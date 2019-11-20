Собираться в школу или нет? Какой будет погода в Костанае и области до конца недели

В четверг, 21 ноября, на территории региона, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами возможен туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20...-25, местами -28 градусов, днём -12...-17, местами минус 20 градусов. В Костанае без осадков, ночью -23...-25, днём -15...-17 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу, 22 ноября, по области местами снег, туман, гололёд и низовую метель. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 18 м/с. Ночью столбики термометров покажут -15...-20, местами -12 градусов, днём -10...-15, местами -7. В областном центре переменная облачность, снег, температура ночью -15...-17, днём -7...-9 градусов.

- Местами снег, туман и гололёд вероятны на территории Костанайской области на выходных - 23 и 24 ноября, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ветер северо-западный 9-14, местами 18 м/с. Температура ночью -12...-17, местами -9+ градусов, днём -7...-12, местами -4 градусов. В Костанае в субботу ночью снег, температура воздуха -12..-14, днём без осадков, воздух прогреется до -7...-9 градусов. Примерно такой же погода в областном центре будет и в воскресенье.