперты мирового уровня.

В первую очередь учитывалось качество изделий, а также составляющие: тара, дизайн, ареал распространения продукции, эффективность способов взаимодействия с покупателями.

У костанайской компании «ДЕП» лучшими признаны шесть видов продукции. В номинации «Лучший продукт-2019» золотые медали получили молоко ДЕПовское пастеризованное, (2,5%, PURE-PACK — коробка из картона с полиэтиленовым покрытием), молоко ДЕПовское ультрапастеризованное топленое (6%, 500 мл), молоко цельное сгущеное с сахаром (8,5%, 600 г).

В категории «Кисломолочные изделия» победил кефир ДЕПовский (2,5%, 500 г, PURE-PACK), «Снежок» (2,5%, 500 г).

В номинации «Масложировые изделия» лучшим признали масло «Крестьянское» сладко-сливочное, несоленое, ДЕПовское (72,5%, фольга).

Больше информации о компании ДЕП здесь https://www.instagram.com/dep_company/

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