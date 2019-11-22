Инициация импичмента Трампа приведет к масштабному политическому кризису США в 2020 году. Это не позволит вовремя и правильно среагировать на глобальный экономический кризис, ожидающийся в следующем году.

Экономический кризис спровоцирует массовые социальные протесты как против властей, увлекшихся междоусобными конфликтами, так и против акционеров и глав крупнейших 500 компаний, являющихся главными бенефициарами сложившегося расслоения общества.

В последующем это может создать предпосылки для полноценной гражданской войны.

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