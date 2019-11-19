Сократить занятия рекомендуют для учеников вторых смен Костаная

По сведениям центра гидрометеорологии по Костанайской области к вечеру 19 ноября ожидается понижение температуры до -25 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра до 10 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с этим рекомендуем руководителям организаций образования города сократить учебные занятия во вторую смену, - сообщили в отделе образования акимата города Костаная.