Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию

Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области, передает КазТАГ.

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«В период с 11 по 17 ноября на российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Троицк» и на 145 км автодороги Челябинск – Костанай инспекторы управления Россельхознадзора по Челябинской области пресекли шесть попыток незаконного ввоза растительной продукции. При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 109 тонн растительной продукции (виноград и груши свежие казахстанского и киргизского происхождения) следовали в регионы Российской Федерации с нарушением законодательства в области обеспечения карантина растений», - говорится в сообщении.

По данным управления, «были нарушены требования решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК): на ящиках с 37 тоннами винограда отсутствовала маркировка; на упаковках с 72 тоннами груш маркировка не соответствовала обязательной информации о подкарантинной продукции: не имела информации о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере».

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства с подкарантинными грузами возвращены на территорию Республики Казахстан», - резюмируется в сообщении.