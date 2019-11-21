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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-А может качать вам права в ГДРе. Мои Права здесь никто не нарушает. И даже, нарушить, не - подумает... :lol: [Исправлено: drakon, 21.11.2019 - 18:16]
21.11.19 18:15
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Никто по серому уже не фанатеет - только новички, наверное// Ну вот о чем я и говорил, читатели которые не в курсе кто откуда,заходят читают всю эту грязь и думают что это норм такое...
21.11.19 17:42
Butch
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
Господа! Может и не по теме, однако скажу. Пока есть у нас такие граждане как Сталкер (прошу пардону не ведаю Вас по фамилии) и господин Семёнов, мне верится что эта наша нескончаемая за...ца хотя бы...
21.11.19 17:39
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: что сделал Серый?) Правильно начал оправдывать свою страну) как это назвать?) Фанатейте по нему дальше Никто по серому уже не фанатеет - только новички, наверное. Поначалу вроде...
21.11.19 17:26
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-/их географическом местоположении./ Географическое положение для меня главнее правильности высказанного мнения) Когда вы Сталкер пишите о коррупции в той или иной сфере я во многом с вами...
21.11.19 16:57
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На международный «Jazz Bomond 2019» в Костанай приедет джазмен из США

Ольга ЛИХОГРАЙ

21 ноября 2019, 16:33 |  Культура

Традиционный джазовый фестиваль «Jazz Bomond 2019» в этом году впервые пройдет в течение четырех дней и впервые - в новом концертном зале "Jastar Saraiy”. Открытие международного фестиваля - 22 ноября в 18.30.

Иллюстративное фото filarm.ru

- Ждем гостей из Петропавловска, Караганды, Магнитогорска и других городов, - сообщила «НГ» заведующая концертным залом областной филармони им. Е. Умурзакова Наталья ГРЯЗНОВА. - И, конечно, обязательно будет известный и очень любимый костанайским зрителем "Уральский диксиленд" из Челябинска. Выступления коллективов запланированы 22 ноября - на открытии фестиваля, 23 ноября в 17.00, а также 24 ноября, в 15.00, на гала-концерте.

В понедельник, 25 ноября, с отдельной программой выступят гость из США Джейми Дэвис и концертный биг-бэнд под управлением заслуженного деятеля РК Александра Евсюкова. Начало - в 18.30.

Джейми Дэвис известен тем, что в возрасте 13 лет организовал собственный джаз-бэнд, который играл музыку в стиле спиричуэлс, раннего ритм-энд-блюза. Сейчас в его репертуаре лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов - от Кола Портера до Стиви Уандера и Чарлза Мингуса.

Цена билетов на джазовый фестиваль - от 1 000 до 2 000 тенге.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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