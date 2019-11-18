Программу "5-20-25" запустят в Казахстане
В Казахстане внедрят лестницу доступности жилья, где главным условием станет уровень доходов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
В правительстве одобрили проект новой госпрограммы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы.
"В рамках первой задачи "Реализации единой жилищной политики" внедряется лестница доступности жилья. Определяющим фактором станут доходы населения. Очередникам, имеющим доходы до одного прожиточного минимума на члена семьи - 29,7 тысячи тенге, предоставляется арендное жилье без выкупа для детей-сирот, инвалидов 1 и 2 групп, пенсионеров и других", - сообщил Атамкулов.
Программа "Бақытты отбасы", по его словам, будет по-прежнему доступна очередникам - многодетным, неполным и семьям с детьми-инвалидами, имеющим доходы до двух прожиточных минимумов - 59,4 тысячи тенге.
"Очередники, имеющие доходы до 3,1 прожиточного минимума - 92 тысячи тенге, могут претендовать на кредитное жилье акиматов по программе "5-20-25", это военнослужащие, бюджетники, госслужащие. Для граждан с доходами свыше 3,1 прожиточного минимума доступна программа "7-20-25", - пояснил Атамкулов.
Он добавил, что казахстанцы, имеющие доходы свыше пяти прожиточных минимумов - 148,5 тысячи тенге, смогут воспользоваться рыночными программами "Баспана-хит" НБ, "Орда" КИК, "Свой дом" ЖССБ для приобретения первичного и вторичного жилья.
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: