Слишком частое и необоснованное применение антибиотиков привело к возникновение новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к этим препаратам, передает Informburo.kz

Ежегодно 700 тысяч человек во всём мире умирают от инфекций, которые приобрели устойчивость к лекарствам, сообщает сайт ООН.

По данным ВОЗ, 50% антибиотиков используют не по назначению. Слишком частое и необоснованное применение привело к возникновение новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к этим препаратам.

"Антибиотики часто прописывают для лечения вирусных инфекций, в то время они как помогают только против бактерий", – говорится в сообщении.

Также медики нередко прописывают препараты широкого спектра действия, когда заболевание можно вылечить антибиотиком узкого спектра. В результате у пациентов развивается лекарственная устойчивость.

Злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование приводит к распространению опасных резистентных бактерий, вызывающих, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, и пациентам требуется более дорогостоящее лечение и госпитализация. Нередко даже эти экстремальные меры не помогают спасти жизнь людей.

В этом году Всемирную неделю правильного использования антибиотиков, проводимую ВОЗ 18-22 ноября, посвятили реализации подхода "единое здравоохранение", в основе которого лежит неразрывная связь между охраной здоровья людей и здоровья животных. ООН против использования антибиотиков для профилактики болезней животных, а также в качестве стимулятора роста.