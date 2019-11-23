Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию

В Костанае прошли публичные слушания по переименованию улицы Чекмарева в улицу имени Орала Мухамеджанова.

Честно признаюсь, я не знал о существовании этой улицы в нашем городе. Для меня весь Северо-Западный район - белое пятно. Зато я прекрасно знаком с технологией проведения подобных "демократических" игр. Со стороны власти подбираются «выдающиеся люди» типа Вишниченко и другие местные ораторы, которые всегда солидарны с властью. Есть среди горожан и самостоятельно мыслящие люди, но озвучивать свои аргументы решатся единицы.

В городе нет организации, которая бы консолидированно противостояла некоторым инициативам властей. И это серьезный минус для общества. К тому же, что бы ни говорили участники обсуждения, решение принимают только депутаты гормаслихата. А у них изначально на лицах написано отсутствие интереса к происходящему. Они элементарно томятся в ожидании процедуры голосования. А поскольку вся эта публика представляет правящую партию, то и результат голосования предопределен задолго до самой процедуры. И все об этом прекрасно осведомлены и не строят иллюзий. Рабская покорность, к огромному сожалению, у народа в крови, чем беззастенчиво пользуется власть. Да и сама местная власть не свободна в своих действиях. Ведь практически все инициативы по переименованию улиц исходят из центра (за исключением улицы имени доктора Герасимова).

А теперь о самих инициативах. Из чего они исходят? Из роста национального самосознания? Этот факт может присутствовать, но без искажения истории. У нас до сих пор нет памятника основателю города генералу Константиновичу, зато есть улицы Арыстанбекова, Козыбаева, Шаяхметова. Вклад этих людей в историю Костаная мало кто может объяснить, ну разве что родственники. Если вдуматься, то улицы переименовывают в честь людей, известных званиями и должностями, но не делами и тем более - не делами в пользу Костаная. Исчезают улицы Красноармейская, Тарана, Павших Борцов, Чекмарева, задвигают Гагарина. Объяснение одно: что они ничего не сделали для города или были карателями в годы установления советской власти. И упорно не замечается, что А. Иманов, О. Шипин и А. Жангильдин тоже были советскими деятелями, а О. Досжанов к тому же занимал должность председателя ревтрибунала, то есть на его руках много крови тех, кто не принимал советскую власть, в том числе и казахов.

Такой однобокий подход вбивает клин между братскими народами России и Казахстана, расшатывает нашу вековую дружбу, сеет хаос в обществе, как это было на Украине, в Грузии и Армении.

Не сработает этот прием, обвинят нашу страну в нарушении прав человека и отсутствии свобод, и вот уже Б-52 летят с полным боекомплектом, неся на крыльях демократию в американской транскрипции. Так было в Югославии, странах Ближнего Востока, сегодня наблюдается в Сирии.

Вы не заметили, что США совершенно не волнует ситуация с правами человека в Монголии. Правильно, там нет энергоносителей. А Казахстан в этом плане - лакомый кусок. Нефть, газ, уран, цветмет, уголь - у нас есть все. И, по мнению Госдепа, все на сегодня бесхозное. Внести смуту, расколоть общество по национальному признаку - излюбленный прием «демократов» из-за океана. А дальше - цветная революция и переход страны под внешнее управление.

Так что самое время органам безопасности прояснить ситуацию с инициаторами переименований и пресечь распространение опасной заразы по стране и в нашей области в частности.