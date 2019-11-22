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abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
22.11.19 14:57
Добринцофф
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
22.11.19 14:55
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
22.11.19 14:54
abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
22.11.19 14:44
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...
22.11.19 14:39
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Модернизация пунктов пропуска между Казахстаном и Россией быстрой не будет – Сулейменов

22 ноября 2019, 15:00 |  Государство

Процесс модернизации пропускных пунктов между Россией и Казахстаном прокомментировал заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов, передает Sputniknews.kz.

"Это решение было принято президентами (России и Казахстана на форуме в Омске - Sputnik), теперь реализация за соответствующими государственными органами. Я не думаю, что это будет быстро, потому что потребует денег и со стороны Казахстана, и со стороны России, потому что двусторонний переход. Но главное, что политическое решение принято и теперь будет  претворяться в жизнь", - сказал Сулейменов в Акорде.

Отметим, между двумя странами проходит самая длинная сухопутная граница, на которой расположено много пограничных переходов, но не все они оборудованы должным образом, на некоторых из них формируются длинные однополосные очереди.

Поэтому было принято решение принять программу со стороны обоих государств, необходима значительная трансформация и модернизация пограничных переходов.

Он подчеркнул, что главное в межгосударственных договоренностях – это политическая воля.
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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