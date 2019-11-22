Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство

Министр информации и общественного развития отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство, передает Informburo.kz.

Абаев рассказал, что в год в Казахстане проводят около 300 операций по пересадке органов. И если развивать добровольное посмертное донорство, то спасённых жизней будет больше.

"Я думал об этом, и в самое ближайшее время я подпишу документы о своём согласии на посмертное донорство", – сказал министр в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Он привёл в пример США, где на водительских правах у большинства граждан указано согласие на донорство в случае гибели или смерти. В Казахстане пока это не сильно развито.

"Одна из причин – религиозные соображения. Однако я разговаривал с представителями духовенства, и ни одна традиционная религия не запрещает донорство. В этом вопросе нужно проводить большую разъяснительную работу", – отметил Абаев.

Он прокомментировал задержание главврача шымкентской больницы Абылая Донбая, которого подозревают в том, что он состоял в транснациональной группе, занимавшейся незаконной пересадкой органов.

"Учитывая презумцию невиновности, пока рано говорить о том, имело ли место преступление или нет. Конечно, единичные преступления в этой сфере происходят, как и во всём мире. Но нельзя говорить, что в Казахстане подобный род незаконной деятельности поставлен на поток, мы имеем дело лишь с частными случаями", – подчеркнул министр.