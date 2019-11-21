Популярный сегодня футбол или норвежская охота

Каждый год зажигает новые футбольные звезды! Таланты возникают словно ниоткуда, при этом проходя длительный путь от детских академий до взрослого уровня главной команды. Воспитанник Броне, который показывает феноменальный сегодня футбол, дебютировал за скромный норвежский клуб в 15 лет. Буквально через год он оказался в Мольде, одном из самых сильных норвежских клубов. Отыграв два года, парень попал на радар скаутов австрийского РБ Зальцбург и зимой 2019 перебрался в Австрию. Ещё не прошел полноценный год с того момента, когда юный форвард одел футболку новой команды, а его уже сватают в европейские гранды.

В чем же причина успеха? Если несколько основных факторов:

атлетическая фактура;

чудесное голевое чутье;

хладнокровность в решающий момент;

необычная футбольная зрелость;

техничность.

Набор этих качеств делает 19-летнего футболиста лакомым кусочком для многих клубов. Учитывая, что это его первый сезон в таком турнире, да и в целом он первый год в новой команде, Холанд является лучшим бомбардиром на данный момент и дарит тем, кто смотрит сегодня футбол, красоту европейских голов. Тем более РБ Зальцбург никогда не был претендентом на европейскую корону, так что неудивительно, если парня захотят приобрести в зимнее трансферное окно.

Со стороны клуба кажется, что будет разумнее подождать до лета, когда парень набьет себе ещё большую цену и принесет пользу клубу. Будем следить за развитием карьеры одного из самых перспективных молодых игроков Европы.

Лига чемпионов. Расписание на ближайший тур

Все ближе окончание группового этапа розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2019/20. Команды выстраивают победные тактики и придумывают новые уловки для своих оппонентов. Интересные матчи покажет нам Лига чемпионов расписание на следующий тур. Проход в следующую стадию гарантирует большие деньги и престиж для команды. Многие именитые клубы пока не отвоевали себе участие в следующем этапе, но осталось ещё два тура и гранды не намерены отдавать лакомый кусочек.

Пожалуй, выделим самые стоящие противостояния, которые оказывают прямое влияние на дальнейшую судьбу коллективов:

Манчестер Сити – Шахтер. Этот матч носит скорее тактический и предрешающий формат. Для Сити необходима победа, чтобы 100% пройти в следующий тур и сосредоточиться на Премьер – лиге. Для горняков ничья или победа дает шанс решать попаданием в 1/8 своими силами. Ливерпуль – Наполи. Пожалуй, это один из самых интересных матчей. Англичане и итальянцы решают, кто из них будет первым, а кому бороться за второе место. Барселона – Боруссия. Лео Месси уже который сезон тащит на себе, казалось бы, проигрышные матчи. Но даже его стараний не хватает. Это один из решающих поединков в группе: поражение может лишить любую из команд шансов на выход из группы.

Впереди очень жаркие схватки, в которых будет вершиться судьба европейской футбольной элиты. Возможно, мы увидим новых лидеров, которые поведут свои команды к победе.

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