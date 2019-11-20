Форум
maxsaf
Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
Coopidon: Новости из-за бугра. Или нет. Вести, а как там у них. BREAKING NEWS 8-)
20.11.19 02:12
elektron
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Апогей тоже начал было раскручиваться на ваучерах и ГСМ, да так и канул в никуда. Времена не простые были.
20.11.19 00:24
elektron
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Ну да нашли "козла отпущения". А то что система доить бизнес такая, ни кого не интересует. типа никому не в домёк? :-x То полицейский с гранатой, то мешки вместо ноутбуков или планшетов....
20.11.19 00:20
Неравнодушный гражданин
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
21 век.. про туалеты забыли.. все увлечены нанотехнологиями и компьютеризацией.. а сегодня... сегодня всемирный день сортиров..www.ng.ru
19.11.19 23:52
Неравнодушный гражданин
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Знаешь Coopidon.. ващьпе не смешно.. людям, которые хотели жить в 1998-2002, не оставляли просто выбора.. работа только на Иволгу.. причем зарплата в 5000 делилась на 2500 и остальное втридорога на...
19.11.19 23:48
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Мороз. Какие классы освобождены от занятий в Костанае?

20 ноября 2019, 06:19 |  Общество

В связи с морозом  -26 градусов в сочетании с северным ветром  2 м/с отдел образования акимата Костаная сообщает о том, что занятия в школах областного центра для учащихся 0-7 классов первой смены отменяются.

Фото с сайта kazanfist.ru

По прогнозу к обеду температура воздуха в областном центре должна повыситься до -20. Следите за нашими сообщениями.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.11.19 18:38 «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
19.11.19 14:56 Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
19.11.19 14:16 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
19.11.19 14:02 Сократить занятия рекомендуют для учеников вторых смен Костаная
19.11.19 13:46 Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию
19.11.19 12:41 Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
19.11.19 12:00 «Они по-любому подкинут» - в суде прослушали телефонные разговоры по делу о сотрудниках РОВД Житикары
19.11.19 11:22 20 учителей, 5 проектов - новые подходы к преподаванию на английском языке презентовали в Костанае
19.11.19 11:15 Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
19.11.19 10:45 "Не всем этот кредит доступен". Что не так с льготной ипотекой под 2% годовых?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 0
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх