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Сократить занятия рекомендуют для учеников вторых смен Костаная
Ксения РЕБИК
19 ноября 2019, 14:02 | Общество
По сведениям центра гидрометеорологии по Костанайской области к вечеру 19 ноября ожидается понижение температуры до -25 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра до 10 м/с.
Фото Ксении РЕБИК
- В связи с этим рекомендуем руководителям организаций образования города сократить учебные занятия во вторую смену, - сообщили в отделе образования акимата города Костаная.
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