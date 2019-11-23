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alex_60
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
Сталкер: одни сплетники, провокаторы и злопыхатели))) Не позавидуешь вам. Жить в постоянном стрессе среди людей, не хороших таких. [Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:13]
23.11.19 16:12
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: я думаю он все осознал и впредь будет сдержаней. Да Гога? Тоже замолвлю словечко за Гогу. В конце концов, здесь же не институт благородных девиц, которых учили говорить о разбившемся...
23.11.19 16:05
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией// Согласен перегнули палку мы с вами) Извиняюсь!
23.11.19 16:02
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму.// Согласен, Я/Мы Гога)
23.11.19 16:01
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму. Стал мне на васап скидывать мои ошибки в комментариях))) :lol: я думаю он все осознал и впредь будет...
23.11.19 15:57
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Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию

«За переименованиями улиц скрывается более глубокий смысл»
23 ноября 2019, 13:29 |  Мнения

В Костанае прошли публичные слушания по переименованию улицы Чекмарева в улицу имени Орала Мухамеджанова.

Честно признаюсь, я не знал о существовании этой улицы в нашем городе. Для меня весь Северо-Западный район - белое пятно. Зато я прекрасно знаком с технологией проведения подобных "демократических" игр. Со стороны власти подбираются «выдающиеся люди» типа Вишниченко и другие местные ораторы, которые всегда солидарны с властью. Есть среди горожан и самостоятельно мыслящие люди, но озвучивать свои аргументы решатся единицы.

В городе нет организации, которая бы консолидированно противостояла некоторым инициативам властей. И это серьезный минус для общества. К тому же, что бы ни говорили участники обсуждения, решение принимают только депутаты гормаслихата. А у них изначально на лицах написано отсутствие интереса к происходящему. Они элементарно томятся в ожидании процедуры голосования. А поскольку вся эта публика представляет правящую партию, то и результат голосования предопределен задолго до самой процедуры. И все об этом прекрасно осведомлены и не строят иллюзий. Рабская покорность, к огромному сожалению, у народа в крови, чем беззастенчиво пользуется власть. Да и сама местная власть не свободна в своих действиях. Ведь практически все инициативы по переименованию улиц исходят из центра (за исключением улицы имени доктора Герасимова).

А теперь о самих инициативах. Из чего они исходят? Из роста национального самосознания? Этот факт может присутствовать, но без искажения истории. У нас до сих пор нет памятника основателю города генералу Константиновичу, зато есть улицы Арыстанбекова, Козыбаева, Шаяхметова. Вклад этих людей в историю Костаная мало кто может объяснить, ну разве что родственники. Если вдуматься, то улицы переименовывают в честь людей, известных званиями и должностями, но не делами и тем более - не делами в пользу Костаная. Исчезают улицы Красноармейская, Тарана, Павших Борцов, Чекмарева, задвигают Гагарина. Объяснение одно: что они ничего не сделали для города или были карателями в годы установления советской власти. И упорно не замечается, что А. Иманов, О. Шипин и А. Жангильдин тоже были советскими деятелями, а О. Досжанов к тому же занимал должность председателя ревтрибунала, то есть на его руках много крови тех, кто не принимал советскую власть, в том числе и казахов.

Такой однобокий подход вбивает клин между братскими народами России и Казахстана, расшатывает нашу вековую дружбу, сеет хаос в обществе, как это было на Украине, в Грузии и Армении.

Не сработает этот прием, обвинят нашу страну в нарушении прав человека и отсутствии свобод, и вот уже Б-52 летят с полным боекомплектом, неся на крыльях демократию в американской транскрипции. Так было в Югославии, странах Ближнего Востока, сегодня наблюдается в Сирии.

Вы не заметили, что США совершенно не волнует ситуация с правами человека в Монголии. Правильно, там нет энергоносителей. А Казахстан в этом плане - лакомый кусок. Нефть, газ, уран, цветмет, уголь - у нас есть все. И, по мнению Госдепа, все на сегодня бесхозное. Внести смуту, расколоть общество по национальному признаку - излюбленный прием «демократов» из-за океана. А дальше - цветная революция и переход страны под внешнее управление.

Так что самое время органам безопасности прояснить ситуацию с инициаторами переименований и пресечь распространение опасной заразы по стране и в нашей области в частности.
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, наконец-то...а то уже начали возникать сомнения...

Цитата:"В городе нет организации, которая бы консолидированно противостояла некоторым инициативам властей"

Надо бы создать, но..."Нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков."

Вот сплотите нас! И возглавьте!

Цитата:"А теперь о самих инициативах. Из чего они исходят? Из роста национального самосознания? Этот факт может присутствовать, но без искажения истории..."

Да кто там на верху способен мыслить на таком уровне? Обычные обыватели, дорвавшиеся до власти


Цитата:"Так что самое время органам безопасности прояснить ситуацию с инициаторами переименований и пресечь распространение опасной заразы по стране и в нашей области в частности."

И там такой же уровень! Пока гром не грянет, мужик не перекрестится
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* abaika95
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой ой ой ) а что тов.Денисов не был на слушаниях по переименованию ул. Чекмарева?) Он там выступал?) На слушаниях по ул.Гагарина то он был) и как тов.Вишниченко двинул пламенную речь за переименовку) эээх)
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* ACROS
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две тендеции в национальном вопросе: Расцвет и Сближении нации.
"....то государство , которое ПОЛНОСТЬЮ решить национальный вопрос, будет самым УСПЕШНЫМ государством....." - В.И. Ленин.
В мире, кажется нет НИ одного такого государства.
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§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе полно безликих улиц вроде промышленная или казахтили, почему бы не их переименовать???
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все как написано, так и есть
депутаты, группа поддержки, команда
Из центра. Мы здесь власть.
Искоренить все русское.
Противно,до ужаса.
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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