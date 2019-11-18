В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть школы без широкополосного интернета
Галина КАТКОВА
На проблему обратил внимание руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. Сегодня, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата обсуждали реализацию государственной программы развития образования и науки, в том числе вопросы цифровизации в сфере среднего образования.
Сегодня доля школ, обеспеченных широкополосным доступом в интернет со скоростью от 4 Мбит/с и выше, в Костанайской области составляет 88,8% - из 498 школ интернетом обеспечено 442.
- Наиболее низкий показатель в Наурзумском районе, - отметил Цымбалюк, - где только 3 школы из 10 обеспечены высокоскоростным интернетом, и в районе Беимбета Майлина: 13 школ из 26.
Для обеспечения школ интернетом, по оценке управления, необходимо 252 млн тенге. К этой проблеме примыкает еще одна — нехватка компьютеров, для школ необходимо закупить их 5 850 на 1 млрд тенге.
- К решению этих вопросов надо подходить комплексно, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - чтобы компьютеры появлялись в школах, когда там будет обеспеченность интернетом. Мы в здравоохранении решили проблему с компьютеризацией полностью, но в образовании сложнее — компьютеров нужно в 3-4 раза больше.
Что касается средств, то финансирование рассчитано на три предстоящих года. Первый транш, по словам акима, поступит в 2020 году.
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
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ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: