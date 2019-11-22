Ключи от реанимобилей и арендного жилья вручили медикам Костанайского района

Ключи от 5 новых реанимобилей и 20 арендных квартир в микрорайоне "Северный" посёлка Заречный вручили сегодня, 22 ноября, врачам костайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи и костанайской районной больницы.

Теперь в распоряжении скорой есть 17 реанимобилей.

- Такие реанимобили мы их получаем уже третий год, - рассказала главный врач костайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД. - Сейчас у нас стопроцентная обеспеченность санитарным транспортом. Теперь задача, чтобы каждое подразделение имело реанимобиль такого уровня. Думаю, за 3 года и эту проблему решим.

Медики приехали на вручение заранее и охотно рассказывали всем интересующимся, что представляют из себя новые спецмашины, выстроенные в ряд и уже готовые для вручения.

- В машине есть дополнительная печка, - рассказал водитель-механик одного из реанимобилей Ержет АМАНТАЕВ. - Машины комфортные. Мы их принимали, осматривали, сегодня сюда пригнали. Мы реанимобили марки Ford испытали уже в деле. Они работают отлично, претензий нет.

Новые реанимобили марки FordTransit выпущены в 2019 году. По словам главного фельдшера станции СНМП Сергея СТАСИНА, в салоне есть всё, чтобы производить ЭКГ, осуществлять пульсометрию, проводить дефибриляцию сердца и искусственную вентиляцию лёгких.

- Это оборудование поможет врачам быстро оценить состояние пациента, - рассказал "НГ" Стасин.

На вручение ключей приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- В сфере здравоохранения в области работают 1 900 врачей, 6 200 работников со средним медицинским образованием, а в целом - 15 000 сотрудников , - сказал он. - Мы работаем над привлечением квалифицированных кадров, предоставляя жилье и выплачивая подъёмные. Кроме того, мы подписали с Казахстанской ипотечной компанией договор на 3 года о предоставлении 350 квартир для медиков. В этом году около 50 квартир, следующий год будет ударным - около 200 квартир, остальное на третий год.

Врач-хирург Костанайской районной больницы Михаил БУРЛАК в Костанайскую область приехал из соседней Акмолинской. Вместе с супругой он сегодня осмотрел своё новое жильё. Его семье как и всем 20 специалистам, дали однокомнатные квартиры.

- До этого мне больница оплачивала аренду квартиры, - рассказал Михаил. - Нам дают подъёмные - это большой стимул работы здесь. Второй момент связан с моей практикой. Удалённость от города небольшая, работы много. Пока меня всё устраивает, буду продолжать работать.

- Впервые нам отдают 20 квартир ведомственного жилья, где оплачивать придётся только коммунальные платежи, - отметил и.о. главного врача костанайской районной больницы Николай ШЕЛУДЬКО. - Врачи имеют право получить льготный кредит, пока они у нас работают. Им ещё положено 100 МРП от больницы и 1 500 000 тенге подъёмных. Эти квартиры, куда они сегодня заселяются, выкупить они не смогут. Но мы рассчитываем, что кредит и подъемные помогут с приобретением собственного жилья.

- Потребность в узких специалистах остаётся, - добавляет Николай Шелудько. - У нас ушла на пенсию онколог, лор-врач уехала, кардиолог в декрете. Но вместе с тем, в этом году к нам пришли 8 молодых докторов и 6 специалистов со стажем.

Фото Георгия ГОВОРОВА