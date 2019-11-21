В настоящее время в Казахстане насчитывается более двух с половиной тысяч школ, ученики в которых могут сходить в уборную лишь на улице.

По данным министерства образования и науки Казахстана, сегодня в стране имеются 7 014 школ, из них 2 514 школы имеют только надворные туалеты. В городах таких школ насчитывается 157, в селах – 2 357.

Сколько школ в Казахстане имеют "удобства" на улице

До 2021 года акиматы городов и областей должны полностью ликвидировать надворные школьные туалеты и обустроить их в учебных заведениях. Об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщила заместитель председателя совета по защите детей партии Nur Otan Динара Закиева.

Согласно статистике профильного ведомства, наибольшее количество уличных туалетов насчитывается в Туркестанской области (516 в селе, 58 в городе), вторую строчку в данном антирейтинге занимает Алматинская область (412 в селе, 18 в городе), на третьем месте - Жамбылская область (218 в селе, 4 в городе).

Nur Otan будет контролировать туалетный вопрос

Вопрос о полной ликвидации уличных уборных, находящихся при школах, был поднят еще в июне текущего года. Тогда правящая партия Nur Otan совместно с областными и городским акиматами подписали Дорожную карту "Бақытты отбасы", в которой были затрагивались пункты безопасности детей и ликвидации надворных туалетов в течение трех лет и открытие соответствующих санузлов.

"Дорожную карту мы подписали еще в июне (2019 года – Sputnik). И мы конкретно указали отдельным пунктом ликвидацию надворных туалетов и обустройство внутри. До 2021 года по всей стране акиматы должны это сделать", - рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан заместитель председателя совета по защите детей партии Nur Otan Динара Закиева.

Она отметила, что в настоящее время большинство уличных туалетов при школах находятся в плохом состоянии.

"Мы будем по каждому пункту дорожной карты добиваться результата", - подчеркнула Закиева.

Напомним, что после инцидента в одной из школ Тараза, где в туалете была изнасилована 12-летняя школьница, республиканский совет по вопросам семьи и защиты прав детей партии Nur Otan сообщил, что разработает системные меры по обеспечению безопасности детей и поставит вопрос о наказании ответственных лиц, в том числе руководства управления образования.

Изнасилование семиклассницы в школьном туалете

О шокирующем случае стало известно в минувший понедельник, 18 ноября. 12-летняя ученица седьмого класса подверглась сексуальному насилию в уличном туалете на территории одной из школ Тараза.

Когда случай получил огласку, возмущенные родители потребовали наказать руководство школы за то, что в школе уборная работала не должным образом, и на постороннего человека, который находился на территории учебного заведения, никто не обратил внимания.

Подозреваемый задержан и содержится в СИЗО. По данным полиции, 19 лет назад подозреваемый отсидел четыре года за изнасилование.

Наказание работников образования

Позже стало известно о массовом увольнении педагогических работников школы.

Nur Otan потребовал наказать также руководство управления образования. По данным пресс-службы партии, ранее вопрос ликвидации уличных туалетов в школах Жамбылской области поднимался.

"При нас снесли надворные туалеты в нескольких школах и отчитались о том, что по остальным объектам будет проведена аналогичная работа. Но подход по решению конкретных вопросов на деле оказался показным. Мы поставим вопрос о привлечении к ответственности руководства управления образования, а не исполнителей", - сказала заместитель председателя совета Динара Закиева.

В данный момент экспертная группа совета подводит итоги мониторинга 151 объекта по Алматы, где также выявлен ряд проблемных вопросов.