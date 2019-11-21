Форум
Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: ---До вас скушно было , флуд засыхал Ну и как вариант, чтобы интереснее было в обсуждениях новостей - так сказать, чтобы была представлена полярная точка зрения большинству, как правило, я...
21.11.19 16:11
yudjin
«Лампы сияют, цены снижены...»
Гога: Почитал статью... вот где действительно забота была. Решила партия - снизили! Не то, что нынешний мониторящий нуротан... хоть замониторся...ничего сделать не в состоянии...пустой звук от...
21.11.19 16:10
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: ---До вас скушно было , флуд засыхал :-( :-(
21.11.19 15:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Шобы веселее было и больше посетителей просматривали сайт// Да тут вроде и без меня веселуха всегда была) на просмотры я думаю это никак не влияет) в топ просмотров всегда новости...
21.11.19 15:49
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Если Абайка может видеть моего Че на мониторе,как maxsaf думает, то это не друг же)))// Да не вижу я что у вас на мониторе происходит)) у Макса вижу у вас нет) можете не считать меня...
21.11.19 15:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Популярный сегодня футбол или норвежская охота

21 ноября 2019, 16:05 |  Реклама

Каждый год зажигает новые футбольные звезды! Таланты возникают словно ниоткуда, при этом проходя длительный путь от детских академий до взрослого уровня главной команды. Воспитанник Броне, который показывает феноменальный сегодня футбол, дебютировал за скромный норвежский клуб в 15 лет. Буквально через год он оказался в Мольде, одном из самых сильных норвежских клубов. Отыграв два года, парень попал на радар скаутов австрийского РБ Зальцбург и зимой 2019 перебрался в Австрию. Ещё не прошел полноценный год с того момента, когда юный форвард одел футболку новой команды, а его уже сватают в европейские гранды.

В чем же причина успеха? Если несколько основных факторов:

  • атлетическая фактура;
  • чудесное голевое чутье;
  • хладнокровность в решающий момент;
  • необычная футбольная зрелость;
  • техничность.

Набор этих качеств делает 19-летнего футболиста лакомым кусочком для многих клубов. Учитывая, что это его первый сезон в таком турнире, да и в целом он первый год в новой команде, Холанд является лучшим бомбардиром на данный момент и дарит тем, кто смотрит сегодня футбол, красоту европейских голов. Тем более РБ Зальцбург никогда не был претендентом на европейскую корону, так что неудивительно, если парня захотят приобрести в зимнее трансферное окно.

Со стороны клуба кажется, что будет разумнее подождать до лета, когда парень набьет себе ещё большую цену и принесет пользу клубу. Будем следить за развитием карьеры одного из самых перспективных молодых игроков Европы.

Лига чемпионов. Расписание на ближайший тур

Все ближе окончание группового этапа розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2019/20. Команды выстраивают победные тактики и придумывают новые уловки для своих оппонентов. Интересные матчи покажет нам Лига чемпионов расписание на следующий тур. Проход в следующую стадию гарантирует большие деньги и престиж для команды. Многие именитые клубы пока не отвоевали себе участие в следующем этапе, но осталось ещё два тура и гранды не намерены отдавать лакомый кусочек.

Пожалуй, выделим самые стоящие противостояния, которые оказывают прямое влияние на дальнейшую судьбу коллективов:

  1. Манчестер Сити – Шахтер. Этот матч носит скорее тактический и предрешающий формат. Для Сити необходима победа, чтобы 100% пройти в следующий тур и сосредоточиться на Премьер – лиге. Для горняков ничья или победа дает шанс решать попаданием в 1/8 своими силами.
  2. Ливерпуль – Наполи. Пожалуй, это один из самых интересных матчей. Англичане и итальянцы решают, кто из них будет первым, а кому бороться за второе место.
  3. Барселона – Боруссия. Лео Месси уже который сезон тащит на себе, казалось бы, проигрышные матчи. Но даже его стараний не хватает. Это один из решающих поединков в группе: поражение может лишить любую из команд шансов на выход из группы.

Впереди очень жаркие схватки, в которых будет вершиться судьба европейской футбольной элиты. Возможно, мы увидим новых лидеров, которые поведут свои команды к победе.

На правах рекламы
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.11.19 14:48 «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
21.11.19 13:15 ХК "Горняк" дважды обыграл на домашнем льду одного из лидеров чемпионата РК
21.11.19 12:56 Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Костанайской области
21.11.19 12:49 Двое сотрудников ССГПО получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси
21.11.19 12:00 "Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге
21.11.19 11:06 В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах - сколько их сейчас
21.11.19 10:14 Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
21.11.19 09:04 Тимур ГАФУРОВ: Втирать регулярно
20.11.19 17:44 Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
20.11.19 17:11 Собираться в школу или нет? Какой будет погода в Костанае и области до конца недели

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 5
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх