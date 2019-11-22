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abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
22.11.19 14:57
Добринцофф
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
22.11.19 14:55
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
22.11.19 14:54
abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
22.11.19 14:44
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...
22.11.19 14:39
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Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство

22 ноября 2019, 09:06 |  Государство

Министр информации и общественного развития отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство, передает Informburo.kz.

Абаев рассказал, что в год в Казахстане проводят около 300 операций по пересадке органов. И если развивать добровольное посмертное донорство, то спасённых жизней будет больше.

"Я думал об этом, и в самое ближайшее время я подпишу документы о своём согласии на посмертное донорство", – сказал министр в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Он привёл в пример США, где на водительских правах у большинства граждан указано согласие на донорство в случае гибели или смерти. В Казахстане пока это не сильно развито.

"Одна из причин – религиозные соображения. Однако я разговаривал с представителями духовенства, и ни одна традиционная религия не запрещает донорство. В этом вопросе нужно проводить большую разъяснительную работу", – отметил Абаев.

Он прокомментировал задержание главврача шымкентской больницы Абылая Донбая, которого подозревают в том, что он состоял в транснациональной группе, занимавшейся незаконной пересадкой органов.

"Учитывая презумцию невиновности, пока рано говорить о том, имело ли место преступление или нет. Конечно, единичные преступления в этой сфере происходят, как и во всём мире. Но нельзя говорить, что в Казахстане подобный род незаконной деятельности поставлен на поток, мы имеем дело лишь с частными случаями", – подчеркнул министр.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12165
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие документы он подпишет? У нас презумпция согласия на посмертное донорство, т.е. человек (сам при жизни или его родственники после смерти) должны подписать документы об отказе от донорства. Если таких документов нет - по умолчанию все согласны.
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* maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр информации и общественного развития отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство

Да в 21 веке вообще никого не должно волновать мнение религий по вопросам трансплантации! Начните еще у них спрашивать, что они думают об ускорителях заряженных частиц )))

[Исправлено: maxsaf, 22.11.2019 - 10:17]
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* maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ислам ничего не имеет против высадки на Луну? Христианство ничего не имеет против направленных антенн типа Волновой канал или Yagi?

Дурдом :lol:
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§ таноми52
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.11.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да в 21 веке вообще никого не должно волновать мнение религий по вопросам трансплантации! Начните еще у них спрашивать


Согласна! Дико звучит. И вообще, кажется, что власти искусственно завышают роль религии, этого тормоза прогресса, в жизни народа.
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§ Портной
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
Портной


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 24.09.19
Отправлено: 22.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще в Костанае есть такие, кому интересно, что станет с органами министра Абаева после его смерти?
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§ Vit
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8570
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
таноми52:
Прогресс-шмогресс, забыли где живёте. Сразу же трупы начнут вылетать с больниц без органов.
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* maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сразу же трупы начнут вылетать с больниц без органов.

Ну так и надо обяснить - бандиты кругом, а религия вообще ни при чем.
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* maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Портной:

Возможно кому-то интересно, что там у него в душе. Ударение ставьте по своему усмотрению :lol:
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§ Хозяин
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 22.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какие документы он подпишет? У нас презумпция согласия на посмертное донорство,

Всё правильно!
Просто он даёт мастер-класс по PR-у для других министров :-)
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§ unrepeatable
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 22.11.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, предложение хорошие... но есть не религии, а вера, когда люди против пересадки ... это будет учитываться? На сколько я помню у Еговых даже кровь переливать не разрешается, это конечно может и дурдом для кого-то. Но тоже право человека
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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