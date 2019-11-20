Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
Внеочередная сессия облмаслихата, в которой приняли участие члены общественного совета Костанайской области прошла сегодня, 20 ноября. Депутаты распределили на разные нужды более 1,2 млрд тенге - средства, которые были сэкономлены в бюджете области.
- 35 млн тенге уйдет в управление образования на капитальный ремонт Надеждинской средней школы Костанайского района, - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Управлению здравоохранения - 46,8 млн тенге на текущий ремонт помещения Костанайской областной больницы для установки ангиографа и внедрения программного комплекса "Комек". Эта программа необходима для совершенствования станции скорой помощи, приема и обработки вызовов, мониторинга транспорта и записи диалогов. На сегодня система внедрена в восьми городах и районах области, необходимо внедрить еще в 12-ти районах. Управлению энергетики и ЖКХ - 1 млрд тенге на покупку мазута для Аркалыкской ТЭК в целях своевременного и безаварийного проведения нового отопительного сезона. Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития 131,8 млн тенге на поддержку предпринимательских инициатив в городах в рамках программы «Енбек».
По традиции депутаты проголосовали за распределение средств единогласно.
- Почему ежегодно такая большая сумма тратится на мазут для Аркалыкской ТЭК? - поинтересовался член областного общественного совета Сергей ЖАЛЫБИН. - Когда уже Аркалык перейдет на более дешевое топливо?
- Ежегодно для проведения отопительного сезона Аркалыку нужно 2,4 млрд тенге на покупку мазута, - пояснил заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. - Уже было выделено около 900 млн тенге, сейчас мы даем еще 1 млрд тенге и позже нужно будет добавить еще 500 млн тенге. Проект строительства угольной котельной уже разработан. За 2020-2021 год мы планируем построить новую систему отопления для Аркалыка на угле, который будет обходиться бюджету дешевле.
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Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата Костанайской области
Ежегодно для проведения отопительного сезона Аркалыку нужно 2,4 млрд тенге на покупку мазута По 85.000 на человека. Не многовато? Эти деньги вернутся в бюджет?
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