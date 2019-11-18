Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
На должности сельских акимов предложили назначать кандидатов без высшего образования. Об этом сказал заместитель спикера Мажилиса Владимир Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
"В агентстве (по делам государственной службы) в свое время издали очень своеобразный приказ, в соответствии с которым акимами сельских районов могут назначаться только люди с высшим образованием. Простите, у нас с высшим образованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт. Но ваш приказ не дает возможности назначать их на должность сельского акима", - сказал Божко, обращаясь к заместителю главы Агентства по делам госслужбы Марату Дауешову.
Божко предложил пересмотреть данный приказ, который даст право назначать на должности акимов людей, не имеющих высшего образования, но с большим опытом работы.
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: