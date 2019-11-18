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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть школы без широкополосного интернета

Галина КАТКОВА

18 ноября 2019, 18:00 |  Общество

На проблему обратил внимание руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. Сегодня, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата обсуждали реализацию государственной программы развития образования и науки, в том числе вопросы цифровизации в сфере среднего образования.

Сегодня доля школ, обеспеченных широкополосным доступом в интернет со скоростью от 4 Мбит/с и выше, в Костанайской области составляет 88,8% - из 498 школ интернетом обеспечено 442.

- Наиболее низкий показатель в Наурзумском районе, - отметил Цымбалюк, - где только 3 школы из 10 обеспечены высокоскоростным интернетом, и в районе Беимбета Майлина: 13 школ из 26.

Для обеспечения школ интернетом, по оценке управления, необходимо 252 млн тенге. К этой проблеме примыкает еще одна — нехватка компьютеров, для школ необходимо закупить их 5 850 на 1 млрд тенге.

- К решению этих вопросов надо подходить комплексно, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - чтобы компьютеры появлялись в школах, когда там будет обеспеченность интернетом. Мы в здравоохранении решили проблему с компьютеризацией полностью, но в образовании сложнее — компьютеров нужно в 3-4 раза больше.

Что касается средств, то финансирование рассчитано на три предстоящих года. Первый транш, по словам акима, поступит в 2020 году.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1715
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.11.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Василий ЦИМБАЛЮК----- когда уже будете правильно писать !!!! цЫмбалюк
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§ Я
Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 18.11.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может начать с отопления ?
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§ maxsaf
Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4121
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы компьютеры появлялись в школах, когда там будет обеспеченность интернетом

Компьютеры без широкополосного интернета тоже вполне можно использовать. Электронная почта и мессенджеры много трафика не потребляют. Есть куча обучающих программ и прочих полезных фишек, которым интернет не нужен. Я в свое время учился вообще без интернета, а теперь решаю, в какой город сколько интернет-трафика направить. :-)
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