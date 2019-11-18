Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная
Георгий ГОВОРОВ
Чемпионат Костанайской области по шахматам продлился больше недели - с 9-го по 16 ноября. Лучшего выявляли среди 34 шахматистов из Костаная, Рудного, Аркалыка, Сарыколя, Кушмуруна и Узунколя.
Чемпионом области стал 16-летний воспитанник НИШ Альрами АЛДАБЕРГЕНОВ.
Альрами набрал 8,5 очков из 9 возможных
- Что касается результатов, то победа Альрами была ожидаема, - прокомментировал "НГ" главный судья чемпионата Амангельды УРАЛБАЕВ. - Всё чаще чемпионами становятся молодые шахматисты. Есть ребята, которым всего 9-10 лет, но они уже имеют 1-й и 2 разряды, они уже способны обыгрывать старших. Что характерно - мы начинали соревновательный день в 6 вечера и игра могла длиться по 4 или 5 часов.
Серебро досталось Сауле Алдамжаровой, а бронза Чингизхану Саржанову, оба призера - костанайцы.
Уралбаев также отметил тенденцию, что опытные шахматисты, несмотря на свою занятость, приезжают и участвуют в турнирах. Лучший результат среди ветеранов у жителя поселка Кушмурун Виктора Иванникова.
Костанаец Владислав Попков стал чемпионом области в квалификационном турнире среди учащихся и получил 2-й разряд.
Фото Ксении РЕБИК
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
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ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: