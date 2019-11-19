Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров прокомментировал критику президента Касым-Жомарта Токаева о неисполнении поручения по изъятию земель у латифундистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Касательно исполнения поручения Главы государства. Я бы сказал, оно исполняется. Я уже говорил, что 2,2 миллиона гектаров мы уже изъяли, они будут передаваться. Мы изъяли 1 миллион 137 тысяч гектаров у крупных агрохолдингов. Это все проводилось, работа идет поэтапно, там есть судебные решения, сначала необходимо это проверить. Люди приходили своими ногами, проверяли, на бумажку записывали. Это все приходится доказывать в судебном порядке. Это длинный процесс, мы сейчас хотим сократить его до одного года. Законопроект нами разработан со всеми госорганами. В ближайшее время войдет в силу", - сказал Сапархан Омаров.

"Я думаю, что до конца года блэк-лист (черный список. - Прим.) мы опубликуем. Для себя мы уже определили. Теперь все эти материалы перевели областным акиматам, чтобы они сами проверили эти земли. К концу года мы покажем. Мы сами заинтересованы в этом", - добавил он.

По словам главы Минсельхоза, на протяжении двух с половиной лет действуют правила рационального использования земель.

"Один из критериев - это снижение урожайности ниже среднего по району. Если средняя урожайность по району, к примеру, 12 центнеров, а у вас 8 центнеров, то это один из критериев нерационального использования земли. Если у вас есть низкая урожайность, значит агротехнология не соблюдается, удобрения не вносятся. Такие земли будут изыматься", - сказал Сапархан Омаров.

Следующим шагом станет увеличение налоговой нагрузки на владельцев, использующих земли нерационально.

"Сейчас я говорил, что можем увеличивать до 10 раз, но в закон мы вносим изменения, чтобы увеличивались до 20 раз (налог). Кроме этого, по пастбищам, мы считаем нагрузку на пастбища, считаем поголовье скота и допустимую нагрузку на пастбище, если там ниже, чем по норме, эти земли он должен будет либо вернуть, либо увеличивать поголовье скота", - заключил он.

Выступая в Кокшетау, Токаев отметил, что в Послании ставил задачу изъятия земель у латифундистов, которые не занимаются их культивацией.

"Это очень серьезное поручение, данное не ради красного словца. Дожились до того, что добросовестным, трудолюбивым фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот. Работа по моему поручению продвигается крайне медленно. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в данном положении вещей", - сказал ранее президент.