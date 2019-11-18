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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел

18 ноября 2019, 17:00 |  Государство

На должности сельских акимов предложили назначать кандидатов без высшего образования. Об этом сказал заместитель спикера Мажилиса Владимир Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"В агентстве (по делам государственной службы) в свое время издали очень своеобразный приказ, в соответствии с которым акимами сельских районов могут назначаться только люди с высшим образованием. Простите, у нас с высшим образованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт. Но ваш приказ не дает возможности назначать их на должность сельского акима", - сказал Божко, обращаясь к заместителю главы Агентства по делам госслужбы Марату Дауешову.

Божко предложил пересмотреть данный приказ, который даст право назначать на должности акимов людей, не имеющих высшего образования, но с большим опытом работы.
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§ сайлау курманов
Re: Божко предложил разрешить людям без диплома становиться...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3258
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.11.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда святой был Акимом Кокшетау, в каждом микрорайоне города был свой маленький акимчик. Помню после аркалыкской разрухи поехали в этот город за счастьем, сняли в аренду маленькое кафе на выезде в сторону Щучинска, напекли, нажарили и ждали голодных клиентов покупателей. Первым пришел акимчик и просил собрать пакет продуктов для закреплённых в акимате пенсионеров. Моя повариха хорошо владела рукопашной со шваброй. Хорошо что вовремя появился и не дал в обиду акимчика, горя хлебнули бы круче аркалыкской
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§ maxsaf
Re: Божко предложил разрешить людям без диплома становиться...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4121
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт

Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке :-)
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