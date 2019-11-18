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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Какой будет погода в Костанайской области в ближайшие дни

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

18 ноября 2019, 16:25 |  Общество

По прогнозам синоптиков, 19 ноября в Костанае и на большей части территории области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможны метель и туман. Среда пройдет без осадков. На дорогах области водители должны проявлять осторожность из-за тумана.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник, 14 ноября, ожидаемая температура воздуха по области ночью - 18-23, местами 8-13 градусов мороза, с дальнейшим понижением днем, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В областном центре ночная температура прогнозируется в пределах 17-19 градусов мороза, также с дальнейшим понижением днем. В среду, 20 ноября, ночью по области будет 25-30, местами 22°С. Днем столбики термометров немного поднимутся и покажут 20-25, местами 17 градусов мороза. В Костанае ожидаемая ночная температура - 25-27 градусов мороза, днем 20-22°С.

Ветер во вторник ожидается северный с переходом на северо-восточный, скоростью 9-14 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Отдельные порывы могут достигать скорости 23 м/с. В областном центре максимальная прогнозируемая скорость ветра - 18 м/с. В среду преимущественным направлением ветра останется северное с периодической сменой на северо-западное, скорость ветра составит 9-14 м/с.

 
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§ Козлов я
Re: Какой будет погода в Костанайской области в ближайшие дни
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.11.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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