На международный «Jazz Bomond 2019» в Костанай приедет джазмен из США
Ольга ЛИХОГРАЙ
Традиционный джазовый фестиваль «Jazz Bomond 2019» в этом году впервые пройдет в течение четырех дней и впервые - в новом концертном зале "Jastar Saraiy”. Открытие международного фестиваля - 22 ноября в 18.30.
Иллюстративное фото filarm.ru
- Ждем гостей из Петропавловска, Караганды, Магнитогорска и других городов, - сообщила «НГ» заведующая концертным залом областной филармони им. Е. Умурзакова Наталья ГРЯЗНОВА. - И, конечно, обязательно будет известный и очень любимый костанайским зрителем "Уральский диксиленд" из Челябинска. Выступления коллективов запланированы 22 ноября - на открытии фестиваля, 23 ноября в 17.00, а также 24 ноября, в 15.00, на гала-концерте.
В понедельник, 25 ноября, с отдельной программой выступят гость из США Джейми Дэвис и концертный биг-бэнд под управлением заслуженного деятеля РК Александра Евсюкова. Начало - в 18.30.
Джейми Дэвис известен тем, что в возрасте 13 лет организовал собственный джаз-бэнд, который играл музыку в стиле спиричуэлс, раннего ритм-энд-блюза. Сейчас в его репертуаре лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов - от Кола Портера до Стиви Уандера и Чарлза Мингуса.
Цена билетов на джазовый фестиваль - от 1 000 до 2 000 тенге.
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