В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть школы без широкополосного интернета

На проблему обратил внимание руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. Сегодня, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата обсуждали реализацию государственной программы развития образования и науки, в том числе вопросы цифровизации в сфере среднего образования.

Сегодня доля школ, обеспеченных широкополосным доступом в интернет со скоростью от 4 Мбит/с и выше, в Костанайской области составляет 88,8% - из 498 школ интернетом обеспечено 442.

- Наиболее низкий показатель в Наурзумском районе, - отметил Цымбалюк, - где только 3 школы из 10 обеспечены высокоскоростным интернетом, и в районе Беимбета Майлина: 13 школ из 26.

Для обеспечения школ интернетом, по оценке управления, необходимо 252 млн тенге. К этой проблеме примыкает еще одна — нехватка компьютеров, для школ необходимо закупить их 5 850 на 1 млрд тенге.

- К решению этих вопросов надо подходить комплексно, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - чтобы компьютеры появлялись в школах, когда там будет обеспеченность интернетом. Мы в здравоохранении решили проблему с компьютеризацией полностью, но в образовании сложнее — компьютеров нужно в 3-4 раза больше.

Что касается средств, то финансирование рассчитано на три предстоящих года. Первый транш, по словам акима, поступит в 2020 году.