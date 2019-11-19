Форум
Coopidon
12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
Был у меня знакомец. Всенепременный участник всяческих турниров. И такой же частый их победитель. Потому что выступал он в весе пера, а поскольку спортиков в его весе практически не было, то он и...
19.11.19 21:37
Адам
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
yudjin: оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней... а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии... окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает. Ну,...
19.11.19 21:34
maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: кидайте теперь ему на киви-кошелек финансовую помощь на борьбу с режЫмом) Я подумаю ;-)
19.11.19 21:31
Coopidon
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
- Зло должно быть наказано, - ответила Ольга Глухова. Чего, прямо так и сказала!? Мне это нравитца! Даже не злодей, а таки-зло. Ещё есть литературные штампы в виде- вселенское зло, воплощение зла....
19.11.19 21:31
maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: Какими Вы видите эффективные механизмы выявления недовольства населения местной исполнительной властью? Как бороться против меда? Спросите пчелу ))
19.11.19 21:27
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сократить занятия рекомендуют для учеников вторых смен Костаная

Ксения РЕБИК

19 ноября 2019, 14:02 |  Общество

По сведениям центра гидрометеорологии по Костанайской области к вечеру 19 ноября ожидается понижение температуры до -25 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра до 10 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с этим рекомендуем руководителям организаций образования города сократить учебные занятия во вторую смену, - сообщили в отделе образования акимата города Костаная.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.11.19 18:38 «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
19.11.19 14:56 Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
19.11.19 14:16 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
19.11.19 13:46 Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию
19.11.19 12:41 Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
19.11.19 12:00 «Они по-любому подкинут» - в суде прослушали телефонные разговоры по делу о сотрудниках РОВД Житикары
19.11.19 11:22 20 учителей, 5 проектов - новые подходы к преподаванию на английском языке презентовали в Костанае
19.11.19 11:15 Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
19.11.19 10:45 "Не всем этот кредит доступен". Что не так с льготной ипотекой под 2% годовых?
19.11.19 10:22 Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 191
Пользователей: 6
Всего: 197

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх