Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Костанайской области

Сегодня, 21 ноября, около 11 утра, в 15 км от станции Тобол из-за технической неисправности застрял рейсовый автобус. Он следовал с пассажирами из Екатеринбурга в Таджикистан.

Иллюстративное фото express-k.kz

- Причиной остановки стало замерзание солярки, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - В данный момент 40 пассажиров и двух водителей эвакуировали во временный пункт обогрева в Лисаковск. Автобус пока находится на трассе, сейчас мы направили туда дополнительную технику, чтобы также эвакуировать его в Лисаковск.

Сейчас из Костаная на трассу, где он застрял, выехала вахтовка для обогрева автобуса. Для спасенных пассажиров акимат Лисаковска организовал горячее питание.

Как долго граждане Таджикистана пробудут в Казахстане - пока неизвестно.