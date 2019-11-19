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abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Цитата-//время уже сменить акима,по сроку пребывания,потому что затягивает. это да.но не через социальные сети.// Что лишка сидит там тоже согласен,видать у кого то "подгорать" аж начало...
19.11.19 10:50
abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Цитата-//так шо, если чувствуете себя скотиной, обращайтесь!// Ооо это уже интересно)) ветврач по образованию а интересуетесь человеческими писюльками) да и отрубленные стволы (деревьев) вызывают...
19.11.19 10:41
alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
и честно не понял, эти "веселые картинки" норм? мое мнение- , уже не раз говорил, ночной бред человека..
19.11.19 10:33
yudjin
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: что тоже во врачи подался?) Запишешь на прием,расскажу) ну дык я ветврач по первой профессии... так шо, если чувствуете себя скотиной, обращайтесь! ;-)
19.11.19 10:32
alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер конечно на Навального не тянет, но видно на уровне города видно пытается. перебарщивает иногда,валит все в кучу. Рудный всегда считался в коммунальном плане эталоном в области. а тут -...
19.11.19 10:30
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ВОЗ: Ежегодно в мире 700 тысяч человек умирают от инфекций, устойчивых к лекарствам

19 ноября 2019, 08:58 |  Общество
Слишком частое и необоснованное применение антибиотиков привело к возникновение новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к этим препаратам, передает Informburo.kz.

Ежегодно 700 тысяч человек во всём мире умирают от инфекций, которые приобрели устойчивость к лекарствам, сообщает сайт ООН.

По данным ВОЗ, 50% антибиотиков используют не по назначению. Слишком частое и необоснованное применение привело к возникновение новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к этим препаратам.

"Антибиотики часто прописывают для лечения вирусных инфекций, в то время они как помогают только против бактерий", – говорится в сообщении.

Также медики нередко прописывают препараты широкого спектра действия, когда заболевание можно вылечить антибиотиком узкого спектра. В результате у пациентов развивается лекарственная устойчивость.

Злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование приводит к распространению опасных резистентных бактерий, вызывающих, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, и пациентам требуется более дорогостоящее лечение и госпитализация. Нередко даже эти экстремальные меры не помогают спасти жизнь людей.

В этом году Всемирную неделю правильного использования антибиотиков, проводимую ВОЗ 18-22 ноября, посвятили реализации подхода "единое здравоохранение", в основе которого лежит неразрывная связь между охраной здоровья людей и здоровья животных. ООН против использования антибиотиков для профилактики болезней животных, а также в качестве стимулятора роста.
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§ сайлау курманов
Re: ВОЗ: Ежегодно в мире 700 тысяч человек умирают от инфекций,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Побольше сырых овощей и фруктов, ни одна зараза не пристанет. Уже проверили
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* alex_60
ВОЗ: Ежегодно в мире 700 тысяч человек умирают от инфекций, устойчивых к лекарствам
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6041
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Уже проверили


ученые говорят другое
//сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные, наоборот, действуют на микрофлору положительно.//
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