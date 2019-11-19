Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
Кадровые изменения огласил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в понедельник, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата.
Акан ТАШПАНОВ стал руководителем департамента Комитета регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области. Приказ о его назначении подписал министр национальной экономики. Ранее Ташпанов занимал должность заместителя руководителя в этом же департаменте.
Кроме того, аким региона назначил новых руководителей в двух управлениях.
Бакытбек ЕСЕНГУЛОВ занял должность руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата области. Ранее занимал должность руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.
Олжас НУРГАЛИЕВ теперь будет руководить Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.
Ранее занимал должность заместителя акима города Костаная (курировал вопросы предпринимательства, архитектуры, земельных и жилищных отношений, ветеринарии).
Фото Ксении РЕБИК
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Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
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