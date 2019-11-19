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Адам
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
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maxsaf
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Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию

19 ноября 2019, 13:46 |  Государство

Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области, передает КазТАГ.

Источник фото: fsvps.ru

«В период с 11 по 17 ноября на российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Троицк» и на 145 км автодороги Челябинск – Костанай инспекторы управления Россельхознадзора по Челябинской области пресекли шесть попыток незаконного ввоза растительной продукции. При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 109 тонн растительной продукции (виноград и груши свежие казахстанского и киргизского происхождения) следовали в регионы Российской Федерации с нарушением законодательства в области обеспечения карантина растений», - говорится в сообщении.

По данным управления, «были нарушены требования решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК): на ящиках с 37 тоннами винограда отсутствовала маркировка; на упаковках с 72 тоннами груш маркировка не соответствовала обязательной информации о подкарантинной продукции: не имела информации о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере».

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства с подкарантинными грузами возвращены на территорию Республики Казахстан», - резюмируется в сообщении.
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§ alex_60
Re: Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//виноград и груши свежие казахстанского и киргизского происхождения)/

//не имела информации о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере».//

первое со вторым не сходится как бы.
что это вообще виноград и грущи, и что казахстанские.
как определили?
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* таноми52
Re: Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.11.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что это вообще виноград и грущи, и что казахстанские. как определили?



Видимо, со слов перевозчиков...Во фразе не хватает слова "якобы": "виноград и груши свежие ЯКОБЫ казахстанского и киргизского происхождения".
Не умеют оформлять документы?
Просто лень?
Не знают требований ЕЭК, да, возможно и о существовании самой комиссии?
Продолжают считать РФ и РК одной страной?
В чём причина?
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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