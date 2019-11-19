Форум
yudjin
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
abaika95: А что вы ему там тестирование устроили?) На общественные слушания по ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА надо идти мало мальски подготовленным. Хотя кому я это объясняю...
19.11.19 21:38
drakon
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: Какими Вы видите эффективные механизмы Слился - психолог Абайка... 8-) :-o :lol:
19.11.19 21:38
Coopidon
12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
Был у меня знакомец. Всенепременный участник всяческих турниров. И такой же частый их победитель. Потому что выступал он в весе пера, а поскольку спортиков в его весе практически не было, то он и...
19.11.19 21:37
Адам
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
yudjin: оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней... а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии... окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает. Ну,...
19.11.19 21:34
maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: кидайте теперь ему на киви-кошелек финансовую помощь на борьбу с режЫмом) Я подумаю ;-)
19.11.19 21:31
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области

19 ноября 2019, 12:41 |  Государство

Кадровые изменения огласил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в понедельник, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата.

Акан ТАШПАНОВ стал руководителем департамента Комитета регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области. Приказ о его назначении подписал министр национальной экономики. Ранее Ташпанов занимал должность заместителя руководителя в этом же департаменте.

Кроме того, аким региона назначил новых руководителей в двух управлениях.

Бакытбек  ЕСЕНГУЛОВ занял должность руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата области. Ранее занимал должность руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Олжас  НУРГАЛИЕВ теперь будет руководить Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Ранее занимал должность заместителя акима города Костаная (курировал вопросы предпринимательства, архитектуры, земельных и жилищных отношений, ветеринарии).

Фото Ксении РЕБИК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.11.19 18:38 «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
19.11.19 14:56 Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
19.11.19 14:16 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
19.11.19 14:02 Сократить занятия рекомендуют для учеников вторых смен Костаная
19.11.19 13:46 Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию
19.11.19 12:00 «Они по-любому подкинут» - в суде прослушали телефонные разговоры по делу о сотрудниках РОВД Житикары
19.11.19 11:22 20 учителей, 5 проектов - новые подходы к преподаванию на английском языке презентовали в Костанае
19.11.19 11:15 Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
19.11.19 10:45 "Не всем этот кредит доступен". Что не так с льготной ипотекой под 2% годовых?
19.11.19 10:22 Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* yudjin
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6223
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.11.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олжас НУРГАЛИЕВ теперь будет руководить Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней...
а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии...
окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает.

А вообще меня удивляют подобные назначения... молодых да... родных...
Видимо назначая руководствуются умением некоторых "разделять и отчитываться"?
А где хозяйственники, как грится от сохи?
Хозяйство вести - это не часами золотыми трясти, однако...
Профайл

§ alex_60
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//занял должность ...
государственного архитектурно-строительного контроля
Ранее занимал должность .. пассажирского транспорта и автомобильных дорог //

такой спец похоже.
хоть что может возглавить.
а по сути все потенциальные кандидаты...
Профайл

§ Гога
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хоть что может возглавить

----Редкий случай , когда согласен с Вами. Как говорится:… И швец, и жнец, и на дуде игрец .
Профайл

§ abaika95
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии//


А что вы ему там тестирование устроили?) Надо было ещё по истории Франции погонять) и по биологии с географией)
Профайл

§ Адам
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней... а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии... окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает.

Ну, и до него Нургалиевы во власти были. И ему идти помогают! 8-) ))
Профайл Посетить вебсайт

* yudjin
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6223
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.11.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что вы ему там тестирование устроили?)

На общественные слушания по ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА надо идти мало мальски подготовленным.
Хотя кому я это объясняю...
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 192
Пользователей: 7
Всего: 199

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх