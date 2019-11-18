Какой будет погода в Костанайской области в ближайшие дни
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, 19 ноября в Костанае и на большей части территории области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможны метель и туман. Среда пройдет без осадков. На дорогах области водители должны проявлять осторожность из-за тумана.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Во вторник, 14 ноября, ожидаемая температура воздуха по области ночью - 18-23, местами 8-13 градусов мороза, с дальнейшим понижением днем, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В областном центре ночная температура прогнозируется в пределах 17-19 градусов мороза, также с дальнейшим понижением днем. В среду, 20 ноября, ночью по области будет 25-30, местами 22°С. Днем столбики термометров немного поднимутся и покажут 20-25, местами 17 градусов мороза. В Костанае ожидаемая ночная температура - 25-27 градусов мороза, днем 20-22°С.
Ветер во вторник ожидается северный с переходом на северо-восточный, скоростью 9-14 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Отдельные порывы могут достигать скорости 23 м/с. В областном центре максимальная прогнозируемая скорость ветра - 18 м/с. В среду преимущественным направлением ветра останется северное с периодической сменой на северо-западное, скорость ветра составит 9-14 м/с.
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: