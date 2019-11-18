Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование в декабре

Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование в декабре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, из Костаная и Троицка состав будет отправляться с 9 декабря по понедельникам, средам и пятницам, кроме праздничных дней.

Перевозчиком по данному маршруту является АО «Пригородные перевозки« (НК «КТЖ», Казахстан).

Из Костаная поезд будет отправляться в 8.05 (время Нур-Султан), из Троицка – в 13.12 (время местное).