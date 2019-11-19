20 учителей, 5 проектов - новые подходы к преподаванию на английском языке презентовали в Костанае

Презентация проектов педагогов, участвовавших в международной программе американского вуза Ball State University, прошла 18 ноября в цифровом хабе КГУ им. Байтурсынова. Для участия в программе, которая началась в мае и завершилась в октябре, по всему Казахстану выбрали 50 учителей английского языка и 50 учителей-предметников обычных школ. В том числе 20 педагогов - из Костанайской области.

- Чтобы пройти отбор в программу, у учителей уже должен быть хороший уровень знания английского языка - выше уровня В1 или В2, - пояснила "НГ" координатор образовательных программ Посольства США в Казахстане Айдана КЕНЕСБАЕВА. - Было немного сложно, потому что не так много учителей с хорошим уровнем языка. Кроме того, не у всех была возможность отсутствовать летом 3 недели.

С мая по июнь участники программы проходили онлайн-обучение. Они определяли одну проблему в повседневной работе, чтобы найти её решение. Тематика не ограничивалась. В состав каждой команды вышли два учителя-предметника и два учителя английского языка. Как отмечает Айдана Кенесбаева, работая в команде, участники подтягивали уровень знания языка друг у друга.

Педагоги команды гимназии им. Алтынсарина из Аркалыка и Нечаевской СШ из Костанайского района разрабатывали методическое пособие по химии на английском языке.

- Так как химия сейчас преподаётся на английском языке, мы разработали формативное оценивание для 8 класса по химии на иностранном языке, - рассказала учитель английского языка Нечаевской СШ Анастасия ХОЛОДНЯК. - Пособие можно использовать ежедневно на уроках. Больше учителю не нужно будет часами сидеть дома и готовить задания. Наш сборник - пока только на первое полугодие. Позже мы его доделаем и на второе.

Проект команды Рудного подойдёт только для тех школ, которые обеспечены компьютерами и хорошим интернетом.

- Проект сделали в формате YouTube-канала: легко создать и просто получить обратную связь, - отметила учитель информатики СШ № 3 Рудного Елена ШАРМАНОВА. - Для канала мы провели в своих классах три интегрированных урока. Мы брали две темы с двух разных уроков и пытались знания, полученные на первом уроке, использовать на втором. Например, ученики на информатике изучали создание электронных таблиц, а у моей коллеги на уроке географии изучали разные страны. Ученикам предложили сделать таблицы с данными о странах. Стоит отметить, что когда наши ребята искали материал для таблиц, почти 85% необходимых данных были на английском языке.

Объединённая команда учителей из Костаная и Лисаковска не стала выдумывать свой проект, а доработала иностранную идею - специальное приложение, где каждый ученик может создать виртуального персонажа. За правильные ответы уроков ты набираешь очки, за неправильные - очки отнимаются. Набранные очки можно обменять на послабления на экзамене или контрольной: пересесть, достать телефон, спросить учителя на экзамене.

- Об этой идее я услышал от учителей казахско-турецкого лицея, - рассказал "НГ" учитель физики костанайской школы-лицея № 1 Артём ГОРДИЕВ. - Мы создали свой YouTube-канал, где рассказываем о реакции детей, возможностях нового ресурса. Мой класс уже четверть пользуется этой системой. По этой же системе можно вести классное руководство, мотивируя детей быть активными в жизни школы.

Авторы проектов также обучались на трёхнедельных курсах в Нур-Султане, после чего апробировали эти идеи в своих школах. С сентября по октябрь они дорабатывали проекты и 8 ноября работа была завершена.

- Было сложно в том плане, что я находился в Индиане и видел эти проекты только через Интернет, - прокомментировал "НГ" профессор Ball State University Фил БОЛЬТЦ, приехавший в Костанай на презентацию. - Мы пока работаем над проектированием веб-сайта, где были бы собраны все проекты со всего Казахстана. Но пока мы думаем как подойти к этому вопросу. Можно загрузить учебные материалы, но вот представить специальное сообщество уже сложнее.

Фото Ксении РЕБИК