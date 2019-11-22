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abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
22.11.19 14:57
Добринцофф
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
22.11.19 14:55
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
22.11.19 14:54
abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
22.11.19 14:44
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...
22.11.19 14:39
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Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана

22 ноября 2019, 11:10 |  Общество
Старший партнер Center for Strategic Initiatives (CSI) Олжас Худайбергенов озвучил 10 шокирующих прогнозов для казахстанской и мировой экономики, которые не отражают базовый сценарий. Вероятность их исполнения меньше 1 процента. Они относятся к маловероятным, но недооцененным событиям, из-за которых финансовые рынки может накрыть ударной волной, если пророчества сбудутся, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото prodengi.k

#1 Глобальный экономический кризис в 2020 году

Инициация импичмента Трампа приведет к масштабному политическому кризису США в 2020 году. Это не позволит вовремя и правильно среагировать на глобальный экономический кризис, ожидающийся в следующем году.

Экономический кризис спровоцирует массовые социальные протесты как против властей, увлекшихся междоусобными конфликтами, так и против акционеров и глав крупнейших 500 компаний, являющихся главными бенефициарами сложившегося расслоения общества.

В последующем это может создать предпосылки для полноценной гражданской войны.

#2 Выход Германии из ЕС и альтернатива евро

В 2021 году на выборах в Бундестаг ультраправая партия AfD получит большинство, после чего Германия заявит о начале выхода из Евросоюза.

Одновременно Германия заявит о денежной реформе с целью восстановления немецкой марки, которая станет новой резервной валютой для европейских стран.

"Рост популярности ультраправых партий очевиден во многих странах. AfD сейчас на втором месте, поэтому на выборах через два года, в принципе, есть для этой партии возможность получить большинство. А они уже заявили, что в случае прихода к власти начнут процедуру вывода Германии из ЕС", - отметил Худайбергенов.

#3 Россия получает карт-бланш на экспансию

В течение 2020-2022 годов Евразийский экономический союз расширится и включит в себя Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан. Германия и Франция заключат соглашение с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли. Украина и балтийские страны получат статус наблюдателя в ЕАЭС.

"Мы считаем, что данный сценарий возможен. Активные действия со стороны России возможны в случае ослабления политической ситуации внутри США и нарастания их конфликта с Китаем. Естественно, условно внимание этих стран будет отвлечено на свои внутренние вопросы. В этой ситуации Россия получает карт-бланш на экспансию", - заметил Худайбергенов.

#4 Популярность социализма

В России будет создана новая коммунистическая партия, которая получит второе место на следующих выборах в Госдуму в 2021 году. В Великобритании Лейбористская партия возьмет большинство в Парламенте, а ее лидер станет премьер-министром.

Это вызовет волну популярности социалистических партий и соответствующие реформы в этих странах.

"Сейчас с точки зрения популизма больший тренд замечается в развитых странах. Есть вероятность, что в России аналогичные процессы могут произойти", - сказал эксперт.

#5 Большие скачки цены на нефть

Иран начнет полномасштабный военный конфликт с Саудовской Аравией. Ормузский пролив будет блокирован, цена нефти в начале конфликта достигнет 200 долларов за баррель, после чего начнется серия быстрых колебаний в пределах 30-300 долларов за баррель.

Цена золота превысит 3000 долларов за унцию.

"Высокие колебания возможны, если конфликт начнется, потом начнутся обсуждения перемирия, эскалация конфликта. Нефть на все будет резко реагировать. Что касается конфликта, Ближний Восток уже горячая зона. Столкновения крупных стран региона имеют какую-то вероятность", - заметил экономист.

#6 Банкротство казахстанских аграриев

Вступление Узбекистана в ЕАЭС вкупе с вынужденным обнулением субсидий сельскому хозяйству вызовет масштабный кризис в отрасли и серию банкротств крупнейших сельхозпроизводителей Казахстана.

"Дело в том, что вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС, в принципе, ожидаем в ближайшие два года. Если у нас полностью будут открыты границы с Узбекистаном в части импорта сельхозпродукции, то, учитывая их более низкую себестоимость, они составят серьезную конкуренцию казахстанским сельхозпроизводителям. На фоне этого наша бюрократическая система, которая дает субсидии очень поздно, вариант масштабного кризиса в отрасли может стать вероятным", - объяснил Худайбергенов.

#7 Эмиграция молодых казахстанцев в Россию и Китай

Число казахстанцев, поступающих в вузы России и Китая после окончания школы, превысит 100 тысяч человек ежегодно начиная с 2022 года, а к 2025 году общее число обучающихся в этих двух странах превысит 500 тысяч человек.

Одновременно число поступающих в отечественные вузы сократится до 50 тысяч человек, что поставит вопрос о кардинальных реформах в сфере образования и обеспечения занятости.

"В принципе, сейчас уже тренд идет, что порядка 50-60 тысяч человек ежегодно уезжают в Россию, в Китай, поэтому прыжок до 100 тысяч не так уж и маловероятен. Это наше будущее, если молодежь будет за рубежом, она будет свое будущее связывать с этими странами", - заметил эксперт.

#/ Банкротство телекоммуникационной отрасли

Завершение развертывания систем околоземных спутников Starlink компании SpaceX, Kuiper от Amazon, Oneweb и Telesat, а также систем интернет-дирижаблей от Google и интернет-дронов от Facebook, предоставляющих очень дешевый или бесплатный интернет по всему миру, приведет к банкротству телекоммуникационной отрасли многих стран и размыванию границ суверенитета.

К концу 2025 года будет предложено цифровое гражданство, без возможности переезда, для граждан стран, не имеющих собственных систем спутникового интернета.

#9 Китай усилит спад экономик развитых стран

В течение 2020-2022 годов в рамках продолжения ухудшения отношений с США и его союзниками Китай объявит реальный золотой запас - свыше 10 тысяч тонн золота, что приведет к резкому росту доли юаня в мировых резервах до 20-30 процентов.

Одновременно Китай усилит спад экономик развитых стран в ходе глобального экономического кризиса за счет введения запрета на экспорт редкоземельных металлов из Китая.

#10 Мир научится бороться с мусором

"Мы решили заменить негативную коннотацию на положительную. Но все же это маловероятный прогноз", - пояснил Худайбергенов.

С 2022 года площадь лесов на планете начнет увеличиваться, будет изобретено дешевое техническое решение по переработке СО2 у источника выброса и переработке пластика на мусорных полигонах.

К концу 2022 года будет объявлено о завершении проекта по сбору мусора с поверхности океана. Компания OceanCleanup проведет IPO и станет самой дорогой в мире компанией из-за большого содержания драгоценных металлов в собранном мусоре.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8570
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему он 7 пункт назвал маловероятным? Это уже ж происходит и это не прогноз, а реальность.
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§ kbkz1980
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ публиковать нечего
Вот и тянут,как кота за причиндалы
Всяки статейки сюда.

[Исправлено: kbkz1980, 22.11.2019 - 11:43]
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* maxsaf
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

У них наверняка есть и другой список - топ10 наиболее вероятных событий. И по сути им пофиг, какой из списков "выстрелит". При любом раскладе они будут орать: "Мы же говорили" :lol:
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§ Хозяин
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 22.11.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
НГ публиковать нечего Вот и тянут,как кота за причиндалы

Похоже это какая-то личная обида, постоянно уничижительно писать об НГ причём исключительно в туалетно-генитальных терминах.
Спрашивается, ну если тебе всё-так мерзко и противно тут - зачем ты здесь?
Или это большая и тайная любовь к НГ и попытка через боль и страдания наставить редакцию на правильный путь? :lol:
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,3,5,7 пункты вот прям прям могу и потихоньку уже совершаются (


Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь

[Исправлено: abaika95, 22.11.2019 - 14:29]
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§ Kairat stayer
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Почему он 7 пункт назвал маловероятным? Это уже ж происходит и это не прогноз, а реальность.


Приводимые цифры, что порядка 50-60 тысяч человек ежегодно уезжают в Россию, в Китай на мой взгляд с реальным положением дел не сходятся. Так в Каз ТАГ (Казахское телеграфное агенство) в заметке буквально пару месяцев тому назад по этому поводу отмечало, цитирую отрывки (тоже об ежегодном оттоке 60 тыс. выпускников речь ведут и.т.д.):

Согласно им, поток казахстанских студентов, выезжающих на учебу за рубеж, растет. Если в 2011 году количество таких студентов составляло 43 тыс., то в 2017 году – около 90 тыс.», - прокомментировала Ковязина для КазТАГ заявление депутата мажилиса Натальи Жумадильдаевой о том, что около 60 тыс. выпускников казахстанских школ ежегодно уезжают учиться за рубеж. При этом, продолжает эксперт, по другим данным уже в 2016 году за рубежом учились 102 тыс. казахстанских студентов, причем 86% из них – в России и Китае «Президент Ассоциации вузов РК Рахман Алшанов ссылается на источники из стран-реципиентов казахстанских студентов. Так, на сайте министерства образования РФ в 2018 году было указано, что в России учатся около 100 тыс. казахстанских студентов, китайские официальные лица говорят о цифре в 17,6 тыс. Это уже больше, чем показывает ЮНЕСКО», - подчеркнула собеседник агентства.

Если в РФ и Китае по их официальным данным обучаются 117600 студентов и это составляет 86% из общего числа, тогда всего будет более 130 000. При этом это на 4 курсах обучаются, в среднем примерно порядка 32 500 уезжают ежегодно, конечно по некоторым специальностям обучаются более 4 лет. В 2018 году окончили школы 147 тысяч учеников. Если бы по 60 тысяч ежегодно выезжали, тогда 240 000 обучающихся было бы.

Подробнее здесь: https://kaztag.kz/ru/news/bolee-chem-v-dva-raza-uvelichilos-kolichestvo-studentov-iz-kazakhstana-za-rubezhom-ekspert

[Исправлено: Kairat stayer, 22.11.2019 - 12:33]
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§ Kairat stayer
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По внешней миграции в целом отмечают, что за три квартала уехали из РК 34 тысячи человек на 8% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. В том числе по возрастным группам в возрасте от 16 до 62 (58) всего выбыло 23586 человек, прибыло 6209, до 15 лет выбыло 9083 (1075), от 63 (59) соответственно выбыло 1529 (714). Из Костанайской области выбыло 4284 человек, прибыло 698, отрицательное сальдо 3586.

Подробнее здесь: http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kazahstancy-po-prezhnemu-stremyatsya-emigrirovat-za-tri-kvartala-uzhe-uehali-34-tysyachi-chelovek-na-8-bolshe-chem-godom-ranee
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§ kbkz1980
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Похоже это какая-то личная обида, постоянно уничижительно писать об НГ причём исключительно в туалетно-генитальных терминах.Спрашивается, ну если тебе всё-так мерзко и противно тут - зачем ты здесь?Или это большая и тайная любовь к НГ и попытка через боль и страдания наставить редакцию на правильный путь?

По публикации вижу сказать нечего?
Статья ни о чём?

[Исправлено: kbkz1980, 22.11.2019 - 12:53]
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* юля елиссева
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1425
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
НГ публиковать нечего Вот и тянут,как кота за причиндалы Всяки статейки сюда.

Лиля, что вы здесь делаете тогда? Строчили бы комменты на сайте Ленинского пути. Тем более вам так нравятся хвалебные оды, которые они практически в каждом номере пишут своему хозяину олигарху, над которым идет суд.

[Исправлено: юля елиссева, 22.11.2019 - 13:51]
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продукты редакции где они?)
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§ Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12165
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь

Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР.
Цитата:
abaika95:
Продукты редакции где они?)

Тебя же вроде в них записали, не?
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР//


Не будем говорить ОП!)



Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?//


Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус "продукта")
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§ Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12165
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не будем говорить ОП!)

Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец//



5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
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