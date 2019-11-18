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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование в декабре

18 ноября 2019, 10:35 |  Общество

Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование в декабре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, из Костаная и Троицка состав будет отправляться с 9 декабря по понедельникам, средам и пятницам, кроме праздничных дней.

Перевозчиком по данному маршруту является АО «Пригородные перевозки« (НК «КТЖ», Казахстан).

Из Костаная поезд будет отправляться в 8.05 (время Нур-Султан), из Троицка – в 13.12 (время местное).
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто на нем ездит и с какой целью.
где остановки.на каких станциях.
летом можно было бы прокатиться.
ради интереса.
да, не так уж давно кукурузники летали по воскресеньям,
над городом и окрестностями.
для желающих увидеть все с высоты птичьего полета.
сейчас вроде нет.
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§ Тот самый
Re: Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а кто на нем ездит и с какой целью. где остановки.на каких станциях.


Работники ЖД в первую очередь, ну и жителям удобно. Пригородный же - каждому столбу кланяется: Кустанай - Озерное - Федоровка - Пешковка - Тогузак (Карабалык) - Каерак и другие.

Только оплату по билетам бы сделали, а то как было раньше: люди стоят в нем, мест нет сидячих, но маршрут считается убыточным... Потому что деньги шли налом проводникам и остальным по цепочке.
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§ dvb
Re: Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 18.11.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В курсе немного про этот паравоз, правда инфа уже почти двухлетней давности, но, не думаю, что там что-то изменилось. Сам не ездил, но инфа из первых рук от того, кто на нем прокатился.
Я конечно рад, что редакция поставила в эту статью картинку с электричкой РЖД, но на самом деле там обычный кустанайский тепловоз с одним местным общим вагоном, Какой сервис в нем - наверное понятно и без рассказов. Причем когда едешь в Троицк - билеты продают только до Кайрака, дальше платишь налом проводнику. Цену уже не помню, но вроде это самый дешевый вариант доехать до России. Пользуются этим паравозом многие, например есть там российские пенсионеры, живущие в Кз. Доезжают до Троицка, идут в банкомат Сбера, снимают пенсию и так же обратно. Вроде дешевле получается. Но едет жутко долго.
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