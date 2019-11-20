Мороз. Какие классы освобождены от занятий в Костанае?

В связи с морозом -26 градусов в сочетании с северным ветром 2 м/с отдел образования акимата Костаная сообщает о том, что занятия в школах областного центра для учащихся 0-7 классов первой смены отменяются.

Фото с сайта kazanfist.ru

По прогнозу к обеду температура воздуха в областном центре должна повыситься до -20. Следите за нашими сообщениями.