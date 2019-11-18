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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная

Георгий ГОВОРОВ

18 ноября 2019, 13:29 |  Спорт

Чемпионат Костанайской области по шахматам продлился больше недели - с 9-го по 16 ноября. Лучшего выявляли среди 34 шахматистов из Костаная, Рудного, Аркалыка, Сарыколя, Кушмуруна и Узунколя.

Чемпионом области стал 16-летний воспитанник НИШ Альрами АЛДАБЕРГЕНОВ.

Альрами набрал 8,5 очков из 9 возможных

- Что касается результатов, то победа Альрами была ожидаема, - прокомментировал "НГ" главный судья чемпионата Амангельды УРАЛБАЕВ. - Всё чаще чемпионами становятся молодые шахматисты. Есть ребята, которым всего 9-10 лет, но они уже имеют 1-й и 2 разряды, они уже способны обыгрывать старших. Что характерно - мы начинали соревновательный день в 6 вечера и игра могла длиться по 4 или 5 часов.

Серебро досталось Сауле Алдамжаровой, а бронза Чингизхану Саржанову, оба призера - костанайцы.

Уралбаев также отметил тенденцию, что опытные шахматисты, несмотря на свою занятость, приезжают и участвуют в турнирах. Лучший результат среди ветеранов у жителя поселка Кушмурун Виктора Иванникова.

Костанаец Владислав Попков стал чемпионом области в квалификационном турнире среди учащихся и получил 2-й разряд.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотришь на эти бумажные картонные доски.
все равно не то.
у меня шахматы всегда ассоциировались
с деревянными досками.
и внутри фигуры лежали.
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§ abaika95
Re: Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//смотришь на эти бумажные картонные доски.все равно не то.//


Проще-легче)



А парень молодец! Поздравляю с победой!!
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