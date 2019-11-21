Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сегодня, 21 ноября, около 11 утра, в 15 км от станции Тобол из-за технической неисправности застрял рейсовый автобус. Он следовал с пассажирами из Екатеринбурга в Таджикистан.
Иллюстративное фото express-k.kz
- Причиной остановки стало замерзание солярки, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - В данный момент 40 пассажиров и двух водителей эвакуировали во временный пункт обогрева в Лисаковск. Автобус пока находится на трассе, сейчас мы направили туда дополнительную технику, чтобы также эвакуировать его в Лисаковск.
Сейчас из Костаная на трассу, где он застрял, выехала вахтовка для обогрева автобуса. Для спасенных пассажиров акимат Лисаковска организовал горячее питание.
Как долго граждане Таджикистана пробудут в Казахстане - пока неизвестно.
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