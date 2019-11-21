На международный «Jazz Bomond 2019» в Костанай приедет джазмен из США

Традиционный джазовый фестиваль «Jazz Bomond 2019» в этом году впервые пройдет в течение четырех дней и впервые - в новом концертном зале "Jastar Saraiy”. Открытие международного фестиваля - 22 ноября в 18.30.

Иллюстративное фото filarm.ru

- Ждем гостей из Петропавловска, Караганды, Магнитогорска и других городов, - сообщила «НГ» заведующая концертным залом областной филармони им. Е. Умурзакова Наталья ГРЯЗНОВА. - И, конечно, обязательно будет известный и очень любимый костанайским зрителем "Уральский диксиленд" из Челябинска. Выступления коллективов запланированы 22 ноября - на открытии фестиваля, 23 ноября в 17.00, а также 24 ноября, в 15.00, на гала-концерте.

В понедельник, 25 ноября, с отдельной программой выступят гость из США Джейми Дэвис и концертный биг-бэнд под управлением заслуженного деятеля РК Александра Евсюкова. Начало - в 18.30.

Джейми Дэвис известен тем, что в возрасте 13 лет организовал собственный джаз-бэнд, который играл музыку в стиле спиричуэлс, раннего ритм-энд-блюза. Сейчас в его репертуаре лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов - от Кола Портера до Стиви Уандера и Чарлза Мингуса.

Цена билетов на джазовый фестиваль - от 1 000 до 2 000 тенге.