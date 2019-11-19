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Coopidon
12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
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12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо

Георгий ГОВОРОВ

19 ноября 2019, 14:16 |  Спорт

Открытый областной турнир по дзюдо среди юношей 2005-2007 и 2008-2009 г. р. проходил 14-17 ноября в костанайской ДЮСШ № 1. Конкуренцию хозяевам составили дзюдоисты из Степногорска, Акмолы, Актобе, Атырау, Караганды и Нур-Султана.

Хотя турнир был областной, в Костанай всё же приехали дзюдоисты из других городов Казахстана

От Костанайской области на соревнования выставили спортсменов областного центра, Рудного, Аркалыка, Мендыкаринского, Камыстинского, Житикаринского, Карасусского районов и района Беимбета Майлина.

- Турнир проводим уже шестой год подряд, - рассказал «НГ» главный судья Казтай ИСМАГУЛОВ. - Раньше проводили в большом зале СШ № 23, теперь вот перебрались в ДЮСШ № 1 им. Оспанова. Здесь зал более специализированный. В турнире участвуют спортсмены из других регионов, чтобы наши парни из районов набирались опыта.

Алихан Темирканов (в белом) выступает в весовой категории 50 кг

Самые серьёзные соперники - дзюдоисты из Степногорска. Половина приехавших на соревнования спортсменов из этой команды - воспитанники специализированного спортивного интерната.

- У нас двухразовая тренировка: утром и вечером. Ну и тренируемся более целенаправленно, - отмечает тренер команды Степногорска Асылбек ШАХАНОВ. - У нас 40 воспитанников. Прежде чем попасть к нам, проходят строгий отбор. Набирают с 7 класса, они уже немного подготовлены и могут показать, на что способны. В Костанай привезли опытных бойцов, которые уже 2-3 года занимаются. Мы в основном работаем над техникой, чтобы основа была.

13-летний Диас ШАЯХМЕТОВ тоже приехал из Степногорска, но тренируется в обычной ДЮСШ. Выступает в весовой категории 60 кг.

- В Нур-Султане и Костанае поединки проходят примерно на одном уровне, - считает Диас. - В столице и здесь одинаково сложно сражаться. Я всего год занимаюсь, мне ещё многому нужно научиться.

Костанайские тренеры на занятиях тоже делают упор на технику.

- Век современных технологий, поэтому мы каждый бой записываем на видео, - рассказал тренер ДЮШОР (Костанай) Александр ПЛЕТНЕВ. - После турнира приходим на тренировки, смотрим запись и всем коллективом разбираем ошибки. У всех они, конечно, индивидуальные. Но есть и те, что повторяются у нескольких ребят. А когда они обсуждают, то лучше понимают суть и запоминают быстрее. Разбор полётов может затянуться на неделю.

12-летний Алихан ТЕМИРКАНОВ из Костаная выступает в весовой категории 50 кг. Он занимается дзюдо уже 6 лет.

- Дзюдо - красивый вид спорта, много боли не причиняет, зато дисциплине учит, - отмечает Алихан. - У меня больше физика развита, чем техника. Хотя перед турниром много отрабатывали приёмы и стойки.

По итогам турнира спортсмены из Костанайской области стали победителями в 12 весовых категориях из 18-ти. Пять золотых медалей взяли аркалыкчане, четыре - костанайцы, две - дзюдоисты из района Беимбета Майлина и одну - спортсмен из Костанайского района.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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* Coopidon
Re: 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области....
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у меня знакомец. Всенепременный участник всяческих турниров. И такой же частый их победитель. Потому что выступал он в весе пера, а поскольку спортиков в его весе практически не было, то он и занимал, в крайнем случае, не ниже третьего места.
Спортсмен, однако :-o
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