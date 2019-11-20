Читательский рейтинг
Мороз. Какие классы освобождены от занятий в Костанае?
20 ноября 2019, 06:19 | Общество
В связи с морозом -26 градусов в сочетании с северным ветром 2 м/с отдел образования акимата Костаная сообщает о том, что занятия в школах областного центра для учащихся 0-7 классов первой смены отменяются.
Фото с сайта kazanfist.ru
По прогнозу к обеду температура воздуха в областном центре должна повыситься до -20. Следите за нашими сообщениями.
Последние новости
19.11.19 14:56 Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
19.11.19 14:16 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
19.11.19 12:00 «Они по-любому подкинут» - в суде прослушали телефонные разговоры по делу о сотрудниках РОВД Житикары
19.11.19 11:22 20 учителей, 5 проектов - новые подходы к преподаванию на английском языке презентовали в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 0
Всего: 154
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 154
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
Coopidon: Новости из-за бугра. Или нет. Вести, а как там у них. BREAKING NEWS 8-)
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Апогей тоже начал было раскручиваться на ваучерах и ГСМ, да так и канул в никуда. Времена не простые были.
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Ну да нашли "козла отпущения". А то что система доить бизнес такая, ни кого не интересует. типа никому не в домёк? :-x То полицейский с гранатой, то мешки вместо ноутбуков или планшетов....
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
21 век.. про туалеты забыли.. все увлечены нанотехнологиями и компьютеризацией.. а сегодня... сегодня всемирный день сортиров..www.ng.ru
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Знаешь Coopidon.. ващьпе не смешно.. людям, которые хотели жить в 1998-2002, не оставляли просто выбора.. работа только на Иволгу.. причем зарплата в 5000 делилась на 2500 и остальное втридорога на...