Сборная Казахстана обыграла Нидерланды в Кубке Дэвиса
Завершился матч между Казахстаном и Нидерландами в финальной части Кубка Дэвиса. Победу на арене La Caja Magica в Мадриде одержали казахстанские теннисисты, возглавившие группу E, передает Tengrinews.kz.
После победы Михаила Кукушкина над Ботиком Ван де Заншульпом свой поединок проиграл Александр Бублик. Первая ракетка страны со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (5:7) уступил лидеру "оранжевых" – Робину Хасе, который выходил на хард в статусе чемпиона двух турниров серии ATP 250 и финалиста Australian Open 2013 года.
Таким образом, победитель матча должен был определиться в парном противостоянии, где капитаны сборных в самый последний момент произвели замены. Изначально Казахстан должны были представлять Андрей Голубев и Александр Недовесов, а Нидерланды – Уэсли Колхоф и Жан-Жюльен Ройер. Однако вместо первых трех теннисистов на корте в итоге появились Михаил Кукушкин, Александр Бублик и Робин Хасе.
Рокировка помогла команде Диаса Доскараева добиться успеха в решающей встрече – 6:4, 7:6 (7:2). Поединок длился 1 час 18 минут.
21 ноября Казахстан станет соперником Великобритании, которая перед этим сыграет с Нидерландами. Казахстан уже на протяжении многих лет входит в элиту Кубка Дэвиса, за победу в котором борются только сильнейшие сборные мира. Успехи национальной команды в этом турнире положительно сказываются на популяризации и развитии тенниса в стране, поскольку большое количество людей следит за выступлением подопечных Диаса Доскараева.
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Уже до техники добрались. Что-то сомневаюсь, что деньги будут доходить до авторов и исполнителей. А насчёт подорожания, Алиэкспресс форева.