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Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Костанайской области Исх. №1513 от 19.11.2019г. Заявление о начале досудебного расследования и регистрации его...
20.11.19 19:59
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Назрела пора адресовать вопросы и заместителю акима города Рудного Елене СКАРЕДИНОЙ исх. №1514 от 20.11.2019г. Заместителю акима города Рудного СКАРЕДИНОЙ Е.В. Уважаемая Елена Вадимовна! ...
20.11.19 19:50
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: Вот где кроется провокация и манипуляция общественным мнением! И они ещё за свободу слова и честность а людей считают за скотов А почему Вы именно сослались на паблик "Типичный...
20.11.19 18:52
Сталкер
Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя прибора учёта холодной воды признали незаконными в Рудном
olegggon: Ну вот, у вас более понятно, а там не понятно. То я тоже писал. Просто не заметил ляп тот.
20.11.19 18:33
olegggon
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Уже до техники добрались. Что-то сомневаюсь, что деньги будут доходить до авторов и исполнителей. А насчёт подорожания, Алиэкспресс форева.
20.11.19 18:32
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Собираться в школу или нет? Какой будет погода в Костанае и области до конца недели

Георгий ГОВОРОВ

20 ноября 2019, 17:11 |  Общество

В четверг, 21 ноября, на территории региона, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами возможен туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20...-25, местами -28 градусов, днём -12...-17, местами минус 20 градусов. В Костанае без осадков, ночью -23...-25, днём -15...-17 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу, 22 ноября, по области местами снег, туман, гололёд и низовую метель. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 18 м/с. Ночью столбики термометров покажут -15...-20, местами -12 градусов, днём -10...-15, местами -7. В областном центре переменная облачность, снег, температура ночью -15...-17, днём -7...-9 градусов.

- Местами снег, туман и гололёд вероятны на территории Костанайской области на выходных - 23 и 24 ноября, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ветер северо-западный 9-14, местами 18 м/с. Температура ночью -12...-17, местами -9+ градусов, днём -7...-12, местами -4 градусов. В Костанае в субботу ночью снег, температура воздуха -12..-14, днём без осадков, воздух прогреется до -7...-9 градусов. Примерно такой же погода в областном центре будет и в воскресенье.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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