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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Программу "5-20-25" запустят в Казахстане

18 ноября 2019, 11:32 |  Государство

В Казахстане внедрят лестницу доступности жилья, где главным условием станет уровень доходов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

В правительстве одобрили проект новой госпрограммы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы.

"В рамках первой задачи "Реализации единой жилищной политики" внедряется лестница доступности жилья. Определяющим фактором станут доходы населения. Очередникам, имеющим доходы до одного прожиточного минимума на члена семьи - 29,7 тысячи тенге, предоставляется арендное жилье без выкупа для детей-сирот, инвалидов 1 и 2 групп, пенсионеров и других", - сообщил Атамкулов.

Программа "Бақытты отбасы", по его словам, будет по-прежнему доступна очередникам - многодетным, неполным и семьям с детьми-инвалидами, имеющим доходы до двух прожиточных минимумов - 59,4 тысячи тенге.

"Очередники, имеющие доходы до 3,1 прожиточного минимума - 92 тысячи тенге, могут претендовать на кредитное жилье акиматов по программе "5-20-25", это военнослужащие, бюджетники, госслужащие. Для граждан с доходами свыше 3,1 прожиточного минимума доступна программа "7-20-25", - пояснил Атамкулов.

Он добавил, что казахстанцы, имеющие доходы свыше пяти прожиточных минимумов - 148,5 тысячи тенге, смогут воспользоваться рыночными программами "Баспана-хит" НБ, "Орда" КИК, "Свой дом" ЖССБ  для приобретения первичного и вторичного жилья.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Программу "5-20-25" запустят в Казахстане
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Он добавил, что казахстанцы, имеющие доходы свыше пяти прожиточных минимумов - 148,5 тысячи тенге, смогут воспользоваться рыночными программами "Баспана-хит" НБ, "Орда" КИК, "Свой дом" ЖССБ для приобретения первичного и вторичного жилья.//

так вроде все в эту группу попадают.
с большим запасом. 500 же .
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§ Я
Re: Программу "5-20-25" запустят в Казахстане
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 18.11.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
внедрят лестницу доступности жилья, где главным условием станет уровень доходов

Дискриминация (лат. discriminatio "различение") — это негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их принадлежности к определенной социальной группе. Это включает в себя: формирование отношения к личности или группе людей, основываясь на их принадлежности к определенной группе населения, которое «в каком-либо смысле хуже, чем с людьми обычно обращаются»; лишение членов одной из групп возможностей и привилегий, которые доступны другой группе.
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§ КГСПС
Re: Программу "5-20-25" запустят в Казахстане
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.11.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:

Как вообще такие перлы согласуются со статьями УК о разжигании всякого рода розни?
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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