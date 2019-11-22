Модернизация пунктов пропуска между Казахстаном и Россией быстрой не будет – Сулейменов
Процесс модернизации пропускных пунктов между Россией и Казахстаном прокомментировал заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов, передает Sputniknews.kz.
"Это решение было принято президентами (России и Казахстана на форуме в Омске - Sputnik), теперь реализация за соответствующими государственными органами. Я не думаю, что это будет быстро, потому что потребует денег и со стороны Казахстана, и со стороны России, потому что двусторонний переход. Но главное, что политическое решение принято и теперь будет претворяться в жизнь", - сказал Сулейменов в Акорде.
Отметим, между двумя странами проходит самая длинная сухопутная граница, на которой расположено много пограничных переходов, но не все они оборудованы должным образом, на некоторых из них формируются длинные однополосные очереди.
Поэтому было принято решение принять программу со стороны обоих государств, необходима значительная трансформация и модернизация пограничных переходов.
Он подчеркнул, что главное в межгосударственных договоренностях – это политическая воля.
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