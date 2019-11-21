Тимур ГАФУРОВ: Втирать регулярно

«Проще пообещать с три короба, и пусть потом, года через два, разбираются, что это было»

14 ноября президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании по развитию Акмолинской области сделал несколько заявлений о проблемах всей страны. Во-первых, он дал указание при подготовке новой государственной индустриально-инновационной программы учесть все ошибки предыдущих программ.

- Нам не следует заниматься прожектерством, очковтирательством, - отметил глава государства. - Необходим объективный анализ, эффективные действия, а не победные отчеты.

Негодование Токаева объяснимо - накануне совещания СМИ сообщили о печальной судьбе Актауского завода планшетных компьютеров, мониторов и телевизоров, который теперь будет выпускать... пластиковые мешки.

Завод ТОО «Caspiy Еlectronics» был запущен в декабре 2011 года во время общенационального телемоста с участием первого президента страны. В день на линии планировали собирать 280 планшетных компьютеров «Акку» с операционной системой последнего поколения и программным обеспечением, разработанным в РК, а также 180 мониторов и 220 телевизоров. В 2013 году финполиция выяснила, что за два года предприятие выпустило... ноль единиц продукции, а для высоких гостей разбирали и потом собирали одни и те же планшеты. Был суд, директор завода получил 6 лет с конфискацией имущества, его подельник - зампред правления СПК «Каспий» - в два раза меньше, но к последнему применили амнистию и освободили из-под стражи сразу после оглашения приговора.

В связи с этим скандалом журналисты вспомнили и об авиазаводе, который обещал построить в Караганде премьер-министр РК Серик Ахметов. Летать на своих крыльях казахстанцы не стали, бывший премьер - в тюрьме и тщетно пытается выйти по УДО, а здание завода в 2018 году выкупили под... производство сухого кобыльего молока.

Но и после этих историй пристрастие к победным отчетам у чиновников на местах, видимо, не исчезло, что и стало причиной предостережения президента. Хотя трудно представить следующий общенациональный телемост, в котором акимы областей один за другим будут честно признаваться, что на территории их регионов ничего прорывного не открыли, поэтому ленточки сегодня резать не будем, просто сидим, смотрим, улыбаемся и машем. Гораздо проще пообещать с три короба, и пусть потом, года через два, разбираются, что это было: прожектерство, ошибка в анализе или заведомый умысел на мошенничество. В условиях, когда твоя карьера зависит не от населения региона, а только от тех, кто наверху, умение произвести впечатление гораздо важнее реальных действий.

Правда, на том же совещании второй президент дал понять, что его глаз от этой должности еще не замылился. Токаев снял с повестки дня вопрос о введении налогов на безналичные денежные переводы, вызвавший возмущение общественности, и потребовал исполнения двух его поручений: об изъятии земель у латифундистов, которые не занимаются их культивацией, и контроле над ценообразованием. Всё это дало основание помощнику президента РК Маулену АШИМБАЕВУ с гордостью заявить:

- Совещание в Кокшетау еще раз показало, что глава государства хорошо знает ситуацию в стране, настроения и нужды людей и твердо намерен добиваться выполнения всех своих поручений, направленных на повышение благосостояния казахстанцев.

С таким уровнем информированности и твердости можно не сомневаться, что земли у нерадивых помещиков будут отсужены в пользу государства, цены на социально значимые продукты удержаны в пользу народа, а виновные в том, что оба этих поручения вновь заболтают и спустят на тормозах, наказаны. О чем президенту и доложат его подчиненные. Ведь в умении втирать очки начальству в Казахстане продвинулись гораздо дальше, чем в выпуске планшетов и самолетов.