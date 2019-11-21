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Сталкер
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21.11.19 12:51
Yorik
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В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах - сколько их сейчас

21 ноября 2019, 11:06 |  Государство

В настоящее время в Казахстане насчитывается более двух с половиной тысяч школ, ученики в которых могут сходить в уборную лишь на улице.

Иллюстративное фото pixabay.com

До 2021 года акиматы городов и областей должны полностью ликвидировать надворные школьные туалеты и обустроить их в учебных заведениях. Об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщила заместитель председателя совета по защите детей партии Nur Otan Динара Закиева.

Сколько школ в Казахстане имеют "удобства" на улице

По данным министерства образования и науки Казахстана, сегодня в стране имеются 7 014 школ, из них 2 514 школы имеют только надворные туалеты. В городах таких школ насчитывается 157, в селах – 2 357.

Согласно статистике профильного ведомства, наибольшее количество уличных туалетов насчитывается в Туркестанской области (516 в селе, 58 в городе), вторую строчку в данном антирейтинге занимает Алматинская область (412 в селе, 18 в городе), на третьем месте - Жамбылская область (218 в селе, 4 в городе).

Nur Otan будет контролировать туалетный вопрос

Вопрос о полной ликвидации уличных уборных, находящихся при школах, был поднят еще в июне текущего года. Тогда правящая партия Nur Otan совместно с областными и городским акиматами подписали Дорожную карту "Бақытты отбасы", в которой были затрагивались пункты безопасности детей и ликвидации надворных туалетов в течение трех лет и открытие соответствующих санузлов.

"Дорожную карту мы подписали еще в июне (2019 года – Sputnik). И мы конкретно указали отдельным пунктом ликвидацию надворных туалетов и обустройство внутри. До 2021 года по всей стране акиматы должны это сделать", - рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан заместитель председателя совета по защите детей партии Nur Otan Динара Закиева.

Она отметила, что в настоящее время большинство уличных туалетов при школах находятся в плохом состоянии.

"Мы будем по каждому пункту дорожной карты добиваться результата", - подчеркнула Закиева.

Напомним, что после инцидента в одной из школ Тараза, где в туалете была изнасилована 12-летняя школьница, республиканский совет по вопросам семьи и защиты прав детей партии Nur Otan сообщил, что разработает системные меры по обеспечению безопасности детей и поставит вопрос о наказании ответственных лиц, в том числе руководства управления образования.

Изнасилование семиклассницы в школьном туалете

О шокирующем случае стало известно в минувший понедельник, 18 ноября. 12-летняя ученица седьмого класса подверглась сексуальному насилию в уличном туалете на территории одной из школ Тараза.

Когда случай получил огласку, возмущенные родители потребовали наказать руководство школы за то, что в школе уборная работала не должным образом, и на постороннего человека, который находился на территории учебного заведения, никто не обратил внимания.

Подозреваемый задержан и содержится в СИЗО. По данным полиции, 19 лет назад подозреваемый отсидел четыре года за изнасилование.

Наказание работников образования

Позже стало известно о массовом увольнении педагогических работников школы.

Nur Otan потребовал наказать также руководство управления образования. По данным пресс-службы партии, ранее вопрос ликвидации уличных туалетов в школах Жамбылской области поднимался.

"При нас снесли надворные туалеты в нескольких школах и отчитались о том, что по остальным объектам будет проведена аналогичная работа. Но подход по решению конкретных вопросов на деле оказался показным. Мы поставим вопрос о привлечении к ответственности руководства управления образования, а не исполнителей", - сказала заместитель председателя совета Динара Закиева.

В данный момент экспертная группа совета подводит итоги мониторинга 151 объекта по Алматы, где также выявлен ряд проблемных вопросов.
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§ Козлов я
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Позже стало известно о массовом увольнении педагогических работников школы.


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§ yudjin
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6225
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.11.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз поражаюсь этой стране... Пока гром в таразском туалете не грянул, никто ничего не видел, не знал, не предпринимал и закрывал глаза.
Ни ЧС-ники, ни отделы образования, здравоохранения, акиматы...
Люди сидят годами, получают зарплаты и премии и лишний раз боятся перетрудится во благо здоровья детей? Так компетентны ли и вменяемы вообще эти чиновники?

Цитата:
экспертная группа совета...Nur otan
... ну наконец-то нашли себе дело по душе... цены уже помониторили, теперь сортиры...
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.11.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя то при чем?
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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