Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел

На должности сельских акимов предложили назначать кандидатов без высшего образования. Об этом сказал заместитель спикера Мажилиса Владимир Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В агентстве (по делам государственной службы) в свое время издали очень своеобразный приказ, в соответствии с которым акимами сельских районов могут назначаться только люди с высшим образованием. Простите, у нас с высшим образованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт. Но ваш приказ не дает возможности назначать их на должность сельского акима", - сказал Божко, обращаясь к заместителю главы Агентства по делам госслужбы Марату Дауешову.

Божко предложил пересмотреть данный приказ, который даст право назначать на должности акимов людей, не имеющих высшего образования, но с большим опытом работы.