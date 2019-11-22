Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Иллюстративное фото prodengi.k
#1 Глобальный экономический кризис в 2020 году
Инициация импичмента Трампа приведет к масштабному политическому кризису США в 2020 году. Это не позволит вовремя и правильно среагировать на глобальный экономический кризис, ожидающийся в следующем году.
Экономический кризис спровоцирует массовые социальные протесты как против властей, увлекшихся междоусобными конфликтами, так и против акционеров и глав крупнейших 500 компаний, являющихся главными бенефициарами сложившегося расслоения общества.
В последующем это может создать предпосылки для полноценной гражданской войны.
#2 Выход Германии из ЕС и альтернатива евро
В 2021 году на выборах в Бундестаг ультраправая партия AfD получит большинство, после чего Германия заявит о начале выхода из Евросоюза.
Одновременно Германия заявит о денежной реформе с целью восстановления немецкой марки, которая станет новой резервной валютой для европейских стран.
"Рост популярности ультраправых партий очевиден во многих странах. AfD сейчас на втором месте, поэтому на выборах через два года, в принципе, есть для этой партии возможность получить большинство. А они уже заявили, что в случае прихода к власти начнут процедуру вывода Германии из ЕС", - отметил Худайбергенов.
В течение 2020-2022 годов Евразийский экономический союз расширится и включит в себя Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан. Германия и Франция заключат соглашение с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли. Украина и балтийские страны получат статус наблюдателя в ЕАЭС.
"Мы считаем, что данный сценарий возможен. Активные действия со стороны России возможны в случае ослабления политической ситуации внутри США и нарастания их конфликта с Китаем. Естественно, условно внимание этих стран будет отвлечено на свои внутренние вопросы. В этой ситуации Россия получает карт-бланш на экспансию", - заметил Худайбергенов.
В России будет создана новая коммунистическая партия, которая получит второе место на следующих выборах в Госдуму в 2021 году. В Великобритании Лейбористская партия возьмет большинство в Парламенте, а ее лидер станет премьер-министром.
Это вызовет волну популярности социалистических партий и соответствующие реформы в этих странах.
"Сейчас с точки зрения популизма больший тренд замечается в развитых странах. Есть вероятность, что в России аналогичные процессы могут произойти", - сказал эксперт.
Иран начнет полномасштабный военный конфликт с Саудовской Аравией. Ормузский пролив будет блокирован, цена нефти в начале конфликта достигнет 200 долларов за баррель, после чего начнется серия быстрых колебаний в пределах 30-300 долларов за баррель.
Цена золота превысит 3000 долларов за унцию.
"Высокие колебания возможны, если конфликт начнется, потом начнутся обсуждения перемирия, эскалация конфликта. Нефть на все будет резко реагировать. Что касается конфликта, Ближний Восток уже горячая зона. Столкновения крупных стран региона имеют какую-то вероятность", - заметил экономист.
Вступление Узбекистана в ЕАЭС вкупе с вынужденным обнулением субсидий сельскому хозяйству вызовет масштабный кризис в отрасли и серию банкротств крупнейших сельхозпроизводителей Казахстана.
"Дело в том, что вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС, в принципе, ожидаем в ближайшие два года. Если у нас полностью будут открыты границы с Узбекистаном в части импорта сельхозпродукции, то, учитывая их более низкую себестоимость, они составят серьезную конкуренцию казахстанским сельхозпроизводителям. На фоне этого наша бюрократическая система, которая дает субсидии очень поздно, вариант масштабного кризиса в отрасли может стать вероятным", - объяснил Худайбергенов.
Число казахстанцев, поступающих в вузы России и Китая после окончания школы, превысит 100 тысяч человек ежегодно начиная с 2022 года, а к 2025 году общее число обучающихся в этих двух странах превысит 500 тысяч человек.
Одновременно число поступающих в отечественные вузы сократится до 50 тысяч человек, что поставит вопрос о кардинальных реформах в сфере образования и обеспечения занятости.
"В принципе, сейчас уже тренд идет, что порядка 50-60 тысяч человек ежегодно уезжают в Россию, в Китай, поэтому прыжок до 100 тысяч не так уж и маловероятен. Это наше будущее, если молодежь будет за рубежом, она будет свое будущее связывать с этими странами", - заметил эксперт.
Завершение развертывания систем околоземных спутников Starlink компании SpaceX, Kuiper от Amazon, Oneweb и Telesat, а также систем интернет-дирижаблей от Google и интернет-дронов от Facebook, предоставляющих очень дешевый или бесплатный интернет по всему миру, приведет к банкротству телекоммуникационной отрасли многих стран и размыванию границ суверенитета.
К концу 2025 года будет предложено цифровое гражданство, без возможности переезда, для граждан стран, не имеющих собственных систем спутникового интернета.
В течение 2020-2022 годов в рамках продолжения ухудшения отношений с США и его союзниками Китай объявит реальный золотой запас - свыше 10 тысяч тонн золота, что приведет к резкому росту доли юаня в мировых резервах до 20-30 процентов.
Одновременно Китай усилит спад экономик развитых стран в ходе глобального экономического кризиса за счет введения запрета на экспорт редкоземельных металлов из Китая.
"Мы решили заменить негативную коннотацию на положительную. Но все же это маловероятный прогноз", - пояснил Худайбергенов.
С 2022 года площадь лесов на планете начнет увеличиваться, будет изобретено дешевое техническое решение по переработке СО2 у источника выброса и переработке пластика на мусорных полигонах.
К концу 2022 года будет объявлено о завершении проекта по сбору мусора с поверхности океана. Компания OceanCleanup проведет IPO и станет самой дорогой в мире компанией из-за большого содержания драгоценных металлов в собранном мусоре.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 173
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...