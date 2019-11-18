Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная

Чемпионат Костанайской области по шахматам продлился больше недели - с 9-го по 16 ноября. Лучшего выявляли среди 34 шахматистов из Костаная, Рудного, Аркалыка, Сарыколя, Кушмуруна и Узунколя.

Чемпионом области стал 16-летний воспитанник НИШ Альрами АЛДАБЕРГЕНОВ.

Альрами набрал 8,5 очков из 9 возможных

- Что касается результатов, то победа Альрами была ожидаема, - прокомментировал "НГ" главный судья чемпионата Амангельды УРАЛБАЕВ. - Всё чаще чемпионами становятся молодые шахматисты. Есть ребята, которым всего 9-10 лет, но они уже имеют 1-й и 2 разряды, они уже способны обыгрывать старших. Что характерно - мы начинали соревновательный день в 6 вечера и игра могла длиться по 4 или 5 часов.

Серебро досталось Сауле Алдамжаровой, а бронза Чингизхану Саржанову, оба призера - костанайцы.

Уралбаев также отметил тенденцию, что опытные шахматисты, несмотря на свою занятость, приезжают и участвуют в турнирах. Лучший результат среди ветеранов у жителя поселка Кушмурун Виктора Иванникова.

Костанаец Владислав Попков стал чемпионом области в квалификационном турнире среди учащихся и получил 2-й разряд.

Фото Ксении РЕБИК